Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События Хабенский сказал, что в театре денег нет

Хабенский сказал, что в театре денег нет

27 сентября 2024 08:25 Проверено редакцией
Хабенский сказал, что в театре денег нет

Константин Хабенский предостерег молодых актеров от завышенных ожиданий относительно заработка в театре.

Хабенский отметил, что, работая исключительно на театральной сцене, сложно обеспечить достойный доход. Хабенский подчеркнул, что театр — это в первую очередь место, где актеры развивают свои профессиональные навыки, чтобы затем быть готовыми к более выгодным предложениям в других сферах.

Некоторые актеры, по его словам, действительно могут жить только за счет работы в театре и антрепризах, однако для этого нужно прилагать значительно больше усилий, чтобы сохранить высокий уровень мастерства. Но обеспечить семью на эти деньги практически невозможно, нужно работать в два раза больше.

Илья Голубев
Илья Голубев
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Что идет в театрах Москвы
Рыцарь. Моцарт. Пир
16+
Драма

Рыцарь. Моцарт. Пир

28 октября в 22:00 Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
от 4000 ₽
Боже мой!
16+
Комедия Премьера

Боже мой!

3 октября в 19:00 Шалом. Сцена на Новослободской
от 1500 ₽
Жизель
12+
Балет

Жизель

22 сентября в 19:00 Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко
от 2500 ₽
Старую пластиковую бочку режу по бокам — и получаю многоэтажную грядку: в магазине такой цены не сложат
Чайные пакетики кидаю в чугунную сковороду и «тушу» полчаса: старый нагар отлетает от струи воды
Скупаю в Fix Price и на «Авито» простые свечи: нашла дома 7 применений, о которых раньше даже не догадывалась
«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой
Новый российский детектив обогнал даже «Дом дракона»: «включила из любопытства, а выключать не хочется»
Этот британский мини-детектив зовут «ядерной смесью»: вышел 10 лет назад, но так крут, что можно осилить за день
95% критиков в восторге от этой «уморительно смешной» новинки с Джоном Синой: до российских экранов шедевр доберется 10 сентября
«Интерстеллар», безусловно, крутой, но точно не самый «прибыльный»: зато эти 3 фильма Нолана урвали по $1 000 000 000+
«Первый отдел» установил рекорд российского ТВ: Семенов из «Невского» глотает пыль за Брагиным и Шибановым
Устюгов в «Ментовских войнах» крут, но ему в спину дышат ещё 4 героя: топ-5 сериалов «про ментов» по мнению зрителей
Пока на НТВ фанатеют по Брагину из «Первого отдела», на ТВ-3 обожают еще 4-х героев: от «нереально классного» до «мачо»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше