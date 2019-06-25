Фестиваль «Иноекино» на экранах летних кинотеатров КАРО в Москве

На нем пройдут показы четырех фильмов: «Чужой» Ридли Скотта, «Почему мы креативны?» Германа Васке, «Охотник на оленей» Майкла Чимино и «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы.

25–28 июня в рамках проекта КАРО.Арт в летнем кинотартре «КАРО Эрмитаж» состоится фестиваль «Иноекино».Все показы будут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фильм «Охотник на оленей» отреставрирован в 2018 году в формате 4К компанией STUDIOCANAL специально к 40-летнему юбилею. За основу был взят оригинальный 35-мм негатив, который был отсканирован в разрешении 4К. Завершила реставрацию лондонская компания Silver Salt, создав DCP-копии для кинотеатрального показа. Реставрация отличается повышенной четкостью изображения с сохранением характерной зернистости пленки.

Майк (Роберт Де Ниро), Стивен (Джон Сэвэдж) и Ник (Кристофер Уокен) — трое друзей со славянскими корнями — живут простой жизнью в Пенсильвании: работают на сталелитейном заводе, охотятся на оленей, пьют пиво в местном баре, встречаются с девушками. Но все меняется, когда они отправляются на войну во Вьетнаме, где попадают в плен к вьетконговцам и вынуждены сыграть в русскую рулетку. Их судьба разделяется на «до» и «после» войны, и ни один не вернется с нее прежним. Показ фильма состоится 27 июня в «КАРО Эрмитаж»

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