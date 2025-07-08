Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События Фестиваль без сценария: конный театр «ВелесО» собирает участников под Петербургом

Фестиваль без сценария: конный театр «ВелесО» собирает участников под Петербургом

8 июля 2025 09:51 Проверено редакцией
Фестиваль без сценария: конный театр «ВелесО» собирает участников под Петербургом

С 2 по 5 августа на берегу Вуоксы театр «ВелесО» Евгения Ткачука проведёт второй фестиваль-лабораторию «Каменный стол». Никаких афиш, расписаний и громких имён — только тишина, присутствие и свобода быть.

Слушать и слышать. Чувствовать и позволить себе расчувствоваться. В этом театральном фестивале нет расписания и рамок, но много жизни и искренности. Если пойдет дождь — никто не побежит под крышу. Все потому, что животные и природа — не обманывают. Первый в стране конный театр «ВелесО» готовит фестиваль, в котором нет расписания и сценариев в привычном понимании. «Каменный стол» пройдёт в начале августа в посёлке Севастьяново Ленинградской области.

Каждый гость и участник фестиваля-эксперимента отправится на прогулку по внутреннему миру и осмыслению сути множества вещей. Здесь нет места суете, нет границ того, что будет происходить — творчество, как сюрприз. Пространство формируется так, чтобы каждый становился соавтором. Пение птиц, фырканье лошадей и стрекот сверчков — часть мира, часть действа.

Пространство будет (довольно условно) разделено на несколько смысловых “уголков” — каждая точка станет своеобразным переходом в иное восприятие. Пар, клубящийся над баней, в которой телесность вспоминает свои первозданные ритмы. Звуки, в которых акустика живой природы не разделяется с человеческой мелодией. Мини-спектакли, возникающие как отклик, а не как плод отрепетированной формы. И — свободный конь, не дрессированное животное, а со-создатель.

Особое внимание — самым маленьким гостям. Для детей приготовят цикл ремесленных занятий, а ночь — подарит кинопросмотр под открытым небом. Возможно, повезет увидеть падающую звезду и загадать заветное желание.

Это событие — не череда активностей, а медленное приближение к общему высказыванию. Первые три дня — это дни сопричастности, внимательного молчания и разговоров без цели. А на четвёртый день, из всего прожитого и услышанного, родится некое общее художественное действие.

В данный момент театр «ВелесО» инициировал кампанию по сбору средств — не как коммерческий проект, а как приглашение к соучастию. Можно безвозмездно пожертвовать любую комфортную сумму или выбрать вознаграждение (от 1000 рублей).

Кстати, театр нуждается в поддержке в любое время — можно подарить лошадям стог сена или мюсли. Детали на сайте «ВелесО».

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡 1
👏
🥺
🤔
🥱
Что идет в театрах Москвы
Она разгадала убийство
16+
Комедия

Она разгадала убийство

17 сентября в 19:00 ЦДКЖ
от 1500 ₽
Варшавская мелодия
16+
Драма

Варшавская мелодия

5 сентября в 19:00 Театр на Таганке
от 1500 ₽
Семейное счастие
12+
Драма

Семейное счастие

17 октября в 19:00 Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
от 1000 ₽
Скупаю в Fix Price и на «Авито» простые свечи: нашла дома 7 применений, о которых раньше даже не догадывалась
Стала мыть полы соленой водой — перемену в доме заметила вся семья: вот зачем добавляю соль в ведро
Хватит лепить треки на натяжные потолки: вот несколько новых трендов на освещение — будут актуальны еще 25 лет
«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой
Детективов много, но этот с Паламарчуком и оценкой 8.0 «стоит посмотреть»: «сюжет лихо закручен, а дуэт супер»
Устюгов в «Ментовских войнах» крут, но ему в спину дышат ещё 4 героя: топ-5 сериалов «про ментов» по мнению зрителей
7 российских сериалов так хороши, что перестаешь ругать наше кино: №1 даже напоминает «Игру в кальмара»
Пока на НТВ фанатеют по Брагину из «Первого отдела», на ТВ-3 обожают еще 4-х героев: от «нереально классного» до «мачо»
В этом детективе по Агате Кристи всего 3 серии, а он «на голову выше» многих: не поверите, но его снял Доктор Хаус
«Хочу простую человеческую котлету! И пройти тест без ошибок»: вспомните фильмы СССР по цитате об этом блюде
«Первый отдел» установил рекорд российского ТВ: Семенов из «Невского» глотает пыль за Брагиным и Шибановым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше