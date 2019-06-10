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Киноафиша События Фестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 27 по 30 июня

Фестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 27 по 30 июня

10 июня 2019 15:07 Проверено редакцией
Фестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 27 по 30 июня

МКФ «Западные ворота» призван укреплять международные связи и контакты, расширять творческое и профессиональное общение мастеров и молодых кинематографистов.

С 27 по 30 июня 2019 года в Пскове пройдет международный кинофестиваль «Западные ворота», на экранах которого будут представлены фильмы из европейских стран. Все они стали лидерами национального кинопроката.

В жюри фестиваля войдут известные актеры, режиссеры, кинопродюсеры. Первый международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет во Пскове одновременно с «Ганзейскими днями» - традиционным праздником стран, входящих в торговый Ганзейский союз. Основная цель фестиваля – познакомить россиян с кинематографом Европы, а европейцев, прежде всего кинематографистов, — с Псковом, одним из древнейших городов России.

Гостей МКФ «Западные ворота», который планируется сделать ежегодным, ждут встречи с режиссерами, актерами, известными писателями и, конечно, самыми популярными лентами Европы. Фильмом открытия фестиваля станет документальная картина «Ганза. Путь навстречу» режиссера Виктора Носкина.

Фестивальные фильмы будут представлены в трех основных программах. В конкурсной программе – не менее 6 фильмов, во внеконкурсных и информационных программах – 15 фильмов. Также в рамках фестиваля запланированы специальные показы и ретроспективы. Призы присуждаются картинам конкурсной программы, в следующих номинациях: - Главный приз – за лучший фильм (вручается по итогам зрительского голосования) - Специальный – Приз жюри (вручается членами жюри) Организационным комитетом и дирекцией МКФ «Западные ворота» вручаются почетные премии.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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