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Фестиваль польских фильмов «Висла» пройдет с апреля по декабрь

1 апреля 2019 13:42 Проверено редакцией
Фестиваль польских фильмов «Висла» пройдет с апреля по декабрь

12-й Фестиваль польских фильмов «Висла» с апреля по декабрь посетит более десятка стран: Россию, Грузию, Беларусь, Хорватию, Сербию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизию, Исландию и Чили. Главный выпуск проекта пройдёт с 23 по 30 мая текущего года в московских кинотеатрах «Пять звёзд на Павелецкой», «Иллюзион», а также в Кинозале Третьяковской галереи, следом польские фильмы будут показывать кинотеатры в более чем десяти российских городах.

12-й Фестиваль «Висла» откроет зрителям режиссёрские дебюты, а также новые картины авторов, которые уже успели собрать богатую коллекцию кинопремий. В рамках фестиваля можно будет увидеть фильмы, побуждающие зрителя к раздумьям, а также эпические картины, снятые с размахом, восхищающие своей сценографией и изящными костюмами. Последние картины польского авторского кино будут представлены в рамках конкурса художественных фильмов, в том числе «Помилование» Яна Якуба Кольского, «Камердинер» Филипа Байона, «7 чувств» Марка Котерского, «Оборотень» Адриана Панека и «Фуга» Агнешки Смочиньской. Панорама польского кино предлагает новые картины с многообразием тем и жанров, в частности, комедии «Юлиуш» Александра Петжака и «Планета синглов 2 и 3» Сама Акина и Михала Хациньского (3-я часть). У зрителей будет возможность познакомиться с творчеством братьев Анджея и Януша Кондратюков. В рамках ретроспективы будет показан последний фильм Януша Кондратюка «Как кошка с собакой», который рассказывает горько-сладкую историю отношений между братьями. Кроме того, на фествиале покажут «Девушек на выданье» Януша Кондратюка, а также «Гидрозагадку» и «Веретено времени» Анджея Кондратюка. В связи с тем, что 2019 год был объявлен Годом Силезских восстаний, зрителям покажут трилогию выдающегося представителя польской культуры Казимежа Куца: «Соль чёрной земли», «Жемчужина в короне», «Бусинки одних чёток». В программу войдёт также ретроспектива фильмов знаменитого режиссёра Яна Якуба Кольского: «Янчо-Водяной», «История кино в Попелявах», «Подальше от окна», «Жасмин» и «Венеция». Любителей документальных фильмов ждёт блок «Документальная Польша»: «За пределом» Марты Прус и «Dreamland» Станислава Бербеки.

Подробнее о фестивале можно узнать на сайте.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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