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Фестиваль авторского кино «Киноликбез» пройдет в Санкт-Петербурге 3-7 июля

26 июня 2019 12:29 Проверено редакцией
Фестиваль авторского кино «Киноликбез» пройдет в Санкт-Петербурге 3-7 июля

За десять лет фестиваль проделал путь до серьезного интернационального кинофорума, на который ожидаются делегации гостей из Аргентины, Германии, Турции, Испании, Ирана, Франции и других стран.

3-7 июля 2019 г. в Санкт-Петербурге в творческом пространстве «Светлый мир» (Большой Сампсониевский, 45, ст. метро Выборгская), в 18:00 состоится церемония открытия международного кинофестиваля «Киноликбез».

Председателем жюри МКФ Киноликбез будет всемирно известный режиссер, сценарист, общественный деятель Владимир Владимирович Бортко. Судьбу фестивальных призов золотых и серебряных «Жан-Люков» (названных в честь культового французского режиссера Жана-Люка Годара) решает профессиональное жюри и демократичное зрительское голосование. Основная площадка фестиваля – творческое пространство «Светлый мир» (Большой Сампсониевский, 45, ст. метро Выборгская). Показы и обсуждения фильмов по будням с 16:00 до 22 00, по выходным дням с 14:00 до 22 00. Отдельная программа Киноликбеза (российские премьеры фильмов международного конкурса) будет показана на киностудии «Ленфильм» (Каменноостровский пр., 10) 7 июля с 13:00 до 18:00. В рамках фестиваля пройдут также мастер-классы Владимира Бортко и Михаила Трофименкова и открытая дискуссия о взаимоотношениях авторского и зрительского кинематографа. На КИНОЛИБЕЗ-2019 было подано 2413 заявок из 94 стран. В конкурсную программу отобрано 172 фильма из Австралии, Аргентины, Армении, Белоруссии, Болгарии, Боливии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Египта, Дании, Израиля, Индонезии, Испании, Италии, Ирана, КНР, Колумбии, Кыргызстана, Ливана, Литвы, Македонии, Мексики, Непала, Польши, Пуэрто-Рико, России, Сербии, США, Тайваня, Таиланда, Турции, Украины, Финляндии, Филиппин, Франции, Хорватии, Швейцарии, Чехии, Южной Кореи, Японии.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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