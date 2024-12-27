Губернский театр переосмыслит «Дон Жуана»
8 и 9 марта в Московском Губернском театре состоятся показы инсценировки «Дон Жуан. Новый миф». Режиссёрская работа Максима Меламедова раскрыла новый взгляд на культовый образ героя, известного как символ обольщения и вызова традиционным устоям. Центрального персонажа сыграет Антон Хабаров.
Постановка основана на пьесе Мольера, которая давно заняла своё место в мировом театральном наследии. В ней исследуются глубинные противоречия персонажа: красота и внутренняя грязь, стремление к свету и неизбежное падение во тьму, желание помогать людям, но при этом постоянное удовлетворение своих потребностей в первую очередь. Какая судьба ждёт того, кто ставит себя выше всех законов? И может ли человек быть выше морали? На эти вопросы режиссёр постарается дать ответы.
Декорации для спектакля создаст художник Филипп Шейн, а музыкальную атмосферу — композитор Андрей Александров. Организаторы уверены, что обновлённый подход к истории привлечёт внимание как постоянных посетителей театра, так и новых зрителей, желающих оценить современное прочтение знаменитого мифа о Дон Жуане.