Элджей, Пелагея, Митя Фомин, Слава Марлоу — самые популярные музыканты из Новосибирска

Известные музыканты Новосибирска показывают, что город — это кузница кадров. Он подарил российской сцене множество ярких и талантливых артистов, каждый из которых прошел свой уникальный путь к славе.

Они поют в разных жанрах, у них непохожие образы, и у каждого свой уникальный путь. В новой статье известные музыканты, которые родились в Новосибирске, но прославились на всю страну.

Пелагея

Биография Пелагеи Хановой, известной как Пелагея, с раннего возраста была связана с творчеством. Родители Пелагеи были культурной интеллигенцией, искусство составляло важную часть их жизни. Её окружали музыканты, актёры, режиссёры, поэтому уже в четыре года девочка начала свой путь на сцену. Решение идти в музыку было не вполне естественным — мама Пелагеи тоже певица. В восемь лет она поступила в музыкальную школу при Новосибирской консерватории, где серьезно занялась музыкой, а в девять лет стала лучшей исполнительницей народной песни на проекте «Утренняя звезда».

Популярность Пелагеи активно росла. В 1999 году она стала солисткой группы, носящей её имя, и выпустила свой первый сингл «Любо!». Ей было всего 14 лет. У неё сразу сложился узнаваемый стиль — традиционные народные мотивы смешивались с современным звучанием. Этим она постепенно начала завоёвывать аудиторию. Однако нельзя сказать, что путь к успеху был безоблачным. Критика часто обвиняла Пелагею в упрощении народных мотивов, что в её исполнении они смотрятся блекло. Но совместные выступления с Гариком Сукачёвым и Михаилом Горшенёвым, пластинки, завоёвывающие награды в хит-парадах, приглашение в проект «Голос» — всё говорит о том, что талант Пелагеи признают как слушатели, так и коллеги по цеху. Песни Пелагеи есть на всех музыкальных сервисах, а фанаты скупают все билеты на её концерты.

Пелагея на съемках программы «Голос», источник: Legion-Media

Сейчас певица Пелагея продолжает гастролировать и появляться на экранах телевизоров. Личная жизнь певицы также на виду. Бывший муж Пелагеи — хоккеист Иван Телегин. Развод не повлиял на творчество певицы, что показывает её концертный график. Кстати, интересный факт. Многие считают, что сокращённое имя Пелагеи Полина. Это ошибка. Пелагея и Полина — это разные имена.

Митя Фомин

Митя Фомин тоже родился в интеллигентной семье — папа доцент, мама занималась инженерными патентами. С детства мальчик обожал животных, поэтому не сомневался, что станет ветеринаром. Правда, вскоре скорректировал свой путь, поступил на педиатра. Однако после учёбы в меде, Митя осознал, что его призвание лежит в другой сфере — на сцене. Утром он учил анатомию, а вечером ходил вольным слушателем в театральный вуз. Увлечение театром и музыкальным искусством побудило его взять академ и отправиться в Англию и Америку. Там 20-летний парень перебивался разными заработками, писал песни и смотрел зарубежный театр.

Вернувшись в Россию, Митя завершил медицинское образование, но решил посвятить себя музыке. Прорыв в его карьере произошел, когда он стал фронтменом группы Hi-Fi. Группа мгновенно завоевала популярность, однако Фомин чувствовал, что его закрывает собой Павел Есенин. Он пел вместо Фомина на студийных записях. Поэтому хоть Фомин и был официальным фронтменом Hi-Fi, на деле его положение было нерадостным. В 2008 году Митя Фомин и группа Hi-Fi расторгли контракт — певец начал успешную сольную карьеру.

Помог контракт с Максимом Фадеевым. Первый сингл «Две земли» сразу завоевал успех, клип занял первое место в хит-параде MTV. Далее песни одна за одной привлекали к себе внимание — 2-е место в «Золотом граммофоне», хит радиоэфира, 3-е место в Tophit. Пошли коллабы с известными людьми, выступления в Кремле и приглашения в телепередачи.

Митя Фомин, источник: Legion-Media

Сегодня концерты Мити Фомина идут по всей России, также он активно выпускает новые треки. Ему уже 50 лет, но он активно следит за внешним видом. На вопрос: «Где Митя Фомин», певец отвечает: «В сталинке на Фрунзенской». Про Новосибирск Митя Фомин не забывает, он часто посещает родной город, недавно даже выложил видео, где загорает на фоне театра НОВАТ.

