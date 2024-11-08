Фарух Рузиматов, о чём жалеет больше всего главная балетная звезда 80-х

Сегодня мы расскажем захватывающую биографию Фаруха Рузиматова — как он добился популярности, чем занимается сейчас и о чём жалеет больше всего на свете. Конечно, не обойдём стороной и личную жизнь Фаруха Рузиматова.

Фарух Рузиматов — человек с уникальной судьбой. Он доказывает, что человек, который страстно хочет добиться успеха, пробивает все стены. Маленький мальчик из Ташкента, который стал одним из самых прославленных представителей русского балета, чей стиль и техника покорили зрителей как в России, так и за рубежом. Танцор балета Фарух Рузиматов сумел найти баланс между академическими правилами и личной выразительностью, поэтому его выступления наполнены грацией, которая не мешает эмоциональной глубине. Наверное, по популярности в нашей стране таких танцоров только два — Фарух Рузиматов и Николай Цискаридзе.

Детство и юность

Национальность Фаруха Рузиматова — узбек. Он родился летом 1963 года в Ташкенте, но вскоре семья переехала в Душанбе. Несмотря на то, что он не был столичным мальчиком, уже с ранних лет он был окружён миром искусства. Его отец был преподавателем музыкальных дисциплин, а мать учила людей пению. Когда у ребёнка появилось чувство ритма и музыкальная наслушенность, Судьба дала ему шанс всей жизни. Знакомый педагог искал юных талантов для того, чтобы отправить их на обучение в Ленинградское хореографическое училище, а если точнее — академию имени Вагановой. Да, ту самую альма матер почти всего света российского балета. И Фарух прошёл творческий конкурс.

Уже в статусе звезды он признавался, что родители с радостью его отпустили, а вот сам он не понимал, куда едет. Его выдающиеся педагоги Найма Балтачеева и Геннадий Селюцкий воспитывали не просто профессиональных танцоров балета, они растили фанатиков дела, для которых танцевать то же самое, что дышать. Уже в молодости Фарух Рузиматов понял их, ведь без подобной любви к своему делу здесь невозможно выжить и добиться успеха.

Первый выход на сцену у Рузиматова случился сразу в Мариинском театре (тогда театре Кирова). Правда, это была подтанцовка — он и однокурсники танцевали партии поварят в «Дон Кихоте». После выпуска Фаруха всё-таки взяли в Мариинку, но на вторые роли. Тогда не было принято, чтобы артист сразу после выпуска становился премьером, прошло пять лет прежде чем он исполнил свою первую главную роль. Иронично, что это тоже был «Дон Кихот». На дворе был 1986 год, развитие Рузиматова выпало на переломные для страны времена.

Развитие таланта

Дальше роли полились, как из рога изобилия. Принц Дезире из «Спящей красавицы», Солор из «Баядерки». «Щелкунчик» с Фарухом Рузиматовым стабильно собирал полные залы Мариинки. Принц Зигфрид из «Лебединого озера» Фаруха Рузиматова считалась одной из его лучших ролей. Его виртуозная техника позволяла ему блестяще передавать детали самых сложных движений, а также смело экспериментировать, внося в классические партии уникальные черты. А восточная внешность добавляла изыск в классические тексты. Но на пике карьеры он стал наблюдать неизбежное — скорый распад Советского Союза.

Тогда танцор понял, что перспективы балета в новой стране очень туманны. Но в этот критический момент ему сделала предложение труппа АВТ — Американского театра балета. И Фарух решил уехать из ещё не распавшегося СССР. Позже он говорил, что страшно не было — АВТ казалась ему кузницей талантов. Но американская мечта не случилась. Танцор исполнил несколько главных ролей, сыграл провальную для себя роль Ромео и довольно скоро вернулся в Россию. Как сам он признавался, техника АВТ отличалась от Мариинки, танцевать с ними, значит переделать себя. Здесь слухи разнятся, правда ли это, либо танцор не мог смириться с упущенной популярностью на родине. Здесь мы не будем гадать.

Фарух Рузиматов и Морис Бежар

Танцор признавался, что главное сожаление его жизни связано с именем великого хореографа XX века Морисом Бежаром. В 1986 году они впервые увиделись на гастролях труппы Бежара в Мариинке. Как говорил Фарух, он сразу понял, что перед ним гений. Гораздо позже они встретились ещё раз уже во Франции. Рузиматов попросил Бежара поставить на него несколько балетов. Хореограф согласился, но только если Фарух год отработает в его труппе.

Проблема была в том, что театр Бежара — не классический балет. Это современный танец с совсем отличной от балета техникой. Танцор испугался, что после этого не сможет вернуться. И отказался работать с Бежаром. Уже в возрасте он скажет, что это единственное, о чём он сожалеет в жизни — что не согласился на предложение великого гения.

