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Фестиваль короткометражных фильмов Tusnoir Short Film Festival пройдет в «Депо»

19 апреля 2019 14:50 Проверено редакцией
Фестиваль короткометражных фильмов Tusnoir Short Film Festival пройдет в «Депо»

Проект Tusnoir представляет некоммерческий фестиваль короткометражных фильмов Tusnoir Short Film Festival, который состоится 27 апреля в книжном клубе «Депо». Мероприятие знакомит зрителей с актуальным состоянием и тенденциями
контркультурной видео-среды.

Короткий метр как квинтэссенция кинематографического высказывания развивается синхронно с технологиями и представлениями общества о прекрасном. В результате этой трансформации на авансцену вышли новые жанры абстрактной короткометражки, или сюжетного видеоарта, с характерными для 2010х размытыми формами, процветают традиционный видеоарт и анимация, и живы классические драмы, комедии. Tusnoir Short Film Festival ставит цель продемонстрировать творчество современных видеохудожников. В программу войдут игровые, документальные, анимационные фильмы и видеоарт, отобранные профессиональным жюри по результатам open-call, всего около 20 работ и 4 часа экранного времени. Прием заявок продолжается с 28 марта по 20 апреля. К участию приглашены как выпускники и учащиеся ВГИК, МШНК, Родченко, База, киношкол и художественных институций, так и независимые творцы. Ограничение представленных работ по времени – 20 минут. Оргкомитет фестиваля объявит лонг-лист претендентов 22 апреля, а победителя зрители определят путем интерактивного голосования в течение мероприятия. Дополнительно будет вручен приз симпатий жюри и приз за лучшую работу в жанре видеоарт. Мероприятие пройдет в «Депо» на Комсомольской. Культурное пространство в здании кругового железнодорожного депо, построенного в 1851 году по проекту архитектора Константина Тона и спасенного от сноса в 2013 году Архнадзором, функционирует как книжный клуб и становится новым центром притяжения московской интеллигенции.

Вход на фестиваль бесплатный и без предварительной регистрации. Начало в 19 часов.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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