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Киноафиша События Дима Билан рассказал, что мешает ему сосредоточиться на работе

Дима Билан рассказал, что мешает ему сосредоточиться на работе

28 августа 2024 06:59 Проверено редакцией
Дима Билан рассказал, что мешает ему сосредоточиться на работе

Певец Дима Билан поделился с фанатами личной трагедией.

Кот Билана по кличке Шахтёр сейчас лежит с острым воспалением ЖКТ. Это наложилось на съёмки нового сезона шоу «Голос. Дети». По словам певца, в ночь перед стартом проекта он в четыре часа утра повёз кота в клинику, что привело к стрессу и истощённости на площадке.

Билан вернулся из Питера и обнаружил, что кот очень горячий, выглядит вялым и слабым, с трудом издавал звуки. Сейчас Шахтёр лежит в стационаре и проходит курс лечения. Певец специально каждый вечер после съёмок «Голоса» находит время, чтобы навещать пушистого друга.

Фанаты искренне поддержали Билана, в его соцсетях большое количество людей желают Диме сил, а Шахтёру скорейшего выздоровления.

Илья Голубев
Илья Голубев
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