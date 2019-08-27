Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События Фестиваль кино «Новый Урожай» пройдет 30 августа и 1 сентября в Саду им. Баумана

Фестиваль кино «Новый Урожай» пройдет 30 августа и 1 сентября в Саду им. Баумана

27 августа 2019 10:47 Проверено редакцией
Фестиваль кино «Новый Урожай» пройдет 30 августа и 1 сентября в Саду им. Баумана

Молодые режиссеры со всей страны и зарубежья представят свои работы в нескольких конкурсных программах.

В последние выходные августа в Саду им. Баумана состоится Фестиваль молодого кино «Новый Урожай».

В современной бурно развивающейся киносреде много молодых, талантливых людей, которые снимают фильмы, вкладывая большие ресурсы. Они горят идеей сделать наше кино лучше, современнее, донести до зрителей свои замыслы. Но ввиду высокой конкуренции, на фоне работ более профессиональных коллег, далеко не все фильмы имеют возможность достичь зрителя. Многие остаются незамеченными. Для того, чтобы о творчестве молодых кинематографистов узнало как можно больше людей, чтобы помочь сделать их старт в киноиндустрии более эффективным, проводится «Новый Урожай». Помимо основного конкурса фильмов фестиваль молодого кино включает Дебютную программу или Младшую лигу, куда входит достойная внимания селекция работ дебютантов. «Новый Урожай» не только демонстрирует эти работы, но и выделяет их в отдельных конкурc. Это большая мотивация для начинающих кинематографистов продолжать развиваться в кино-направлении, несмотря на успехи более профессиональных коллег.

В первые два дня к просмотру будут представлены фильмы, отобранные в Основную и Младшую лиги фестиваля. Фильмы будут демонстрироваться с 15:30 до 18:00 и с 18:30 до 21:00. С расписанием кинопоказов можно ознакомиться на сайте кинофестиваля

В третий, праздничный день кинофестиваля – 1 сентября днем будет представлена международная программа анимации, некоторые из документальных фильмов, а также специальная программа фильмов к 1 сентября; вечером продолжится показ Основной конкурсной программы кинофестиваля. Кроме того в этот день выступят музыкальные группы – гости из Санкт-Петербурга и призеры кинофестиваля группа JAMBI BAND, исполняющие инструментальную музыку в стиле пост-рок, Андрей Эс из Новотроицка и группа «БРО» из Москвы c каверами известных песен. Музыкальный вечер будет разбавлен общением с молодыми режиссерами, викторинами и конкурсами от организаторов. После окончания вечерней кинопрограммы состоится награждение победителей фестиваля.

Приходите в Сад Баумана приятно провести время в непринужденной, дружественной атмосфере молодого кино вместе с «Новым Урожаем».

Олег Скрынько
Олег Скрынько
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фоторамки и картины – прошлый век: вот 3 способа недорого украсить стены – выглядит круто, а комната кажется больше
Стала мыть полы соленой водой — перемену в доме заметила вся семья: вот зачем добавляю соль в ведро
Эти 4 слова растопят сердце любой кокетки – запомните и передайте совет психолога холостым друзьям: «Результат проверен жизнью»
Устюгов в «Ментовских войнах» крут, но ему в спину дышат ещё 4 героя: топ-5 сериалов «про ментов» по мнению зрителей
95% критиков в восторге от этой «уморительно смешной» новинки с Джоном Синой: до российских экранов шедевр доберется 10 сентября
В этом детективе по Агате Кристи всего 3 серии, а он «на голову выше» многих: не поверите, но его снял Доктор Хаус
Новый российский детектив обогнал даже «Дом дракона»: «включила из любопытства, а выключать не хочется»
Детективов много, но этот с Паламарчуком и оценкой 8.0 «стоит посмотреть»: «сюжет лихо закручен, а дуэт супер»
Этот британский мини-детектив зовут «ядерной смесью»: вышел 10 лет назад, но так крут, что можно осилить за день
«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой
7 российских сериалов так хороши, что перестаешь ругать наше кино: №1 даже напоминает «Игру в кальмара»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше