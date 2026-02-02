Куда сходить 14 февраля в Москве: сценарии для идеального вечера

Как показать свою любовь в большом городе? Москва к 14 февраля дает множество возможностей.

Кстати, дарить эмоции и создавать совместные воспоминания – новый тренд. Рассказываем о самых интересных концертах спектаклях, концертах и других событиях ко Дню всех влюбленных 2026 в Москве.

Концерты к 14 февраля в Москве

Музыка – универсальный код, разгадать который доступно каждому. Нужно лишь позволить звуку коснуться сердца. В афише Москвы ко Дню всех влюбленных традиционно есть и камерные выступления для уютных свиданий, и масштабные шоу для тех, кто хочет отметить праздник громко.

Jazz Valentine: Сергей Жилин и Фонограф

Где: Дом музыки

Их музыку поклонники узнают с первых тактов: выверенный ритм, идеально собранная духовая группа, смелые, но точные импровизации. График артистов расписан на многие месяцы. Между бесконечного путешествия между городами – плотный московский сезон, насчитывающий более двадцати концертов.

Особое место в этой программе занимает Jazz Valentine – ежегодный цикл концертов, приуроченный ко Дню святого Валентина. Это романтический джазовый вечер в Москве. В плейлисте – песни о любви и инструментальные пьес, вдохновленные ею.

Киноконцерт. По любви

Где: Барвиха Luxury Village

Впервые в рамках одного вечера встретятся артисты театра и кино: Екатерина Климова, Никита Кологривый, Гоша Куценко и другие. Вместе они расскажут о любви через музыку. Зрителей ждут мелодии из романтических кинолент – от шедевров советской эпохи до современных хитов. Песни сопровождаются историями, благодаря чему вечер превращается у доверительный диалог со зрительным залом. Это не столько музыкальное мероприятие, сколько встреча искусств, где знаменитые актеры выходят предстают в нетипичных ролях и образах.

Сумерки. Сага. Симфомультимедия

Где: Московский продюсерский центр

Вампир или оборотень? Этот вопрос разделил зрителей (в первую очередь, конечно, зрительниц) саги «Сумерки» на два лагеря. Однако этот концерт к 14 февраля в Москве понравится даже тем, кто в команде Карлайла.

На сцене легенда раскрывается в формате мультимедийного шоу, где музыка становится главным рассказчиком. Живой симфонический оркестр и солисты Nella Voice исполняют ключевые темы, а масштабное визуальное сопровождение превращает концерт в путешествие – эмоциональное и кинематографическое. Хорошо, что публике не нужно принимать сложных решений, ведь если в афише есть этот концерт – выбор очевиден.

Концерт ко дню всех влюбленных. Шедевры киномузыки

Где: Галерея искусств Зураба Церетели

Ко Дню святого Валентина в Москве подготовили праздничную программу «Шедевры КИНОмузыки». В самом центре столицы пространство знаменитого музея наполнится романтикой, с камерной сцены будут звучать знаменитые мелодии, давно ставших частью культурно кода. Камерный оркестр NÉOrchestra исполнит музыку из культовых кинолент – от лиричных композиций из «Хатико» до эмоциональных саундтреков из «Ла-ла Ленда». Эти темы стали культовыми и способны вернуть зрителя к личным переживаниям, возникающих при первом просмотре. Дополняет вечер возможность еще до начала концерта посетить выставочных зал «Яблоко», а после – продолжить продолжить вечер за ужином в ресторане BAGEBI.

Metal Valentine 2026

Где: клуб Eclipse

Music Soul Promotion предлагают альтернативное признание в чувствах. Здесь нет места привычной сентиментальности. Артисты говорят о любви громко, с напором и энергией. Здесь амур словно меняет стрелы на клыки, а любовь превращается в нечто дикое, почти первобытное. Организаторы уверены, что этот концерт понравится всем, кто ищет не просто вечеринка, а новый опыт – яркий, запоминающийся и дающий возможность услышать страсть в музыке.

Хэдлайнеры вечера Black Scum – коллектив, который создает неповторимую атмосферу. Вместе другими артистами они подарят праздник всем влюбленным – в металл. И докажут, что любовь может звучать очень по разному.

