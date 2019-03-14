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Фестиваль студенческих и дебютных фильмов пройдет в Москве с 22 по 29 марта

14 марта 2019 11:16 Проверено редакцией
Фестиваль студенческих и дебютных фильмов пройдет в Москве с 22 по 29 марта

26-ой фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» пройдет в Центральном Дом кино в Москве с 22 по 29 марта 2019 года.

Сообщается, что на фестиваль было около 700 заявок, но в шорт-лист вошло лишь 132 короткометражных фильма. Участники фестиваля – студенты ведущих и новых российских киношкол, от ВГИКа и СПбГИКиТ до Московской Школы кино и дебютирующей в этом году Высшей Школы кино «Арка» при Высшей Школе экономики. 15 главных премий фестиваля будут присуждены по итогам конкурса игровых, документальных и анимационных студенческих и дебютных фильмов начинающих кинематографистов. Помимо премий лауреаты фестиваля получат сертификаты на производство будущих картин от ведущих студий страны: Киноконцерна Мосфильм, Киностудии Горького, CineLab, RENTA Photo, CANON и других постоянных партнеров фестиваля. В состав жюри фестиваля вошли: председатель жюри - режиссер Сергей Дворцевой, Светлана Быченко (режиссер документального кино), Руслан Герасименков (оператор), Олег Зинцов (кинокритик), Иван Колесников (актер), Мария Муат (режиссер и продюсер анимации), Ирина Пивоварова (сценарист), Сергей Сельянов (продюсер) и Агриппина Стеклова (актриса). Главной площадкой фестиваля станет Центральный Дом кино. Также сеансы 26-ой Святой Анны будут показаны в Музее Кино, кинотеатре сети Москино «Факел» и Центре документального кино. Все показы фестиваля – некоммерческие, на некоторые необходима регистрация. Дискуссионный клуб 26-й Святой Анны будет проходить каждый день в Доме кино после вечерних показов конкурсных работ, где приглашенные эксперты будут обсуждать с молодыми авторами их первые фильмы. Фестиваль откроется 22 марта картиной «Двое» режиссера Тимофея Жалнина, обладателя главного приза 20-й «Святой Анны». Фильм представит режиссер фильма и исполнительница главной роли, актриса Татьяна Полосина, режиссерский дебют которой – короткометражка «Правда» принимает участие в конкурсе фестиваля этого года. Внеконкурсная программа полнометражных фильмов «Дебют» включает в себя как первые работы прошлых лауреатов «Святой Анны»: «Ваш репетитор» Антона Коломееца, «Прощаться не будем» Павла Дроздова, «Звезды» Александра Новикова-Янгинова, так и специального гостя фестиваля – Надежды Михалковой с комедийным хоррором «Проигранное место». Закрытие 26-й «Святой Анны» состоится 29 марта в Доме кино, где будут объявлены лауреаты и показаны фильмы-призеры этого года.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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