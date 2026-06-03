Фестивали, open-air и белые ночи: как будет звучать лето 2026 в Петербурге

Музыка под открытым небом и атмосфера праздника - лучшее сочетание для петербургского лета. Город примет десятки ярких событий: от легендарных «Звезд белых ночей» до независимых музыкальных фестивалей и благотворительных выступлений. Выбрали самые интересные мероприятия сезона.

Каждый летний фестиваль открывает город с новой, неожиданной стороны. Там, где была тишина - вдруг играет музыка. Где-то главным становится академическое искусство, где-то - электронная музыка или, например, джаз. Но все эти события объединяет атмосфера белых ночей, ради которой тысячи гостей приезжают в Северную столицу каждое лето. Наша подборка поможет вам составить собственный маршрут по самым интересным событиям сезона.

Фестивали в июне 2026 года в Санкт-Петербурге

ReMusik 2026 в Петербурге

Когда: до 7 июня

Где: разные площадки города

Проект ReMusik был создан, чтобы показывать, что современная академическая музыка может звучать неожиданно, смело и актуально. Здесь собираются композиторы, исполнители и слушатели, которым интересно следить за рождением новой классики. Программа создана так, чтобы показать разнообразие подходов: прозвучат мировые премьеры и локальные камерные концерты, покажут яркие мультимедийные проекты и масштабные перформансы. Фестиваль стартовал 23 мая, но еще можно успеть достать билеты на концерты в самом начале лета.

Фестиваль System IX в Санкт-Петербурге

Когда: 13 июня

Где: Культурный квартал «Брусницын»

Уже в девятый раз в культурной столице прогремит System. В 2026 организаторы решили забраться в историческую часть города - идея в том, чтобы объединить современную электронную музыку и наследие прошлого. Среди артистов, как главные российские “электронщики”, так и международные звезды. Среди хедлайнеров немецкий дуэт Teenage Mutants, Direkt из Румынии, Downmix из Калининграда и многие другие. Важно: чем ближе фестиваль, тем выше стоимость билетов.

STEREOLETO

Когда: 13-14 июня

Где: Севкабель Порт

За четверть века этот фестиваль вырос из локального события в крупный мультиформатный проект и стал важной частью городской жизни. В афише традиционно имена независимых артистов, популярные исполнители и те, кто только начинает свое восхождение на вершины чартов. Разные стили, жанры и настроения встречаются вместе в течение двух дней фестиваля STEREOLETO. В 2026 году в лайнапе LOQIEMEAN, IOWA, Антон Беляев, Хлеб, Базар, Найк Борзов и многие другие.

Фестивали в июле 2026 года в Санкт-Петербурге

Pianissimo 2026 в Петербурге

Когда: до 24 июля

Где: Эрмитаж, Большой Петергофский дворец

В конце мая в Петербурге стартовала летняя серия концертов фестиваля Pianissimo. Этот проект создан, чтобы открывать миру и поклонникам фортепианной музыки, новые имена. Организаторы приглашают к участию талантливых молодых исполнителей из разных стран. Играют они как классические композиции, так и произведения композиторов современности. Выступления превращаются в камерные встречи музыканта и слушателя. В рамках летней серии состоятся концерты Константина Емельянова, Егора Кадникова, Маттео Буананоче и другие сольные выступления.

Звезды белых ночей

Когда: до 24 июля

Где: Мариинский театр, Мариинский-2, Концертный зал Мариинского театра

Это один из самых знаменитых летних фестивалей Петербурга. Проекту уже больше 30 лет и ежегодно он собирает ведущих артистов мировой оперной и балетной сцены. В афише - громкие премьеры, редкие постановки и концерты с участием знаменитых музыкантов. На несколько недель город становится центром притяжения для поклонников академического искусства со всего мира. Это уже 34-й сезон фестиваля. Программа очень разнообразна и включает в себя лучшие произведения: от «Лебединого озера» до «Бориса Годунова».

