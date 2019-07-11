«Это не навсегда»: В России выходит важная социальная драма о сиротах

17 июля 2019 года в московском киноцентре «Октябрь» в 19.00 состоится премьера игрового полнометражного фильма «Это не навсегда» молодых режиссеров Евгении Яцкиной и Алены Рубинштейн. Картина затрагивает одну из самых острых и важных в современном обществе тем - сиротство, заставляя зрителя задуматься и осознать всю серьезность проблемы. С каждым годом детей, живущих в детдомах, в России становится все больше.

В центре сюжета - истории воспитанников детского дома. У каждого из них своя история, свои горести, свои слезы в подушку, свои переживания, каждого ждет свой путь. Но объединяет их одна заветная мечта – обрести семью. Для Вани, Миши, Пети и других ребят жизнь в детдоме совсем не легка, однако они надеются и верят, что это не навсегда.

Действие фильма происходит в детском доме под названием «Золотая рыбка», что очень символично: хочется верить, что самое главное желание каждого ребенка обязательно исполнится. Ванечка не только мечтает о маме, но и знает, как она будет выглядеть – даже нарисовал рисунок. Однажды в коридорах детдома Ваня встречает удивительно похожую женщину.

Миша – задира и хулиган, но в душе добрый и справедливый: он переживает за свою подругу, которую хотят удочерить иностранцы, больше, чем за себя. У Пети есть папа, но он очень далеко, однако надежда его найти никогда не угаснет. Лешу усыновили, но, помимо новых родителей, у него появилась и старшая сестра Марта. Сможет ли она полюбить его? Станут ли они лучшими друзьями?

Четыре истории фильма эмоциональны и честны настолько, что не оставляют зрителя равнодушным. «Они же никому не нужны» - фраза, звучащая в фильме, которая ни за что и никогда не должна стать правдой.

В марте 2019 года «Это не навсегда» был показан на XVII фестивале дебютов «Дух Огня», где получил Приз за лучший европейский детский фильм

18 июля картина «Это не навсегда» выйдет в широкий прокат.