Певец Шура

Певец Шура, настоящее имя которого Александр Медведев, родился в Новосибирске в 1975 году. Его детство было непростым: отец оставил семью, а мать думала не о сыне, а о личной жизни, из-за чего в девять лет она отдала Шуру в детский дом. Возможно, судьба певца была бы трагичной, но через два года его забрала бабушка. Она была творческой личностью — работала шеф-поваром и любила романсы. От неё Саша получил первые уроки сценического мастерства и первые выступления — прямо в ресторане. Шура перепевал Modern Talking и «Ласковый май». Известно, что в Новосибирске Шура жил на улице Кочубея 1.

Пик его популярности пришелся на 1990-е годы. После первых хитов Шура поверил в себя и поехал в Москву. Поначалу спал на лавочках Ботанического сада и брался за любую работу, но затем повезло устроиться в ночной клуб. Дальше произошло знакомство со стилистом Алишером, который и создал узнаваемый образ Шуры. А продюсер Павел Есенин написал главные хиты Александра — «Твори добро» и «Ты не верь слезам». Эпатажный имидж, дерзкий сценический образ и даже выбитые зубы работали на популярность. Шура стал иконой 90-х. Однако на пике славы Шура столкнулся с серьезными проблемами: он боролся с онкологией и наркозависимостью, что на время отняло у него возможность выступать.

Шура, источник: Legion-Media

Несмотря на все трудности, Шура сумел вернуться на сцену и продолжает свою музыкальную деятельность. Сегодня он участвует в различных телепроектах и выпускает новые песни, появляется в YouTube-шоу, хотя он уже не так популярен, как в 90-е.

Элджей

Элджей «Кровосток», «Розовое вино», «Дом Периньон» — довольно частые теги в Google. Алексей Узенюк или Элджей, вырос в Новосибирске, где с юных лет увлекался граффити. Именно тогда у него появился псевдоним Элджей, который сначала использовался как подпись под его рисунками. Однако более всего его влекла музыка. Началось всё с того, как он попал на рэп-баттл и понял, что может рифмовать гораздо лучше. Уже подростком он начал участвовать в подобных баттлах и записывать свои первые треки, выкладывая их во «ВКонтакте».

Так как в Новосибирске не было достойных звуковых студий, Элджей переехал в Москву. Прорывом в его карьере стал мини-альбом Sayonara Boy, выпущенный в 2017 году. Этот альбом, и особенно хит «Рваные джинсы», принесли ему всероссийскую известность. В том же году Элджей выпустил совместный трек с Feduk «Розовое вино», который стал супер-хитом, певец буквально проснулся звездой. Его стиль, в частности белые глаза, смелые музыкальные эксперименты и узнаваемый голос Элджея сделали его культовым персонажем на российской сцене. Сегодня на концерт Элджея сложно попасть, так как билеты раскупаются влёт. Он продолжает выступать и выпускать новые треки, несмотря на то, что ему предъявляли обвинения в пропаганде запрещённых веществ. Да, причина в этом, Элджей не иноагент.

Элджей, источник: Legion-Media

В СМИ активно обсуждали отношения Элджея и Насти Ивлеевой. Они прожили вместе два года и, несмотря на развод, продолжают поддерживать дружеские отношения.

Слава Марлоу

Слава Марлоу, настоящее имя Артём Готлиб, родился в 1999 году в Новосибирске. Семья была далека от мира шоу-бизнеса. Музыка вошла в его жизнь случайно: после травмы спины в детстве он не мог сразу продолжить учиться в школе, поэтому мама отдала его учиться музыке. Слава изучал фортепиано и саксофон. Однако его ранние годы были неудачными. Несмотря на упорный труд и создание музыки для школьных дискотек, первые попытки добиться признания — проекты на YouTube и участие в группе «Мальчугенг» — не принесли успеха. Песни Славы Марлоу никому не были интересны.

Решающим моментом в биографии Славы Марлоу стало его сотрудничество с рэпером Моргенштерном (стоит подписать, что он иноагент?). Слава записал трек, где предложил сотрудничество, парни списались, их первый трек «5 минут» стал хитом, а последующие проекты, такие как альбом «Легендарная пыль» и трек «Cadillac», принесли Славе огромную популярность.

Слава Марлоу, источник: Legion-Media

После этого Марлоу начал сольную карьеру. Первый же альбом вошёл в топы чартов, Слава заявил о себе как о полноценном артисте. Сейчас певец продолжает выступать по всей России и зарубежом, также он запустил проект «Гараж», где помогает раскрутиться начинающим исполнителям.

