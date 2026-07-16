Елагин парк 2026: 17 площадок, 30 театров и 3 дня искусства под открытым небом

В конце июля в Петербурге уже в четырнадцатый фестиваль уличных театров. Рассказываем о концепции об особенностях программы этого года и гостях из других стран.

С 24 по 26 июля Елагин Остров превратиться в машину времени, которая перенесет к истокам театрального искусства. Во времена, когда толпу развлекали скоморохи, ходулисты, мимы и кукловоды.

Международный фестиваль уличных театров «Елагин парк» превращает аллеи и дворики в территорию праздника, где за каждым деревом может скрываться новая история или прятаться персонаж сказки. За четырнадцать лет «Елагин парк» превратился в одно из самых ярких, долгожданных и особенных событий петербургского лета. Зрители приезжают из разных городов, чтобы увидеть множество спектаклей и перформансов под открытым небом. По подсчетам организаторов, в 2025 фестиваль посетили около 50 тысяч человек. В текущем году ожидается еще большее количество гостей.

Вспомнить все: прошлое, как пролог к юбилейному сезону

В 2026 организаторы решили обернуться назад и смахнуть пыль с уже “прочитанных” глав фестиваля. К участию пригласили коллективы, которые в предыдущие годы особенно запомнились зрителям. Так авторы проекта хотят подвести черту, а в следующем году шагнуть в юбилейный сезон уже с обновленным форматом.

Когда пройдет фестиваль Елагин парк 2026 и как это будет выглядеть

Фестиваль будет длиться три неполных дня. Сценами будут служить дворцовые ступени, полянки, внутренние дворики - 17 площадок будут разбросаны по всей территории Елагина острова.

Программа покажет все разнообразие жанров уличного театра. Зрителей ждут спектакли-променады, забавные клоуны, интерактивные проекты и масштабные вечерние представления с факирами и музыкантами. Но сначала - прогулка! Вечером 24 июля, по давно сложившейся традиции, артисты в самых разных нарядах пройдут по улицам города. Точкой старта будет станция метро «Крестовский остров», а завершится костюмированное шествие в парке им. Кирова. Там же покажут и спектакль-открытие - «Ловцы снов» самарского театра «Пластилиновый дождь».

Основная программа пройдет 25 и 26 июля. Спектакли будут идти практически без перерывов с утра до полуночи.

Фестиваль международный. В Петербург съедутся не только артисты из разных городов России, но и гастролеры из Китая и Беларуси. Всего отбор прошли около 30 коллективов. Среди самых заметных событий фестиваля:

премьерный спектакль «Дон Гуан, или Каменный гость» от московского театрального проекта «Запалки»;

постановка «Пекарня» Театра Вкуса и Петровского деревенского театра;

музыкально-акробатическое шоу китайских артистов «Китайское чайное кунг-фу»;

музыкальные программы белорусского коллектива «БАРАБЭНД»;

ночные спектакли «Бессонница», «Ловцы снов» и огненное шоу «Симфония огня», которое завершит фестивальный день.

Кроме того, зрителей будут ждать в интерактивных зонах. Например, на одной из площадок будет работать проект «Танцуют все!», присоединиться к движению которого сможет любой желающий. Будьте внимательны! Фестиваль под открытым небом - дело непредсказуемое. Погодные условия и другие форс-мажоры могут внести коррективы в расписание. Все изменения можно будет увидеть в социальных сетях проекта.

Кстати, мы писали ранее о истории места, где проходит «Елагин парк», и как подготовиться к фестивалю.