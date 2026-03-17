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Киноафиша События Два дня с фотоаппаратом: «Яркий фотофестиваль» пройдет в Петербурге

Два дня с фотоаппаратом: «Яркий фотофестиваль» пройдет в Петербурге

17 марта 2026 13:00 Проверено редакцией
Два дня с фотоаппаратом: «Яркий фотофестиваль» пройдет в Петербурге

В конце апреля Санкт-Петербурге пройдет одно из крупнейших событий для создателей визуального контента. В программе - выступления известных авторов, практические мастер-классы, тестирование камер и многое другое. Рассказываем, как попасть на «Яркий фестиваль». 

«Яркий фестиваль» - это крупное событие для тех, кто привык ловить яркие моменты через объектив камеры. Этот проект посвящен визуальному искусству и технологиям создания изображений, помогает найти знакомства среди единомышленников, узнать о последних тенденциях и технических новинках. Двухдневный форум объединит фотографов, видеографов, блогеров, студентов профильных направлений и всех, кто интересуется развитием визуальной культуры.

Когда и где пройдет фотофестиваль

Мероприятие пройдет 25 и 26 апреля на площадке DAA Expo (Красногвардейская площадь, 3Е). В программе - лекции, практические занятия, демонстрации техники и встречи с признанными мастерами индустрии.

На фестивале будет много полезного как для профессиональных фотографов, так и для начинающих авторов и тех, кто еще размышляет о том, стоит ли брать в руки камеру. По словам организаторов, главная задача события - создать среду, где можно не только получить новые знания, но и почувствовать себя частью большого профессионального сообщества.

Лекции, мастер-классы и профессиональные дискуссии

Одной из центральных частей программы станут лекции и выступления экспертов. На фестивале выступят известные фотографы, преподаватели, продюсеры и специалисты из смежных сфер (маркетологи, дизайнеры, юристы). Спикеры расскажут о современных методах съемки, работе со светом и композицией, развитии личного бренда фотографа, а также о том, как выстраивать взаимодействие с заказчиками и брендами. Отдельное время уделят вдохновению и поиску своего стиля: выступления экспертов будут посвящены философии фотографии.

Помимо лекций, в программе предусмотрены практические мастер-классы и воркшопы, где участники смогут применить новые навыки на практике.

Экспо-зона и новинки фототехники

Одна из важных зон фестиваля - выставка фототехники, где свои лучшие модели представят 30 брендов. Гости смогут познакомиться с новыми камерами, объективами, осветительным оборудованием и аксессуарами для съемки. Посетителям будет доступна возможность протестировать технику прямо на площадке.

Такой формат знакомства с техникой сразу позволит понять удобность использования, ведь в магазинах такой возможности нет.

А что еще?

Организаторы подготовили ряд дополнительных активностей. Так на площадке фестиваля будут работать специальные фотозоны, где участники смогут попробовать разные стили съемки и поэкспериментировать со светом и постановкой кадра.

Кроме того, гости смогут воспользоваться услугами сервисных специалистов. На фестивале будут доступны консультации по обслуживанию фототехники, а также профессиональная чистка матриц камер. Для фотографов, планирующих обновление оборудования, предусмотрена программа trade-in — участники смогут оценить свою технику и обменять ее на новую.

Вход на «Яркий фотофестиваль» фестиваль осуществляемся по билетам, которые уже доступны к покупке.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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