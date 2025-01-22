Евгений Гришковец — как парень из Кемерово покорил Россию

Евгений Гришковец смог реализоваться в самых разных сферах искусства. Он пишет пьесы, книги и даже песни, ставит спектакли и играет в них, как актёр. Он прославился своим уникальным стилем, наполненным искренностью и тонким восприятием повседневной жизни. Бытовые ситуации в произведениях Евгения Гришковца, с которыми мы сталкиваемся каждый день, в его творчестве подаются так трогательно и нежно, что удивляешься, почему ты их сам не замечал. Неудивительно, пьесы и спектакли Евгения Гришковца нашли отклик у миллионов зрителей и читателей. Сегодня расскажем биографию Евгения Гришковца — как он с нуля добился всероссийской популярности.

Начало пути Гришковца

Жизнь Евгения Гришковца — это яркая история человека, который сумел превратить свои переживания, воспоминания и мысли в тексты, которые близки каждому. Его путь не был простым. Гришковец родился 17 февраля 1967 года в Кемерово, городе шахтеров. Его юность прошла в поисках себя: он учился в школе, переезжал с семьёй между Кемерово и Ленинградом, а позже зачислился на факультет филологии Кемеровского государственного университета. Уже тогда Евгений Гришковец стал заниматься театральной деятельностью, участвовал в студийных театральных работах и писал рассказы. Однако, как он сам говорит, это была самодеятельность, до профессионального творчества было ещё далеко, нужен был более существенный опыт. И Гришковец его получил — во время службы в армии на Тихоокеанском флоте. Здесь он увидел настоящую жизнь, наполненную трудностями, лишениями, но в то же время драйвом и неподдельными эмоциями. Это «взросление» стало основой для культового спектакля Евгения Гришковца.

Как пришла популярность?

В конце 1990-х годов он представил дебютный моноспектакль «Как я съел собаку». Монолог Евгения Гришковца иронично рассказывал о своей жизни: как прошло его детство и подростковые годы, институт и служба в армии, как в этой чехарде событий он постепенно взрослел и по-новому осознавал мир. Спектакль игрался в курилке театра Российской армии, на него пришло всего 17 зрителей. Но людей так поразила искренность и юмор монологов Евгения Гришковца, что критики и сарафанное радио разнесло новость о новой премьере по всей Москве. Успех спектакля был настолько впечатляющим, что автор получил премию «Золотая маска» сразу в двух конкурсных категориях: «Новация» и «Приз критиков».

Неудивительно, что Гришковец продолжил играть «Собаку». С этой постановкой он объехал множество городов России, Европы, США и Канады. За пару лет из просто парня из Кемерово он стал любимцем публики и признанным мастером монолога.

Деятельность в театре

Театр Евгения Гришковца — это уникальное пространство, где автор сам выступает режиссёром, драматургом и исполнителем. Его постановки отличаются минимализмом декораций, главное в них — глубокие и трогательные смыслы. В числе произведений Евгения Гришковца такие спектакли, как «ОдноврЕмЕнно», «Планета», «Прощание с бумагой» и «Шепот сердца». Каждый из них исследует внутренний мир человека и помогает увидеть смыслы в вещах, которые мы привыкли не замечать в жизненной суете. Так «Прощание с бумагой» исследует то, как девайсы вытесняют бумажные книги. А «Планета» рассказывает о переживаниях мужчины, который видит незнакомку в окне и понимает, что он сейчас пройдёт мимо, так и не узнав её. В «Шепоте сердца» Гришковец рассуждает о том, почему нам так сложно слушать своё сердце и жить так, как хочется. «ОдноврЕмЕнно» же похож на «Как я съел собаку», это набор ироничных мыслей Гришковца о жизни.

Анна Дубровская, Евгений Гришковец в спектакле «Планета», источник: Legion-Media

Но Евгений также сотрудничает с театрами, как драматург — так в МХТ им. Чехова идёт его пьеса «Весы». В ней несколько мужчин ждут своих жён из роддома и рассуждают о том, как страшно им переходить в новый статус отца.

