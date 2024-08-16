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Киноафиша События Егор Крид хочет побить Сергея Жукова

Егор Крид хочет побить Сергея Жукова

16 августа 2024 10:15 Проверено редакцией
Егор Крид хочет побить Сергея Жукова

30 августа 2025 года Егор Крид намерен собрать в Лужниках 80 тысяч зрителей, что позволит ему установить новый рекорд, ранее принадлежащий Сергею Жукову.

Солист группы «Руки вверх» привлек 75 тысяч поклонников на своем концерте. Чтобы обеспечить поддержку фанатов и достичь своей цели, Крид анонсировал мероприятие за год до его проведения. Первоначально он планировал выступление 31 августа, но решил изменить дату, чтобы избежать конфликтов с 1 сентября, когда проходят школьные линейки. В результате концерт состоится 30 августа.

В июне 2024 года Егор Крид провел свой первый крупный концерт в Москве, собрав 40 тысяч зрителей. Вдохновленный этим успехом, он поставил перед собой более амбициозную цель — привлечь в два раза больше слушателей на предстоящем шоу.

Илья Голубев
Илья Голубев
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