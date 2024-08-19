Элджей установил рекорд по количеству автомобильных штрафов

Рэп-исполнитель Элджей собрал 520 штрафов за шесть лет. Все на одну машину - Hummer H2.

Главная статья расходов - превышение скорости. Страсть к быстрой езде обошлась Элджею в 50 000 рублей, причём часто за рулём был не только он. Водитель певца тоже любил погонять на скорости выше дозволенной. Среди других частых статей - проезд на красный свет и отказ оплачивать парковку.

Только с февраля 2024 года певец получил 52 штрафа. При этом певец, по его словам, показал себя достойным представителем общества и погасил все долги, хотя общая сумма не уточняется.