Фестиваль «Иди и смотри» пройдет с 18 по 20 апреля 2019 года в Казани
Фестиваль «Иди и смотри» пройдет с 18 по 20 апреля 2019 года в Казани.
Фестиваль проводится в целях поддержки и развития кино-теле-фото творчества молодежи, сохранения традиций отечественной культуры и возможности профессиональной оценки представленных работ.
Организаторы фестиваля хотят, чтобы каждый из студентов, даже не имея специального образования, смог получить поддержку и признание именитых деятелей Республики Татарстан и Российской федерации. Поэтому открывает прием заявок для вручения дипломов в следующих номинациях:
- Лучший документальный фильм.
- Лучший анимационный фильм.
- Лучший рекламный ролик.
- Лучший музыкальный клип.
- Лучший TV проект.
- Лучший фильм, снятый на мобильный телефон.
- Лучший продюсерский проект (с указанием сценариста, режиссера звукорежиссера, продюсера, кинооператора).
- Лучший зарубежный проект.
- Лучший детский игровой фильм.
- Лучший детский документальный фильм/ТВ проект.
- Лучший детский клип/ рекламный ролик.
- Лучший детский анимационный фильм.
- Специальная номинация (преподавательский проект).
- Гран-при – лучший проект из всех номинаций.
Заявки принимаются на E-mail goandwatch15@gmail.com Так же заявку и положение о фестивале вы можете посмотреть в разделе «документы».