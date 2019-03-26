Фильмы Паоло Соррентино на большом экране в Москве и Петербурге

Расписание показов: 5 апреля в 19:15 — «Молодость» (Санкт-Петербург) 5 апреля в 19:30 — «Молодость» (Москва)

Фрэд — прославленный композитор и дирижер, вопреки просьбам Её Величества, отказывается выступить на дне рождения принца Филиппа, и на это у него есть веская причина. Его друг Мик вовсю работает над своим последним фильмом. Фрэд и Мик дружат полвека, смеются над собой и дивятся красоте и несправедливости этого мира. Это лето они проводят на альпийском курорте, где любовные переживания уже взрослых детей, случайные драмы и откровения прошлого меняют судьбы друзей. Первый англоязычный опыт итальянского режиссера, благодаря полученному в 2013 году «Оскару» привлекший на главные роли всемирно известных актеров: Майкла Кейна, Харви Кейтеля, Рэйчел Вайс. 6 апреля в 21:00 — «Великая красота» (Санкт-Петербург) 6 апреля в 19:00 — «Великая красота» (Москва) Аристократки, нувориши, политики, преступники высокого полёта, журналисты, актёры, декаденствующие отпрыски благородных семейств, священники, художники, подлинные или мнимые интеллектуалы… Всех их поглощает современный Вавилон, пока они ткут канву непрочных взаимоотношений, предаваясь суетной жизни на фоне старинных дворцов, огромных вилл и великолепных террас. Все они здесь, и никто не предстаёт в выгодном свете. «La Grande Bellezza» остается наиболее титулованной картиной Паоло Соррентино, в год выхода она получила больше десятка фестивальных наград и номинаций на престижные премии. 13 апреля в 19:30 — «Последствия любви» (Москва) 20 апреля в 21:00 — «Последствия любви» (Санкт-Петербург) Когда-то бизнес-консультант Титта ди Джироламо вложил огромные средства мафии в покупку танкера. Сделка сорвалась, а деньги пропали. «Серьезные люди» в тот момент не стали его убивать, а придумали для него другую работу. Теперь он до конца жизни принадлежит им с потрохами. Титта живёт в тихом швейцарском отеле. Периодически курьер доставляет ему чемодан с несколькими миллионами долларов, а в его обязанности входит переправка денег в банк. Стильный, монолитный, с пунктирным сюжетом и непередаваемой атмосферой — фильм, снятый Соррентино в 2004 году, не так известен широкой публике, но не меньше других заслуживает просмотра на большом экране. Показы пройдут в Большом зале киноцентра «Родина» (Караванная, 12) в Санкт-Петербурге и в Большом зале кинотеатра «Космос» (Пр. Мира, 109) в Москве. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.