GAMMA

Когда: 3-5 июля

Где: Завод Разин

Проект был создан в 2010. Это масштабная территория электронной музыки, медиа-арта и современных технологий, которая ежегодно собирает тысячи гостей. В программе не только концерты и диджей-сеты, но и выставки, перформансы, образовательные проекты и художественные лаборатории. Каждый год фестиваль экспериментирует с пространствами и форматами. Организаторы стараются создать атмосферу свободы и постоянного поиска. За это его ценят и гости.

Summer Music Park

Когда: 10-25 июля

Где: Ботанический сад Петра Великого

Фестиваль проходит среди зелени, цветущих аллей и исторических павильонов Ботанического сада Петра Великого. В афише соседствуют классика, джаз, поп-музыка и авторские программы известных исполнителей. Каждый концерт становится поводом провести вечер на свежем воздухе в необычной обстановке. Цветущий сад, закатное солнце и живой звук превращают обычный концерт в маленькое приключение.

Фестиваль «Планета К-30»

Когда: 10 и 11 июля

Где: Мануфактура 10/12

«К-30» можно назвать целой экосистемой в пространстве Петербурга. Это и общественная зона, и танцевальный клуб, и точка проведения фестивалей. Руководят площадкой Roots United. Один из их проектов - ежегодный опен-эйр «Планета К-30». В 2026 он запланирован на середину лета и продлится два дня.

Откроют фестиваль британец Камаал Уильямс с командой музыкантов из Лондона. Артист прославился своими современными джазовыми композициями. Также в этот день на сцену выйдут и другие джаз-бенды, а после - ночная вечеринка. 11 июня - основной день фестиваля. На пяти сценах с вечера до утра будет звучать самая разная музыка: от Петра Мартича до «Тима ищет свет».

Atlanta Act Summer Festival

Когда: 11 и 12 июля

Где: Морской вокзал

Музыка беспрерывно будет звучать почти двое суток. Вечерняя программа начнется в 12:00 и завершится в 22:00, ночная будет длиться с 00:00 до 6:00. В лайнапе более 20 артистов: представители хип-хоп сцены и диджеи. Среди них Guf, ЛСП, Icegergert и другие. Организаторы обещают, что это будет самый масштабный Atlanta Act Summer Festival за всю историю проекта.

Neuropunk 2026

Когда: 18 июля

Где: Roof Place в культурном квартале «Брусницын»

Увидеть город с крыши и послушать музыку. Проект создан для поклонников электронного звучания и жанра драм-н-бэйс. Гостей вечера ждет множество сюрпризов и выступлений, которые были созданы специально для этого фестиваля. Для удобства зрителей зону оборудовали диванами, пуфами и зонами отдыха.

Odyssey festival

Когда: 18-19 июля

Где: Культурный квартал «Брусницын»

Фестиваль отличается от всех остальных и это одна из целей организаторов - переосмыслить формат. Создатели стараются сделать каждое событие местом для самовыражения гостей и исполнителей. Яркие костюмы, театральность, игровой формат - вот, что ждет гостей фестиваля Odyssey. Авторы создают не просто одноразовую вечеринку, а стараются объединить людей в комьюнити по интересам. Где еще взрослым жителям больших городов искать друзей?

III Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль

Когда: 20-26 июля

Где: Большой зал Петербургской филармонии, Юсуповский сад

Летом джаз выходит за пределы концертных залов и захватывает городские пространства. Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль вновь объединит сотни музыкантов и несколько площадок по всему городу. В программе — выступления российских и зарубежных артистов, авторские проекты, большие оркестры и камерные концерты. За неделю фестиваль показывает, насколько разным и современным может быть джаз. Большой джазовый фестиваль в Петербурге это подтверждает. Целую неделю музыка будет звучать в разных частях города. Открытие и закрытие пройдет в Большом зале Филармонии, другие выступления пройдут в Юсуповском саду. Особенно приятно, что часть событий проходит под открытым небом. В разгар петербургского лета такая музыка звучит совсем по-особенному — свободно, легко и очень по-городскому. В 2026 году в программе заявлено более 600 музыкантов, которые представят свои лучшие номера. Среди хедлайнеров - Игорь Бутман, Валерий Сюткин, Сергей Мазаев и другие.

