Фестивали в Николе-Ленивце в 2025 году: как это будет

Николе-Ленивцу, проекту, который год за годом рождает самые необычные объекты, исполняется 20 лет. Рассказываем почему стоит побывать в Калужской области этим летом, чем удивит «АрXXстояние» и какие «Сигналы» можно будет уловить.

О Николе-Ленивце не знает только… кажется знают все!

Когда-то это была самая типичная деревушка (пусть и в очень живописном месте). Все изменили снеговики, а точнее, их создатель — художник Николай Полисский. В 2000-ом он “усеял” у деревни снеговиками. Таким и был первый лэнд-арт — то есть искусство вписанное в ландшафт природы — объект в этой точке.

Николай Полисский не останавливался и год за годом создавал новые проекты, постепенно к нему стали присоединяться и заинтересованные местные жители, слава о необычном и красивом уголке страны разлеталась по всем городам и весям.

Узнать другие интересные факты из истории Никола-Ленивца можно в специальном материале Киноафиши. А сейчас расскажем о том, почему стоит отправиться в деревню под Курском летом 2025.

Ради чего стоит купить билеты в Калужскую область?

«АрХХстояние: моё главное»

«Архстояние» — то, с чего и началась история арт-парка в 2006. Тогда на выставку необычных арт-объектов в открытом поле и под облаками, съехались поглядеть любители оригинального искусства. С тех пор желающих становится только больше, а объекты выходят все замысловатее.

Каждый год «Архстояние» выбирает новую тему — то, вокруг чего будет строиться диалог с гостями фестиваля. В 2025 каждому предлагают отыскать своё «Моё главное».

Чтобы поиски были интересными и привели к результату устроят множество интерактивов:

Самым внимательным предложат сходить на фото-охоту и “отстрелять” 36 кадров пленки, сохранив яркие и солнечные мгновения;

и “отстрелять” 36 кадров пленки, сохранив яркие и солнечные мгновения; Чтобы отпустить и забыть все мирские дела и проблемы, предлагают попариться — баня-форум возвращается на фестиваль. Можно будет расслабиться на деревянной скамейке, укутавшись в густой пар с ароматом полевых трав и помедитировать под песни пар-мастеров;

возвращается на фестиваль. Можно будет расслабиться на деревянной скамейке, укутавшись в густой пар с ароматом полевых трав и помедитировать под песни пар-мастеров; Сплав по Угре — посмотреть на просторы парка с воды или попытаться разглядеть золотую рыбку в водах реки? Выбирайте цель и беритесь за весла;

— посмотреть на просторы парка с воды или попытаться разглядеть золотую рыбку в водах реки? Выбирайте цель и беритесь за весла; Практика-путь — несколько часов расслабленного путешествия по тропинкам парка, которые приведут к себе;

— несколько часов расслабленного путешествия по тропинкам парка, которые приведут к себе; Экскурсии и медитации — их специально разработали для программы этого года, учитывая особенности акустики, расположения и архитектуры новых арт-объектов;

— их специально разработали для программы этого года, учитывая особенности акустики, расположения и архитектуры новых арт-объектов; Вне программы можно полежать в траве и подслушивать диалоги стрекоз, а еще смотреть, как по небу плывут облачные бегемоты, драконы и другие животные.

Арт-объекты, которые будут созданы для фестиваля в этом году объединит концепция «Белый город»: пространство для свободной жизни мыслей, но где все, как у людей. Белый он, чтобы ничего не отвлекало, а цвета не становились светофором для потока сознания.

Тут вам и музей с песочницей, и античные башни с караоке, и церемониальная площадь, где правит бабушка с ведром — прогулки между этими городскими объектами перенесут вас в мир, который находится где-то между снами при температуре 39 и сказками из детства.

Чуть не забыли про музыку — она будет самой разной и звучать повсюду все три дня фестиваля. Среди музыкантов Антоха MC, Линда, Дельфин и артисты, которые часто выступают на разных событиях в Николе-Ленивце, создавая удивительную атмосферу места: pole, driada, Татьяна Калмыкова.

«Архстояние-2025» пройдет с 25 по 27 июля. На территории парка можно разместиться в уютных домиках или в кемпинге — детали чуть ниже.

