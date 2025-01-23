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Киноафиша События Евгений Цыганов создал спектакль по Бродскому

Евгений Цыганов создал спектакль по Бродскому

23 января 2025 09:00 Проверено редакцией
Евгений Цыганов создал спектакль по Бродскому

28 января в музее «Полторы комнаты» намечена трансляция театральной постановки по тексту «Мрамор». Инициатором проекта стал Евгений Цыганов, он рассказал, что идея показать пьесу именно здесь возникла благодаря уникальной связи произведения с личной историей автора.

Пьеса, написанная в 1982 году, исследует диалог двух героев, находящихся в замкнутом пространстве, которое одновременно напоминает квартиру, тюрьму и космический корабль. Этот контраст между прошлым и будущим, реальным и воображаемым, по словам Цыганова, особенно актуален в современном мире, где технологии и наблюдение стали частью повседневной жизни.

В трансляции задействованы артисты Денис Самойлов и Василий Михайлов, который также выступит оператором. Спектакль намеренно лишён традиционной зрительской аудитории, чтобы сосредоточиться на камерности и художественной экспериментальности постановки.

Илья Голубев
Илья Голубев
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