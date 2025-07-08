Фестиваль без сценария: конный театр «ВелесО» собирает участников под Петербургом

С 2 по 5 августа на берегу Вуоксы театр «ВелесО» Евгения Ткачука проведёт второй фестиваль-лабораторию «Каменный стол». Никаких афиш, расписаний и громких имён — только тишина, присутствие и свобода быть.

Слушать и слышать. Чувствовать и позволить себе расчувствоваться. В этом театральном фестивале нет расписания и рамок, но много жизни и искренности. Если пойдет дождь — никто не побежит под крышу. Все потому, что животные и природа — не обманывают. Первый в стране конный театр «ВелесО» готовит фестиваль, в котором нет расписания и сценариев в привычном понимании. «Каменный стол» пройдёт в начале августа в посёлке Севастьяново Ленинградской области.

Каждый гость и участник фестиваля-эксперимента отправится на прогулку по внутреннему миру и осмыслению сути множества вещей. Здесь нет места суете, нет границ того, что будет происходить — творчество, как сюрприз. Пространство формируется так, чтобы каждый становился соавтором. Пение птиц, фырканье лошадей и стрекот сверчков — часть мира, часть действа.

Пространство будет (довольно условно) разделено на несколько смысловых “уголков” — каждая точка станет своеобразным переходом в иное восприятие. Пар, клубящийся над баней, в которой телесность вспоминает свои первозданные ритмы. Звуки, в которых акустика живой природы не разделяется с человеческой мелодией. Мини-спектакли, возникающие как отклик, а не как плод отрепетированной формы. И — свободный конь, не дрессированное животное, а со-создатель.

Особое внимание — самым маленьким гостям. Для детей приготовят цикл ремесленных занятий, а ночь — подарит кинопросмотр под открытым небом. Возможно, повезет увидеть падающую звезду и загадать заветное желание.

Это событие — не череда активностей, а медленное приближение к общему высказыванию. Первые три дня — это дни сопричастности, внимательного молчания и разговоров без цели. А на четвёртый день, из всего прожитого и услышанного, родится некое общее художественное действие.

В данный момент театр «ВелесО» инициировал кампанию по сбору средств — не как коммерческий проект, а как приглашение к соучастию. Можно безвозмездно пожертвовать любую комфортную сумму или выбрать вознаграждение (от 1000 рублей).

Кстати, театр нуждается в поддержке в любое время — можно подарить лошадям стог сена или мюсли. Детали на сайте «ВелесО».