Интернет много обсуждал личную жизнь певца. Бывшая девушка Славы Марлоу — тиктокерша Карина Карамбеби. Пара начала встречаться в 2021 году, об отношениях Марлоу объявил по предварительному согласию с Кариной. На вопрос, почему расстались Слава Марлоу и Карина Карамбейби, никто не дал чёткого ответа. По их словам, они разошлись друзьями.

Александр Пушной

Автор знаменитой фразы: «Э-э-э-э-эксперименты» из телешоу «Галилео» Александр Пушной родился в Новосибирске в 1975 году. Он с детства проявлял интерес к музыке, занимаясь на фортепиано в музыкальной школе. Однако его путь к известности начался с комедии: в студенческие годы он активно участвовал в КВН, его музыкальные пародии на известных исполнителей сделали Пушного узнаваемым артистом.

КВН для Александра Пушного стал билетом на телевидение. Сначала он стал ведущим шоу «Хорошие шутки», а затем и популярного «Галилео». Было снято более 1000 выпусков, а Пушной прославился на всю Россию. После этого были и другие многочисленные шоу, где Александр засветился в качестве ведущего, но он никогда не забывал о музыке. В 2010 году он возобновил концертную деятельность с группой «Джанкой Бразерс» и активно ведёт свой YouTube-канал, публикуя каверы на популярные песни.

Александр Пушной, источник: Legion-Media

Сегодня Пушной продолжает работать на телевидении, создавая новые шоу. Про музыку он тоже не забывает. Рок Александра Пушного в основном играет в двух столицах, однако иногда он всё же появляется и в других городах. Артист любит бренд «Смешарики», особенно их песни. Среди каверов Александра Пушного — «Город Омск» и «От винта».

Певец в браке. Жена Александра Пушного Татьяна стала его спутницей ещё в 1998 году. Она дизайнер, ведёт блог, посвящённый рукоделию. У Александра Пушного трое детей — мальчики Дмитрий, Михаил и Андрей. Самому Александру Пушному сейчас 49 лет.

«Калинов Мост»

Многие знают, откуда группа «Калинов Мост» — это культовый коллектив для Новосибирска. Она родилась в 1986 году. Её основал Дмитрий Ревякин, биография которого неотрывна от коллектива. Когда он подрабатывал диджеем на дискотеках, он мечтал создавать собственную музыку. Когда к молодому музыканту присоединились друзья из Новосибирского электротехнического института, Ревякин назвал коллектив «Калинов Мост». Название подсказала жена. Первые альбомы «Калинов Мост» сочетали в себе элементы фолк-рока и старославянской лирики.

Настоящий успех пришёл к «Калинову Мосту» и Дмитрию Ревякину в 1998 году с выпуском альбома «Оружие», который принёс группе широкую известность и признание критиков. Несмотря на трагедии и трудности, такие как смерть жены Ревякина, группа продолжала выпускать альбомы и выступать на крупных фестивалях, сохраняя верность своей музыкальной идее.

Дмитрий Ревякин и группа «Калинов мост», источник: Legion-Media

Сегодня «Калинов Мост» остаётся активным участником российской музыкальной сцены, продолжая радовать поклонников новыми работами и выступлениями. Афиша «Калинова Моста» полна городами со всей России, песни Дмитрия Ревякина звучат по радио, телевидению и на всех музыкальных сервисах. Сам солист запустил сольную карьеру. В 2024 году новые песни Дмитрия Ревякина увидели своего слушателя.

Янка Дягилева

Янка Дягилева родилась в 1966 году в Новосибирске. Она одна из самых ярких и трагических фигур советского андеграунда. Выросшая в неблагополучном районе и обучавшаяся в музыкальной школе, Янка с детства интересовалась литературой и музыкой. Её путь начался с гитары и первых стихов, которые позже превратились в песни.

В 1985 году Янка познакомилась с известными рокерами, такими как Егор Летов, что сыграло ключевую роль в её становлении как музыканта. Её песни, полные боли и протеста, стали символом целого поколения. С тем же Летовым Янка много сотрудничала, она появляется в песне «Следы на снегу» группы «Гражданская оборона». Она рано ушла из жизни — Янка утонула в реке. Но её творчество до сих пор живёт: например, Пелагея, уже описанная в этой статье, перепевала песни своей новосибирской коллеги.