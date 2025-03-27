Фестиваль Context. Diana Vishneva для искушенного зрителя в Театре на Фонтанке

Два дня — 31 марта и 1 апреля — в Петербурге будет много танцев: состоится фестиваль Context. Diana Vishneva.

Два балета, две истории, два взгляда на реальность — Context. Diana Vishneva снова становится площадкой, где современные хореографы говорят с публикой на языке танца: запутанного в своей сложности, но ясного в передаче эмоций.

Проект был создан Дианой Вишневой в 2013 году, как место, где молодые хореографы могут заявить о себе, а зрители — увидеть лучшие номера со всего мира.

Уже тринадцатый сезон фестиваля откроется вечерами одноактных балетов. Театр на Фонтанке станет пространством, где в одном танце сольются традиция и эксперимент. Публику ждут постановки от Марселя Нуриева и Римы Пипоян.

Откроется программа «Иконой» — балетом, рожденным под впечатлением от просмотра фильма «Андрей Рублёв», который в конце шестидесятых годов прошлого века снял Андрей Тарковский. Пипоян предлагает зрителю проникнуть в мир, где человеческая натура обнажена до первозданных основ, где бой света и тьмы превращается в вечную трагедию.

Вторая премьера — балет под названием «Йорт». Нуриев выходит на уровень философского анализа, демонстрируя в танце то, как по разному человеку приходится вести себя в обществе и в стенах своего дома — именно так с татарского переводится название постановки.

Музыка становится еще одним элементом этого сложносоставного уравнения. Автор музыки Сугдэр Лудуп погружает зал в мир, где звуки аутентичных инструментов обретают новые голоса. Все здесь — от пластики движения до мельчайших шорохов — служит раскрытию идеи хрупкости мира, в котором мы существуем.

Следующий акт фестиваля будет сыгран летом в Новой Голландии, в театре, который каждый теплый сезон оживает во дворе «Бутылки».