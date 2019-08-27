Фестиваль кино «Новый Урожай» пройдет 30 августа и 1 сентября в Саду им. Баумана

В последние выходные августа в Саду им. Баумана состоится Фестиваль молодого кино «Новый Урожай».

В современной бурно развивающейся киносреде много молодых, талантливых людей, которые снимают фильмы, вкладывая большие ресурсы. Они горят идеей сделать наше кино лучше, современнее, донести до зрителей свои замыслы. Но ввиду высокой конкуренции, на фоне работ более профессиональных коллег, далеко не все фильмы имеют возможность достичь зрителя. Многие остаются незамеченными. Для того, чтобы о творчестве молодых кинематографистов узнало как можно больше людей, чтобы помочь сделать их старт в киноиндустрии более эффективным, проводится «Новый Урожай». Помимо основного конкурса фильмов фестиваль молодого кино включает Дебютную программу или Младшую лигу, куда входит достойная внимания селекция работ дебютантов. «Новый Урожай» не только демонстрирует эти работы, но и выделяет их в отдельных конкурc. Это большая мотивация для начинающих кинематографистов продолжать развиваться в кино-направлении, несмотря на успехи более профессиональных коллег.

В первые два дня к просмотру будут представлены фильмы, отобранные в Основную и Младшую лиги фестиваля. Фильмы будут демонстрироваться с 15:30 до 18:00 и с 18:30 до 21:00. С расписанием кинопоказов можно ознакомиться на сайте кинофестиваля

В третий, праздничный день кинофестиваля – 1 сентября днем будет представлена международная программа анимации, некоторые из документальных фильмов, а также специальная программа фильмов к 1 сентября; вечером продолжится показ Основной конкурсной программы кинофестиваля. Кроме того в этот день выступят музыкальные группы – гости из Санкт-Петербурга и призеры кинофестиваля группа JAMBI BAND, исполняющие инструментальную музыку в стиле пост-рок, Андрей Эс из Новотроицка и группа «БРО» из Москвы c каверами известных песен. Музыкальный вечер будет разбавлен общением с молодыми режиссерами, викторинами и конкурсами от организаторов. После окончания вечерней кинопрограммы состоится награждение победителей фестиваля.

Приходите в Сад Баумана приятно провести время в непринужденной, дружественной атмосфере молодого кино вместе с «Новым Урожаем».