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Киноафиша События Дягилевский фестиваль 2026: гид по главному событию июня в Перми

Дягилевский фестиваль 2026: гид по главному событию июня в Перми

17 июня 2026 07:40 Проверено редакцией
Дягилевский фестиваль 2026: гид по главному событию июня в Перми

На несколько летних недель Пермь становится центром культурной жизни России. Дягилевский фестиваль объединяет музыкантов, режиссеров, хореографов и предлагает зрителям программу, где классика соседствует с экспериментом.

Каждый год в начале лета Пермь превращается в одну из главных культурных точек на карте страны. Музыканты, режиссеры, хореографы, художники и тысячи зрителей приезжают, чтобы открывать для себя новые имена и погрузиться в искусство. И так уже более 20 лет.

В 2026 году Дягилевский фестиваль проходит с 11 по 20 июня. В этом сезоне проект вновь объединит разные виды искусства, словно продолжая дело Сергея Дягилева, чье имя он носит - именно он вывел российское искусство на мировой уровень. Подробнее об этом - в материале о личности знаменитого антрепренера.

От наследия Дягилева к современному искусству

Пермь - город, где прошло детство и юность Сергея Дягилева. В городе есть улица и объекты, которые носят его имя. Фестиваль, названный в его честь, впервые провели в 2003 и несколько лет он жил в формате биеннале - проводился раз в два года. С 2011 стал ежегодным.

Сегодня фестиваль - место встречи поклонников классической музыки и современного театра, любителей балета и творческих экспериментов. Во многом художественное лицо фестиваля определяет его руководитель Теодор Курентзис. Он превратил проект в пространство для творческого поиска, что привлекает самых талантливых участников.

Музыка, театр, танец и перформанс в одной программе

Главная особенность Дягилевского фестиваля заключается в его мультижанровости. В афише соседствуют камерные и большие музыкальные концерты, театральные постановки и художественные эксперименты. В программу 2026 года вошли оперные премьеры, вечера музыки, танцевальные спектакли, перформансы и проекты современного искусства. Наряду с традиционными форматами зрителей ждут постановки на стыке нескольких видов искусства.

Фестивальный клуб как отдельное звено

Это пространство работает параллельно с основной программой и дает гостям возможность взглянуть на искусство с новой стороны. В течение десяти дней проходят лекции, творческие встречи, мастер-классы, дискуссии, детские занятия и ночные концерты. Многие события доступны бесплатно, благодаря чему фестиваль становится открытым не только для постоянной театральной публики, но и для жителей города, которые хотят понять формат.

Искусство выходит за пределы театральных залов

Дягилевский фестиваль известен любовью к необычным локациям. События проходят не только в концертных залах и театрах. В 2026 году одним из самых необычных проектов станет музыкальный перформанс «Сумерки» (Tenebrae), представленный в «Хохловке». Музей под открытым небом оказался идеальной декорацией для этой постановки.

Среди ключевых площадок фестиваля также остаются Завод Шпагина, Частная филармония «Триумф», Пермская государственная художественная галерея и Органный зал филармонии.

Теодор Курентзис и musicAeterna

Их выступления традиционно становятся одними из самых ожидаемых событий программы. В 2026 музыканты представляют сразу несколько крупных проектов, охватывающих симфоническую, камерную и хоровую музыку. В финале зрителей ждет яркая церемония закрытия - масштабная постановка «Рамо. Звук света – 2», в которой объединяются оркестр, хор и танцевальная труппа.

Фестиваль, который можно увидеть из любой точки мира

Еще одно направление развития Дягилевского фестиваля - онлайн-программа. Благодаря трансляциям часть событий становится доступна зрителям за пределами Перми. В этом году транслируют несколько ключевых проектов основной программы. Такой подход позволяет значительно расширить аудиторию фестиваля и делает его частью глобального культурного пространства. Трансляции сохраняются в официальной группе фестиваля ВКонтакте. Там же можно следить за изменениями программы и зарегистрироваться на лектории.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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