Концерт Ко дню святого Валентина

Где: Храм Святого Людовика

Этот вечер органной музыки ко Дню святого Валентина предлагает разговор о любви без условностей – на языке эпохи барокко. Звук органа способен передать все: и скорбь, и восторг, и надежду и надлом. Программа выстроена как путешествие по Европе XVII–XVIII столетий: арии Генделя и Вивальди переплетаются с кантатами Баха, создавая плотную драматургию чувств. Под сводами французского храма барочная любовь предстанет сложной и глубокой, приглашая слушателей не просто услышать музыку, а прожить её как редкий и вдумчивый опыт.

Орган-оркестр: От Баха до Scorpions

Где: Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла

Этот концерт в Москве ко Дню святого Валентина особенным музыкальным опытом. Здесь все – от звука до сводов зала – работает на впечатление. Концерт объединит величие органа и виртуозность Государственного Кремлёвского оркестра. Программа выстроена на контрастах: барочные шедевры соседствуют со знаковыми сочинениями наших дней. В программе произведения Баха, Ханса Циммера и даже легендарных Scorpions. Этот концерт – собрание музыкальных хитов и редкая возможность услышать, как разные стили и эпохи сходятся в одном пространстве.

На какой стендап-концерт сходить 14 февраля в Москве

Если романтический пафос не подходит вашей паре, предлагаем сводить свою любимую на 14 февраля на стендап-концерт в Москве. Такой вечер подойдет влюбленным, которые ценят легкость в отношениях и могут часами смеяться вместе над самыми разными шутками.

Стендап от популярных комикесс с ТВ

Где: O'Donoghue's, Standup Café и другие бары Москвы

Этот стендап-вечер полон сюрпризов: имена участниц намеренно остаются скрытыми, чтобы встреча была подарком для всех зрителей. Известно лишь, что на сцену выйдут артистки из хорошо знакомых телевизионных и онлайн проектов. Рассадка за столиками позволяет не отрываться от вкусных блюд и напитков. Однако некоторые правила придется учитывать: гостей в состоянии сильного опьянения могут не допустить в зал или вывести в ходе шоу. Формат: строго 18+. В программе – импровизационное общение с залом, розыгрыш напитков и полтора-два часа шуток и смеха.

Главный стендап

Где: Каро 11 Октябрь, Каро 7 Атриум

Это флагманский формат StandUp Msk, рассчитанный на большой зал и максимальную концентрацию юмора. На одной сцене собираются сильнейшие комики проектов ТНТ и Labelcom. Масштаб выступлений ощущается во всем – от драматургии вечера до темпа подачи, который не дает возможности перестать смеяться. Советуем поторопиться с покупкой билетов – по мере приближения даты стоимость билетов повышается. Вход: строго 18+. Это вечер для тех пар, кто готов к откровенному юмору и смеху без сдерживания эмоций.

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)

Где: Spaten Haus Grand, Still Standup Moscow, Мзиани

Вечер для тех, кто не любит выбирать – здесь есть возможность прожить сразу два события. Программа длится около двух часов: сначала – полноценный джазовый концерт, затем – стендап-блок. Это интересный вариант, куда можно сходить 14 февраля в Москве.

В стендап-части участвуют комики, хорошо знакомые по известным проектам и выступлениям на крупных площадках. Лайн-ап формируется с особой тщательностью, однако конкретный состав остается в секрете. Музыкальную половину вечера берут на себя известные джазовые коллективы, в том числе музыканты биг-бенда Игоря Бутмана. Ужин и напитки оплачиваются отдельно, а для компаний рекомендуется брать билеты на одно имя.

Гурам Амарян. Сольный концерт

Где: Coin Event Hall

Подарите себе и любимой девушке возможность услышать на 14 февраля шутки одного из самых популярных стендап-артистов страны. Гурам Амарян – начал свой путь в юморе, как и многие артисты, после участия в КВН. После выступления на открытом микрофоне в Москве он быстро стал популярным. Площадка концерта – тоже подарок. Coin Event Hall легендарная сцена, которая стала точкой роста для многих артистов.

Спектакли к 14 февраля 2026 в Москве

Театр многие века остается одним из самых универсальных сценариев для свидания. Совместный просмотр спектакля создает общее яркие переживания. Это хороший вариант для тех, кто выбирает, куда сходить вдвоем на 14 февраля в Москве.

