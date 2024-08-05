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Киноафиша События Егор Крид боится блокировки YouTube

Егор Крид боится блокировки YouTube

5 августа 2024 10:30 Проверено редакцией
Егор Крид боится блокировки YouTube

Певец Егор Крид написал в своём официальном телеграм-канале, что не понимает, как быть блогерам, у которых YouTube-канал — это единственный заработок.

Егор Крид привёл в пример ТикТокеров — те, которые раньше были на пике популярности, теперь не знают, как заработать денег.

Крид считает, что замедление YouTube может быть приемлемым решением, однако полная блокировка сайта может крайне негативно отразиться на людях. Он прогнозирует, что большая часть аудитории перестанет посещать сайт, как это было с другими соцсетями.

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Илья Голубев
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