Хабенский сказал, что в театре денег нет

Хабенский отметил, что, работая исключительно на театральной сцене, сложно обеспечить достойный доход. Хабенский подчеркнул, что театр — это в первую очередь место, где актеры развивают свои профессиональные навыки, чтобы затем быть готовыми к более выгодным предложениям в других сферах.

Некоторые актеры, по его словам, действительно могут жить только за счет работы в театре и антрепризах, однако для этого нужно прилагать значительно больше усилий, чтобы сохранить высокий уровень мастерства. Но обеспечить семью на эти деньги практически невозможно, нужно работать в два раза больше.