Фестиваль документального кино ДОКер пройдет с 3 по 8 апреля

С 3 по 8 апреля 2019 года в Москве и еще 4-х городах России пройдет Международный фестиваль документального кино ДОКер, демонстрирующий самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы документального кинематографа, отобранные с разных уголков света.

5-ый фестиваль пройдет одновременно в 5-ти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ярославле. Основная площадка фестиваля — московский Киноцентр «Октябрь», где соберутся гости со всего мира — авторы фильмов-участников, члены международного жюри и эксперты индустрии. На Открытии состоится мировая премьера фильма «Россия с неба», который снимали в течение 9 месяцев лучшие в мире аэро-кинооператоры с самых неожиданных ракурсов и географических точек. Озвучивает ленту Виктор Сухоруков.

Программа фестиваля:

Фильм открытия: Россия с неба

Германия, 2018, 100 мин., 12+

режиссеры Петра Хёфер и Фредди Рёккенхаус

Эта грандиозная немецкая лента станет для многих отечественных зрителей настоящим откровением — в течение 9 месяцев лучшие в мире аэро-кинооператоры снимали Россию с самых неожиданных ракурсов и географических точек. По размаху фильм можно сравнить с эпохальным «Домом» Люка Бессона и Яна Артюса-Бертрана. Уникальность и неповторимую интонацию «России с неба» придаст голос актера Виктора Сухорукова.

Девятимесячное путешествие над самой гигантской страной на Земле: от Северного Ледовитого океана до пустынь Калмыкии, от самой высокой вершины Европы – Эльбруса – до камчатских вулканов. Беспрецедентная попытка профессиональной международной команды с высоты птичьего полета продемонстрировать безграничные просторы и поражающие воображение контрасты потрясающей страны. В фокусе – пустынные ландшафты, впечатляющие метрополии, дикие животные, таежные леса, холода Сибири и многое другое. Это Россия, какой ее еще никто не видел, снятая с вертолетов с лучшими в мире аэровидеокамерами.

Основной конкурс:

УСЛЫШЬ ПЕСНЬ МОЮ, СЕСТРА // A SISTER'S SONG

Канада, Израиль, 2018, 80 мин., режиссер Даная Элон

Татьяна в 13 лет посетила греческий православный монастырь в Иерусалиме, где получила божественное откровение. Монастырь привлекал ее своей жизнью и она несколько раз сбегала туда из дома. В конце концов, вопреки желанию своей семьи, она покинула свою страну Израиль и приняла постриг в Греции. Два десятилетия спустя ее навещает младшая сестра Марина, надеясь убедить ее вернуться домой. Готова ли она понять чувства женщины, которая обрела счастье рядом с Богом?

ТЫ СПИШЬ, БРАТЕЦ ЯКОБ? // ARE YOU SLEEPING, BROTHER JAKOB?

Австрия, 2018, 80 мин., режиссер Стефан Боан

Разрозненные архивные кадры, на которых пять братьев, будучи детьми и подростками, проводят лето на вершинах гор, купаются в реках, дико скачут и танцуют — придают началу истории некое легкомыслие. А далее поиски причины гибели их старшего брата приводят парней в гостиничный номер в Порту.

КРАСИВЫЕ ВЕЩИ // BEAUTIFUL THINGS

Италия, 2017, 93 мин., режиссеры Джорджио Ферреро, Федерико Биазин

Симфоническое погружение в нашу потребительскую одержимость. Герои фильма бессознательно запускают длинную цепь создания, транспортировки, коммерциализации и уничтожения объектов, питающих наш булимический образ жизни.

ЛЮБИМЫЕ // BELOVED

Иран, 2018, 63 мин.,

режиссер Ясер Талеби

Жизнь пастушки тяжела и одинока. Особенно, если тебе 82 года, ты неукротимая женщина и независимость — твой выбор. У Фирузы есть великолепная природа, преданные коровы, а еще 11 взрослых детей. Но никто из них почему-то не навещает её…

ХОЗЯИН ОЛЕНЕЙ // HOW BIG IS THE GALAXY? Россия, 2018, 62 мин., режиссер Ксения Елян

Семья Жарковых — отец, мать и двое маленьких сыновей — принадлежат к долганской общине, одному из последних коренных народов, продолжающих традиционную кочевую жизнь на крайнем севере Сибири. У семилетнего Захара и его старшего брата Прокопия уже есть свои олени и своя тундра для кочевья. Захар — любознательный и умный мальчик. Каждый день у него появляется сотня новых вопросов о мире, и он с удивлением обнаруживает, что у его новой учительницы не всегда есть на них ответы.

