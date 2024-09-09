Эрмитажный театр «от дворцовых выступлений до рабочего института»

Эрмитажный театр в Петербурге — это билет в эпоху дворцового этикета и изящных балов. Это камни, которые видели Екатерину II и всю знать российской империи, которая провела здесь не один вечер. Залы Эрмитажного театра принимали главные голоса поколения. Хотя место прошло непростой путь. Оно неоднократно реставрировалось, пережило Революцию, на время даже потеряло свою суть, однако сегодня любой желающий снова может услышать здесь отличный вокал и прекрасную музыку. В этой статье расскажем историю Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге. Как здесь звучала музыка, танцевали сливки общества, затем музыка умолкла, но зазвучала снова, и на этот раз навсегда.

Любимый театр императрицы

Итак, Россия времён Екатерины Великой. Российская знать резко богатеет, наступает «Золотой век дворянства». Но теперь важно было заняться их культурным образованием. И Екатерина II в 1783 году издаёт указ, по которому начинают строительство Эрмитажного театра на месте бывшего Зимнего дворца Петра I. Императрица, которая стремилась приобщить Россию к Западному миру, хотела создать культурное пространство, которое полностью отразит достоинство императорского двора. Поэтому сцена Эрмитажного театра должна была отвечать высоким требованиям и европейским стандартам того времени.

Архитектор Эрмитажного театра — выдающийся итальянский зодчий Джакомо Кваренги. Считается, что его работа стала одной из вершин архитектуры классицизма. Кваренги спроектировал Эрмитажный театр по мотивам античных амфитеатров, например, греческого театра Диониса, что для того времени было необычным решением. Построенный в 1783–1789 годах, театр быстро стал важной культурной точкой притяжения для всей российской знати. Всё же Нетфликса тогда не было, а только книгами сыт не будешь.

Кстати, был и другой Эрмитажный театр. Он назывался Малый Эрмитаж и находился возле покоев Екатерины Великой. Ей нравилось, что публика, когда шла на представления, проходила мимо её покоев. Но для нового театра всё же решили найти другое место.

Особенная архитектура Эрмитажного театра

Здание Эрмитажного театра в Петербурге, как и многие дома Питера, имеет свою уникальную историю. Как я уже сказал, фундамент был заложен на месте, где ранее находился Зимний дворец Петра I. Кваренги удалось использовать элементы прежних построек и с их помощью создать совершенно новое здание. Да ещё и гармонично вписать его в архитектурный ансамбль на берегу Невы. Обратите на это внимание, когда в следующий раз будете там гулять — вы не скажете, что Эрмитажный театр был построен позже. Строительство шло поэтапно: сначала был возведён зал, затем сцена, а позже была оформлена часть здания, обращённая к набережной.

Зал Эрмитажного театра выделялся и богатством интерьеров. Стены и колонны были украшены искусственным мрамором, а в нишах расположены скульптуры Аполлона и девяти муз, что действительно погружало зрителей в древнегреческую атмосферу. У зрительного зала была и другая функция, кстати, вполне прагматичная — греческий амфитеатр обеспечивал каждому зрителю прекрасный вид на сцену. А когда твои зрители высшие дворяне, крайне важно, чтобы никто не обиделся.

Культурный центр

Залы Эрмитажного театра всегда были местом притяжения для аристократии и творческой интеллигенции. Здесь устраивались пышные балы и маскарады, разыгрывались любительские спектакли, а также ставились оперы и драматические постановки. С момента открытия Эрмитажный театр стал важнейшим культурным центром не только Петербурга, но и всей России. На его сцене звучали оперы композиторов, таких как Паизиелло и Гретри, а также ставились пьесы Мольера, Вольтера и Фонвизина. Задумка Екатерины II вполне удалась — дворяне всерьёз увлеклись театром и даже начали сами писать пьесы.

В рассказе об истории театра нельзя не упомянуть людей, которые ходили по его сцене. Это были самые знаменитые артисты времени. Сцена Эрмитажного театра видела Фёдора Шаляпина и Матильду Кшесинскую. Каждое представление на этой сцене превращалось в событие, обсуждаемое в светских кругах на протяжении долгого времени.

Эрмитажный театр также славится своим разнообразным репертуаром. С самого начала здесь ставились не только оперы и балеты, но и драматические спектакли, многие из которых были написаны самой Екатериной II. Репертуар охватывал произведения как русских, так и иностранных авторов, что делало сцену театра центром культурной жизни города.

Непростой период Эрмитажного театра

В XIX и XX веках театр пережил несколько значительных изменений. В 1894 году под руководством архитектора А.Ф. Квасова была проведена реставрация, а в 1902 году Л.Н. Бенуа оформил театральное фойе в стиле рококо. Эти изменения не только сохранили атмосферу театра, но и придали ему новый блеск.

После социалистической революции Эрмитажный театр приватизировало новое правительство. В нём установили первый в СССР Рабочий университет. Здесь с 20-х годов активно проводилась политика ликбеза — любой желающий мог послушать выступления по истории мировой культуры и искусства. Однако уже через 10 лет, в 1932 году, в зал Эрмитажного театра вернулась музыка. Правда, в виде музыкального музея, где проводились концерты и выставки, в которых активно участвовали актёры Ленинграда и преподаватели консерватории. Чтобы рабоче-крестьянский класс мог что-то понять, перед концертами им раздавали специальные программки и брошюры. После выступления ленинградцы слушали специальные лекции об операх и их авторах. В 1933 году в таком формате здесь поставили отрывки из великой оперы Вагнера «Кольцо нибелунга».

Эрмитажный театр сегодня

Сегодня это место всё также привлекает самых разных людей, как и при Екатерине Великой. В репертуаре театра — классические постановки, такие как балет «Лебединое озеро», который можно увидеть практически каждый день в разные даты. Театр также включает постановки с видеоэффектами, что позволяет зрителям по-новому взглянуть на классические произведения.

Труппа Эрмитажного театра стабильно получает самые высшие оценки как от критиков, так и от публики. своими талантливыми исполнителями, которые продолжают традиции, заложенные великими предшественниками. Например, репертуар Эрмитажного театра состоит из «Лебединого озера», но кроме классических постановок можно посмотреть новаторскую «Спящую красавицу», где балет соединяется с видеоэффектами.

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