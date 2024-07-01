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Киноафиша События Евгений Миронов голодает по хорошей режиссуре

Евгений Миронов голодает по хорошей режиссуре

1 июля 2024 09:45 Проверено редакцией
Евгений Миронов голодает по хорошей режиссуре

Известный российский актер театра и кино, народный артист России, возглавляющий Государственный театр Наций Евгений Миронов высказал серьезную озабоченность отсутствием в стране специалистов, обладающих навыками работы на крупных театральных площадках.

По мнению Миронова, в настоящее время в нашей стране практически не осталось режиссеров, способных ставить спектакли на масштабных сценах. Те немногие, кто все-таки обладает подобными профессиональными компетенциями, постоянно кочуют между различными театрами, по сути сделав российскую театральную систему единым пространством.

Творческие ограничения, с которыми сталкиваются деятели сцены, препятствуют их полноценной самореализации и эффективному решению актуальных социокультурных задач, что в свою очередь негативно сказывается на их профессиональном росте.

Возглавляемый Мироновым Театр Наций функционирует по уникальной модели, отличной от традиционных российских театров ― без стабильной труппы. Вместо этого каждая новая постановка ставится как отдельный творческий проект, премьеры которого проходят сразу в трёх корпусах театра.

Илья Голубев
Илья Голубев
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