Фестивали в августе 2026 года в Санкт-Петербурге

Серия концертов под открытым небом от Summer Sound х билайн

Когда: 24 июля - 16 августа

Где: Мануфактура 10/12

В разные дни фестиваля организаторы предоставят сцену яркими артистам разных жанров. Проекту уже 10 лет и в 2026 под открытым небом свои лучшие песни исполнят Ева Власова, Три дня дождя, Хаски, Гудтаймс, Элли на маковом поле и другие.

Данжн Фест / Dungeon Fest

Когда: 1 августа

Где: Культурный квартал «Брусницын»

Мечтали встретить настоящих пиратов? Теперь у вас есть такая возможность. А еще - шанс перевоплотиться в рыцаря. Пусть и всего лишь на два дня. Кстати, доспехи (картонные) можно будет собрать самостоятельно. Это музыкально-игровой фестиваль, где можно выпустить на волю своего внутреннего ребенка: сыграть в настольные игры, объесться вредной едой, пообщаться с гоблинами и другими героями из фантазий. Без музыки, конечно, не обойдется: две сцены от Dungeon Records и артисты. Фестиваль рассчитан для гостей от 6 лет, но даже взрослым будет чем заняться.

Пикник Афиши в Санкт-Петербурге

Когда: 8 августа

Где: Елагин остров. ЦПКиО им. Кирова

Летом можно успеть сразу на два Пикника - 20 июня в Москве, а уже в августе в Петербурге. Особенность проекта в желании объединить современную музыку, гастрономию и культуру в самом широком смысле. Организаторы открывают лето в одной столице и завершают его в другой - так символично они проводят лето.

Автофестиваль «Большие Гонки» в Петербурге

Когда: 15 августа

Где: Автодром Санкт-Петербурга

Эта летняя история для тех, кто любит скорость, следит за новинками в тюнинге и хочет оказаться среди таких же поклонников автомобилей.

В программе все, что может заинтересовать автомобилиста. Соревнование по драг-рейсингу - впервые со дня основания фестиваля поучаствовать может любой гость. Также можно будет увидеть несколько тематических выставок авто, услышать самые громкие колонки и найти своего мастера.

Конечно, не обойдется без зон отдыха, а также фуд-корта с разнообразными блюдами и напитками.

«Антон тут рядом»

Когда: 26 августа

Где: Севкабель Порт

Фестиваль «Антон тут рядом» - одно из самых заметных благотворительных мероприятий страны. Проект говорит о важности поддержки людей с различными особенностями здоровья и включения их в культурную и социальную жизнь. К проекту ежегодно присоединяются музыканты, художники, волонтеры и гости, которые разделяют идеи организаторов. Помимо концертов здесь работают маркет, фудкорт и специальные пространства для общения и отдыха. Главное отличие фестиваля - его атмосфера. Это событие про открытость, поддержку и возможность делать важные вещи вместе, сохраняя при этом ощущение большого летнего праздника.

Петербургское лето невозможно свести к одному фестивалю. Практически каждые выходные город предлагает десятки концертов под открытым небом — от камерных выступлений во дворах до масштабных шоу на берегу Финского залива. Музыка звучит на крышах, в парках, на набережных и в бывших промышленных пространствах. Благодаря этому каждый может найти формат по настроению — от романтического вечера до большой фестивальной ночи. Именно open-air концерты создают тот самый ритм летнего Петербурга, когда кажется, что весь город превращается в одну большую сцену под открытым небом.