Личная жизнь Фаруха Рузиматова

Фарух Рузиматов, как и великие деятели балета XX века, жил не только профессией. О его романах постоянно ходили новые и новые слухи. Так, например, связь Фаруха Рузиматова и Дианы Вишнёвой началась во время совместной работы над «Кармен». Это были сложные отношения, «итальянская любовь», как говорят люди. В 00-ых их даже называли мужем и женой, однако пара распалась. Неизвестно, кто был инициатором, однако Диана даже уехала из страны на Запад — шутят, что Фарух выгнал бывшую из страны.

Другой звёздной парой у Рузиматова была Анастасия Волочкова. В одном из интервью она сказала, что он был её первым мужчиной. Фарух Рузиматов и Волочкова завели бурный роман, который, однако, не продлился долго.

Сейчас Рузиматов женат на балерине Виктории Кутеповой, артистке Мариинки и преподавателе Вагановского училища. У него два сына — Далер и Станислав. Хотя дети Фаруха Рузиматова выбрали другие пути, старший сын стал юристом, а младший пока не определился с карьерой. Сам Рузиматов всегда поддерживал их выбор, оставаясь близким и заботливым отцом.

Рузиматов в 00-е и сейчас

После успешных 80-х и 90-х артист задумался о дальнейшем развитии. Так он проявил себя как руководитель Михайловского театра, Фарух Рузиматов управлял им два года, успел поставить 7 спектаклей, объездить Англию, Японию и Италию с гастролями. Он выиграл «Золотую маску» и номинировался на британскую премию National Dance Awards.

В 2006 году открыл фонд «Возрождение танцевального искусства», его целью была финансовая помощь студентам-танцорам.

В 2009 году он решил возродить свою танцевальную карьеру. И до сих пор он её не закончил.

Фарух Рузиматов в 2024 году

Если вы задаётесь вопросом: «Где сейчас работает Фарух Рузиматов», то он и танцует, преподаёт и управляет. Рузиматов преподаёт в академии Вагановой, также он возглавляет балетную труппу театра НОВАТ в Новосибирске. Ещё он успевает совмещать с позицией художественного руководителя балета Большого театра Узбекистана. Он также даёт мастер-классы, где делится своим многолетним опытом с молодым поколением танцоров. Его выступления и мастер-классы привлекают не только профессионалов, но и многочисленных поклонников, которые видят в нём подлинного мастера своего дела.

Среди спектаклей, которые идут с ним, то возможность посмотреть на мастера есть. Сейчас Фарух Рузиматов с труппой Эрмитажного театра танцует в «Щелкунчике». Другой спектакль — «Бал сказок» с Фарухом Рузиматовым, он идёт на разных площадках.

Имя Фаруха Рузиматова ассоциируется с вершинами русского балета, его вклад признан и высоко оценен на самых престижных конкурсах и сценах мира, а его мастерство по-прежнему остаётся примером для коллег и учеников.

Спектакли с Фарухом Рузиматовым в Петербурге

Балет «Щелкунчик»

Где: Александринский театр

Когда: 30 и 31 декабря 2024, 1 января 2025

Балет «Щелкунчик» на сцене Александринского театра – это волшебный спектакль, в котором принимают участие народный артист России Фарух Рузиматов, солисты Санкт-Петербургского балета и симфонический оркестр под управлением дирижёра Максима Алексеева. Постановка, созданная в сотрудничестве с Театром классического балета, основывается на хореографии Ирины Сафоновой и переработана заслуженным деятелем искусств России Николаем Андросовым к 100-летию со дня её рождения.

В этой версии «Щелкунчика» образ Дроссельмейера раскрывается как воплощение самого Гофмана — загадочного крестного Мари, волшебника и рассказчика. Хореография роли специально создана для Фаруха Рузиматова, а музыкальное сопровождение композитор Андрей Танонов оркестровал на основе произведений Гофмана. Костюм этого персонажа разработан по эскизам Ивана и Ольги Глазуновых, что подчёркивает его двойственную природу – между реальностью и мистикой.

Балет «Лебединое озеро»

Где: Эрмитажный театр

Когда: 27 декабря 2024

Классический балет «Лебединое озеро» П. И. Чайковского вновь представит Санкт-Петербургский театр балета имени П. И. Чайковского на сцене Эрмитажного театра. В этом культовом произведении, исполняемом под аккомпанемент Балтийского симфонического оркестра, зрители увидят вечную историю любви и проклятия, рассказанную через музыку и танец. Главные герои — принцесса Одетта, превращенная в лебедя, и её возлюбленный принц Зигфрид, который борется с колдуном Ротбардом. Роль Ротбарта исполнил народный артист России Фарух Рузиматов. Постановка, созданная Мариусом Петипа и Львом Ивановым, в интерпретации Елизаветы Меньшиковой, обещает незабываемое путешествие в мир волшебства и классической красоты.

Балет «Щелкунчик»

Где: Эрмитажный театр

Когда: 21 и 29 декабря 2024

Балет «Щелкунчик» с участием Фаруха Рузиматова в Эрмитажном театре приглашает вас на незабываемое путешествие в мир волшебства. Спектакль будет исполнен Санкт-Петербургским театром балета имени П. И. Чайковского под руководством Павла Ёлкина и в сопровождении Балтийского симфонического оркестра, что придаст постановке особую магическую атмосферу.