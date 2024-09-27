Хабенский сказал, что в театре денег нет
Константин Хабенский предостерег молодых актеров от завышенных ожиданий относительно заработка в театре.
Хабенский отметил, что, работая исключительно на театральной сцене, сложно обеспечить достойный доход. Хабенский подчеркнул, что театр — это в первую очередь место, где актеры развивают свои профессиональные навыки, чтобы затем быть готовыми к более выгодным предложениям в других сферах.
Некоторые актеры, по его словам, действительно могут жить только за счет работы в театре и антрепризах, однако для этого нужно прилагать значительно больше усилий, чтобы сохранить высокий уровень мастерства. Но обеспечить семью на эти деньги практически невозможно, нужно работать в два раза больше.
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