ЖИЗНЬ ЭТО ВЕРА // LIFE IS A BELIEF

Китай, 2018, 106 мин., режиссер Сяо Хань

Северная провинция Китая, Синьцзян. Известный старый шорник изо всех сил работает, чтобы оплатить долги своих двух сыновей. Его племяннику, страдающему уремией, для поддержания жизни необходима почка одного из них, однако невестка решительно против. Параллельно развивается вторая линия фильма. Южная провинция Китая, Фошан. Молодой парень Хуанг Чжунцзянь хочет жениться на своей девушке. Но отец запрещает дочери выходить замуж за этого бедного мальчика из отсталой горной деревни. Но когда эта проблема решена, молодую пару ждет новое испытание — у их еще неродившегося ребенка диагностируют сложный порок сердца. Две этих линии пересекаются в точке выбора — спасать ли жизнь больных детей.

ОСТРОВ // THE ISLAND

Германия, 2018, 57 мин., режиссер Ларс Остман

Четыре сестры родились и выросли на островке среди природного ландшафта. Когда-то их родители уехали туда из родной Германии с мечтой вырастить детей вдали от общества массового потребления и внешнего контроля. Девочки повзрослели и разъехались по разным городам мира. И вот однажды родители решают собрать всех дочерей и посмотреть, сумели ли они противостоять соблазнам цивилизации.

14 ЯБЛОК // 14 APPLES

Тайвань, Мьянма, 2018, 84 мин., реж. Миди З.

Бизнесмен Ван Синь Хун страдает бессонницей. Гадалка советует молодому человеку, чей автомобиль и выпуклый кошелек говорят о том, что дела у него идут неплохо: провести 14 дней в буддистском монастыре, жить как монах и есть по одному яблоку в день. Сделать это в наши дни возможно в Бирме. Ван Синь Хун следует совету, прибывает в сельский монастырь, бреется наголо и надевает красную одежду, в которой немедленно становится авторитетом.

ДИАГНОЗ // DIAGNOSIS

Польша, 2018, 78 мин., реж. Ева Подгорска

Горожане оказываются на кушетке психотерапевта. Начиная с банальных вопросов, например, «с каким животным ассоциируется город?» они постепенно погружаются в свои собственные чувства и эмоции, связанные с местом, где они живут. Город является отправной точкой, но со временем диалог становится более глубоким, личным. Эпизоды из жизни, воспоминаний, эмоциональные моменты перемежаются видами города с разных точек зрения. Страхи, желания и планы героев фильма сплетаются в общую судьбу.

ОХОТНИК ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ // GHOSTHUNTER

Австралия, 2018, 100 мин., режиссер Бен Лоурен

Герой фильма работает в фирме, которая занимается исследованием потустороннего невидимого мира. Он часто выезжает по вызовам в те дома, где по мнению хозяев живут привидения. Но при этом у него самого полно собственных призраков прошлого: уже два десятилетия он пытается разыскать своего отца. На наших глазах герой расследует тайны своей семьи. Кошмары обретают осязаемость, когда на его глаза попадается полицейское расследование и раскрывается семейная тайна.

ЛАПЮ // LAPÜ

Колумбия, 2019, 85 мин., режиссеры Хуан Пабло Поланко, Сезар Алехандро Хаймс

Cтрашная ритуальная сказка, наполненная необыкновенными образами и звуками, снятая посреди пустыни Гуахира, в пространстве, где смешан мир сновидений и реальности, мир ушедших и живых.

СПЛЮ И ВИЖУ // DREAM AWAY

Германия, Египет, 86 мин., 2018., реж. Маруан Омара, Йоханна Домке

Об остальеных программах фестиваля вы можете подробнее узнать на сайте фестиваля https://www.midff.ru/

Фильмы будут соревноваться в следующих номинациях: Лучший фильм (Гран При), Лучшая режиссура, Лучшая операторская работа, Лучший монтаж, Лучший звук, Лучший короткометражный фильм, Приз зрителей, Лучший фильм в категории «Let IT Dok!». Оценивать работы будет международное профессиональное жюри и зрители, которые смогут проголосовать за любимые фильмы в специальном мобильном приложении.