Деятельность на ТВ и в кино

Как актёр Евгений Гришковец проявил себя не исключительно на театральной сцене. Его дебют в кино был в 2002 году в сериале «Азазель», где он воплотил образ Ахимаса Ведьде. Позже он участвовал в съёмках фильмов «Прогулка», «Не хлебом единым» и «В круге первом», где мастерски перевоплощался в своих образах. Также с 2006 по 2007 год Евгений Гришковец вёл персональное шоу «Настроение с Евгением Гришковцом» на канале СТС. В каждом выпуске он читал короткий монолог на актуальные и жизненные темы.

Книги Евгения Гришковца

Это отдельная глава его творчества. Дебютный роман Гришковца «Рубашка» вышел в 2004 году и сразу же стал сенсацией. Критики называли его самой «московской» книгой в фирменном стиле автора — с тонким восприятием реальности и ироничным юмором. Позже появились такие произведения, как «Асфальт», «Реки», «Следы на мне», «Планка» и «Зима». Эти книги наполнены наблюдениями, личными переживаниями и философскими размышлениями, которые каждый человек проживает в разные этапы своей жизни. Успех книг похож на его спектакли — тексты Евгения Гришковца часто основаны на личных воспоминаниях и переживаниях, и эта правда особенно цепляет читателя. И его литературное творчество не обошла критика. Так роман «Театр отчаяния. Отчаянный театр» вошёл в список номинантов премии «Большая книга».

Гришковец даже писал книги, основанные на его постах на платформе «Живой журнал». Например, так были изданы «Год жжизни», «Продолжение жжизни» и «От жжизни к жизни», ставшие настоящим откровением для поклонников его творчества.

Награды Евгения Гришковца

В течение своей карьеры Евгений Гришковец удостоился множества призов. Помимо упомянутой «Золотой маски», он получил премию «Антибукер», медаль «Символ науки» и нагрудный знак «За вклад в российскую культуру». У Гришковца даже есть запись в Книге рекордов Гиннесса — в 2004 году он за 8 часов сыграл 5 своих спектаклей!

Музыкальная деятельность

Евгений Гришковец реализовался и как музыкант. Он записывал песни в сотрудничестве с различными музыкальными коллективами, такими как «Бигуди» и «Мгзавреби». Гришковец признавался, что он совсем не умеет петь, поэтому его альбомы, включая «Сейчас» и «Человеку человек», отличает необычный формат — он зачитывает лирические тексты под музыку. Эти композиции, как и его спектакли, наполнены искренностью и глубокими эмоциями. Их можно слушать, когда совсем нет настроения.

Какие спектакли Гришковца идут сейчас?

На сегодняшний день Евгений Гришковец активно гастролирует со свежими и уже полюбившимися постановками. Вот несколько спектаклей, которые можно увидеть:

- «Шепот сердца» — спектакль, где герой обращается к аудитории через призму сердца человека, поднимая философские вопросы о сущности жизни.

- «Прощание с бумагой» — размышление о роли бумаги в истории человечества и её постепенном исчезновении.

- «Как я съел собаку» — театральное представление, рассказывающее о взрослении и военной службе, ставшее визитной карточкой автора.

- «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное» — импровизационная комедия касательно того, каким образом случайные разговоры меняют жизни людей.

- «Весы» — спектакль по пьесе Гришковца в МХТ им. Чехова.

Евгений Гришковец в моноспектакле «Шёпот сердца» в Театральном центре «На Страстном», источник: Legion-Media

Где сейчас Евгений Гришковец?

Сегодня Евгений Гришковец — это концерты, театральные гастроли, новые книги и сценарии. Он живёт в Калининграде, и всё ещё обладает неугасаемой энергией и любовью к искусству. Гришковец — один из самых ярких и уникальных деятелей современной культуры.

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