Кстати, оставаться на все три дня фестиваля вовсе не обязательно — можно приобрести билет на конкретное событие из программы.

И ещё! Уже в конце июня — с 26 по 29 — пройдёт «Архстояние детские», который станет отличной возможностью познакомить городского ребенка с деревенской жизнью. Для родителей это будет чем-то вроде демо-версии «АрXXстояния». Подробности о проограмме доступны на странице проекта.

Signal в августе 2025

На закате лета — с 14 по 18 августа — в Николе-Ленивце будет звучать много самой разной музыки на фестивале Signal. Огромное открытое пространство арт-парка позволило разместить на его территории 9 сцен, которые никак не будут друг-друга “перекрикивать”.

Первые Signal-ы ловили в 2017. Уже тогда фестиваль электронной музыки собрал больше 3 тысяч человек.

Этот проект на территории Николы-Ленивца объединяет в себе музыкальные вибрации, необычную архитектуру, пространственные художественные практики и мир живой природы. По своей сути это полигон для мысленного расслоения устоявшихся форм и последующего синтетического собирания их в ином регистре восприятия.

Лейтмотив 2025 года — Beyond the Limits («За гранью возможного») — отсылает к законам физики и астрономии, предлагает выйти за рамки и отправить восприятие в космос, к гипотетической точке, где все привычные координаты рушатся, уступая место новым граням чувств и эмоций. Художники, медиатворцы, архитекторы, вдохновленные этой концепцией, создадут масштабные объекты и перформативные конструкции, которые будут вплетены в природную ткань места.

Фестивальная география развернется в виде многоточечной звуковой карты: каждая из девяти сцен — автономный организм, порождающий собственную акустическую и визуальную экосистему. За пять дней фестиваля выступят триста самобытных артистов, каждый из которых представит свое видение современной электронной музыки. Лайнап еще формируется. Следить за его пополнением можно можно на сайте события.

Неотъемлемой частью останется образовательный сегмент — Signal Academy — где звук осмысляется философски, медиа препарируются критически, архитектура оценивается, как суть. Лекции, демонстрации, кинопоказы, дебаты, воркшопы — всё это создаст пространство для встречи дисциплин, взглядов, ощущений.

Как добраться до места проведения фестивалей и где жить

Доехать до арт-парка можно на машине из Москвы — около двухсот километров по трассе с хорошим покрытием. Два самых удобных направления: через Киевскую магистраль или по Минскому шоссе. Если стартовать из ближайшего крупного города — Калуги —, то предстоит проехать всего 60 километров. До Калуги же можно добраться по железной дороге. Если не хотите брать каршеринг, то можно воспользоваться такси от арт-парка. Забронировать авто можно по контактам с сайта «Николы-Ленивца».

Арт-парк Никола-Ленивец открыт весь год и круглосуточно. Вход свободный, но в дни проведения фестивалей и спортивных событий — по билетам.

Структура парка позволяет комфортно разместиться в домиках. Можно приехать большой семьей и даже с животными — места хватит всем. Для тех, кто выбрал свободу передвижения и дом на колесах на фестивале Signal предусмотрены две парковки, которые оборудованы всем необходимым: водой, электричеством, урнами и прочим.

Архстояние и Signal — не фестивали, а порталы. Один зовёт к созерцанию и молчаливому диалогу с ландшафтом через архитектурные инсталляции, второй — к телесному и чувственному преодолению границ с помощью звука, света и ритма. Вместе они образуют странную пару — тишина и шум, статичное и текучее, дерево и лазер. Природа здесь работает соавтором. Это не задник, не фон, а равноправный участник. Всё — от пыльной тропинки до утреннего тумана — включается в игру, и ты оказываешься внутри гигантской арт-инсталляции, которая дышит и меняется с каждым часом. Здесь уместно быть другим. Можно отложить контроль, раствориться в звуке или молчании, в световой геометрии ночной сцены или в контуре деревянной башни, уходящей в небо. Можно наконец услышать себя — или потеряться, чтобы потом заново найти.

Таких мест в России (и не только) — единицы. Где арт, рейв, лес, поле, солнце, дождь, костёр, академическая лекция и ночной танец сплетаются в одну непрерывную ткань.