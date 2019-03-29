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Киноафиша События Фестиваль «Иди и смотри» пройдет с 18 по 20 апреля 2019 года в Казани

Фестиваль «Иди и смотри» пройдет с 18 по 20 апреля 2019 года в Казани

29 марта 2019 12:17 Проверено редакцией
Фестиваль «Иди и смотри» пройдет с 18 по 20 апреля 2019 года в Казани

Фестиваль «Иди и смотри» пройдет с 18 по 20 апреля 2019 года в Казани.

Фестиваль проводится в целях поддержки и развития кино-теле-фото творчества молодежи, сохранения традиций отечественной культуры и возможности профессиональной оценки представленных работ.

Организаторы фестиваля хотят, чтобы каждый из студентов, даже не имея специального образования, смог получить поддержку и признание именитых деятелей Республики Татарстан и Российской федерации. Поэтому открывает прием заявок для вручения дипломов в следующих номинациях:

  1. Лучший документальный фильм.
  2. Лучший анимационный фильм.
  3. Лучший рекламный ролик.
  4. Лучший музыкальный клип.
  5. Лучший TV проект.
  6. Лучший фильм, снятый на мобильный телефон.
  7. Лучший продюсерский проект (с указанием сценариста, режиссера звукорежиссера, продюсера, кинооператора).
  8. Лучший зарубежный проект.
  9. Лучший детский игровой фильм.
  10. Лучший детский документальный фильм/ТВ проект.
  11. Лучший детский клип/ рекламный ролик.
  12. Лучший детский анимационный фильм.
  13. Специальная номинация (преподавательский проект).
  14. Гран-при – лучший проект из всех номинаций.

Заявки принимаются на E-mail goandwatch15@gmail.com Так же заявку и положение о фестивале вы можете посмотреть в разделе «документы».

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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