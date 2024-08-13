Егор Крид рассказал о своём новом альбоме

На стриме на платформе Twitch Егор Крид поделился информацией о своём предстоящем альбоме, который будет включать в себя как модные новинки, так и привычное для поклонников звучание.

Певец подчеркнул, что вложил в этот проект всю душу и не видит его как способ лёгкого заработка.

Егор Крид сообщил, что уже снял два видеоклипа: один на песню «Ковбой» с рэпером Toxi$, а другой — на трек «На Луну» совместно с Lovv66. В планах артиста — создание ещё четырёх-пяти клипов.

Задержка выпуска альбома была вызвана ожиданием куплета от одного из артистов. Когда запись наконец-то была получена, Крид отметил, что это один из лучших куплетов, которые он когда-либо слышал. Сейчас он ждёт возвращения из отпуска одного из музыкантов, чтобы завершить съёмки клипа, который будет выпущен вместе с альбомом.