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Киноафиша События Евгений Герасимов: возвращение сатиры на московскую сцену

Евгений Герасимов: возвращение сатиры на московскую сцену

14 ноября 2024 07:00 Проверено редакцией
Евгений Герасимов: возвращение сатиры на московскую сцену

Народный артист России Евгений Герасимов недавно возглавил Театр Сатиры, дополнительно к своим обязанностям в Театре на Малой Ордынке.

В беседе с журналистом Евгений Герасимов отметил, что одной из его целей станет возвращение на сцену театра острой, актуальной сатиры, уходящей корнями в традиции театра. «В советские времена театр был местом, где остро подмечались социальные пороки, — напомнил Герасимов. — Мы будем следовать этой традиции».

Герасимов также признал, что критический взгляд театра на жизнь общества и его проблемы возможен благодаря его собственному опыту работы в московской власти, что позволяет ему глубже понимать различные аспекты социальной и политической жизни. «Мой опыт в законодательных органах только помогает объективной оценке, — утверждает он, — особенно когда речь идет о постановках с сатирическим уклоном». Также актер упомянул свою работу над спектаклем «Корабль дураков», который затрагивает такие темы, как человеческие пороки и недостатки системы.

Новая роль худрука стала для Герасимова символическим возвращением в театр, куда он не раз был приглашён в начале карьеры, но предпочел другое направление. Теперь, используя свой административный опыт, он планирует активно решать текущие проблемы театра, сохраняя его уникальное место в культурной жизни Москвы.

Илья Голубев
Илья Голубев
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