Мюзикл «День влюбленных»

Где: МДМ

Паркетный зал Театра МДМ на один вечер превратится в нью-йоркский бар. Зрители – посетители с коктейлями и никаких строгих правил. Среди них – пара влюбленных с Манхэттена, которые пытаются спланировать свадьбу. Эта, казалась бы, простая задача превращается в череду компромиссов, курьезов и столкновений характеров.

Зрители становятся частью этого праздника – подпевают, пританцовывают и постепенно привыкают к героям так, словно знают их давно. Яркие персонажи, запоминающиеся песни и атмосфера беззаботного веселья превращают праздничный мюзикл в теплую встречу старых знакомых.

«БеспринцЫпные чтения». «Только о любви»

Где: Театральный центр «На Страстном»

В этот вечер зрителей ждут истории о самом уязвимом и одновременно самом сильном чувстве, рассказанные с иронией, нежностью и вниманием к мельчайшим деталям.

Актер Рузиль Минекаев и автор текстов Александр Цыпкин представят как уже полюбившиеся рассказы, так и новые истории. По формату вечер – что-то среднее между между комедией и драмой. Эмоции сменяют друг друга – превращая День Святого Валентина в Москве в трогательное приключение. Сам Цыпкин ни раз говорил, что почти все, что он пишет, так или иначе вращается вокруг любви, но с годами меняется угол зрения и глубина погружения в тему.

Иммерсивный спектакль «Заблудшие в Национале»

Где: Националь

Этот вариант того, куда сходить на 14 февраля в Москве – уникальное театральное действо, где искусство, история и роскошь сливаются воедино. Спектакль-экскурсия разворачивается не на традиционной сцене, а в интерьерах пятизвездочного отеля, где отсутствуют зрительные ряды, а сами залы, лестницы и коридоры становятся частью действия. Профессиональные актеры ведут зрителей по следам великих людей и драматических событий, когда-то происходивших в этих стенах. Сценарии создаются на основе архивных документов и воспоминаний очевидцев. Маршрут по отелю раскрывает его историю через детали и легенды – от истории здания до встреч душой Анны Павловой. Финалом вечера становится фуршет с авторскими закусками и напитками.

Необычные варианты отпраздновать 14 февраля в Москве в 2026

Если вы все еще думаете, куда сходить с девушкой на 14 февраля в Москве – предлагаем несколько неожиданных способов отметить праздник.

Гастрономический театр Л.Н.Толстого

Где: Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе

Это формат, в котором зрителей приглашают прожить эпизод жизни в другой эпохе. Музыка, живое общение с артистами и блюда, приготовленные по рецептам из древних книг, в прямом смысле складываются в историю. В основе проекта – идея театра как пищи для духи, естественно переходящего в настоящее застолье.

Кулинарная часть путешествия выстроена вокруг русской кухни толстовской эпохи: блюда воссозданы по рецептам из поваренной книги Софьи Андреевны Толстой. При покупке билета необходимо заранее выбрать сет меню, поскольку изменить его после оформления невозможно.

Гастрономический мюзикл «Москва от заката до рассвета»

Где: Театральное пространство «Одеон»

«Одеон» известен своей тягой к нестандартным музыкальным форматам. И это отличны вариант для тех, кто все еще ищет куда сходить вдвоем на 14 февраля в Москве. Здесь гастрономическое удовольствие, мюзикл и фантазия сплетаются в едином ритме. Зритель перестает быть наблюдателем и становится соучастником мистического шоу – интерактивного путешествия по темным и притягательным уголкам воображаемой столицы.

В центре истории – девушка, случайно оказавшаяся в ином измерении. Ее голос пробуждает вкус к жизни у властителя Тьмы, и между ними возникает опасное притяжение, способное изменить ход времени. Музыкальная ткань спектакля состоит из хитов 90-х и 2000-х годов. С финалом истории музыка продолжит играть, приглашая влюбленных на романтический танец.

Music Loto

Где: Glavstandup Hall

Это формат вечеринки, в котором вечер сразу настраивается на волну легкого безумия: с музыкой, смехом и азартом. Массовое караоке, неожиданные розыгрыши и шутки от харизматичных стендап-комиков создают атмосферу общего праздника. Гостей ждут ироничные призы и сюрпризы. Конкурсы возникают внезапно, правила играют второстепенную роль, а главный результат – общее настроение. Караоке-пати – сердце вечера. Ведущие направляют хаос точными шутками, создавая ощущение встречи близких друзей.