Диана Арбенина, от мировой славы к забвению

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина — неоднозначная личность. Кто-то говорит, что она — тень прошлой себя. А кто-то всё ещё заслушивает все песни Дианы Арбениной.

Девушка из Магадана, которая смогла пробиться на эстраду, и уже больше 30 лет даёт концерты по всей стране и за рубежом. Диана также пишет книги, сочиняет саундтреки к кино и участвует в телепроектах. В этой статье разберём биографию и личную жизнь Дианы Арбениной, расскажем, как она начинала свой путь в музыке, как появилась группа «Ночные снайперы» и как Диана чуть не уничтожила свою карьеру.

Детство Дианы Арбениной на Крайнем севере

Диана Кулаченко, это настоящая фамилия Арбениной, появилась на свет в маленьком городе Воложин в нынешней Беларуси. В её семье было много творчества: родители были журналистами и привили дочери любовь к слову и искусству. В 1977 году семья переехала на Север — в Магадан. Диана закончила школу в посёлке Ягодный, вы его даже не сразу найдёте на карте.

Так же Диана закончила музыкальную школу, она с особой любовью отзывается о своём педагоге Людмиле Копыловой. Она во многом повлияла на дальнейшую карьеру певицы. Другим важным событием стал развод мамы и папы Дианы Арбениной. Светлана Кулаченко второй раз вышла замуж. Отчимом девочки стал Александр Федченко, хирург, и вопреки частым негативным представлениям о втором браке, Диана крайне положительно отзывалась о новом папе. Он во многом повлиял на музыкальный вкус девочки.

Питер и начало карьеры Арбениной

В 1993 Арбенина в Питере подружилась со Светланой Сургановой. Они сошлись на любви к творчеству Тома Уэйтса и Ника Кейса, Иосифа Бродского и Фридриха Ницше, как выяснилось, обе девушки владели гитарой, а Сурганова ещё и скрипкой. Родилась идея создать свою группу, точнее акустический дуэт, кем изначально и был первый состав «Ночных снайперов». После первого выступления Арбенина решила вернуться в Магадан, и Сурганова поехала за ней. Да, с Магадана, а не с Питера начинается история коллектива. Первые концерты девушки давали на местных квартирниках, потом был концерт «Ночных снайперов» в Магаданском институте и даже в казино.

Кстати название появилось не сразу. По легенде, его случайно выпалил таксист, который забирал девушек после концерта. Музыканты в чехлах в темноте напомнили ему огнестрельное оружие.

Серьёзное творчество Арбениной

После гастролей в Самаре, регулярных концертах в Питере и даже выступлением в Дании стало ясно, что творчеством стоит заниматься профессионально. В 1998 году вышел первый альбом «Ночных снайперов» «Капля дегтя в бочке меда». Через год второй — «Детский лепет». За два года девушки записали 48 песен.

Отдельно они работали над имиджем. Арбенина была надменно холодной аристократкой, когда Сурганова создавала образ своей девчонки, милой и «домашней». Этот контракт в купе с глубокими песнями начал привлекать первых фанатов.

Когда песни девушек попали на радио, фанбаза резко возросла. Положительные отзывы оставили как слушатели, так и критики, «болезненно-настоящие» звуки«Ночных снайперов» быстро стали популярными. Но главный поворотный момент случился после знакомства со Светланой Лосевой, продюсером. Она посоветовала девушкам развиться до полноценной группы, так к «снайперам» стали присоединяться другие музыканты

Популярность стремительно росла. Песни «Ночных снайперов» рвали чарты, появляются концерты в Москве и на телевидении. Группа выпускает клип на песню «31-я весна», которую до сих пор многие считают вершиной творчества Арбениной. А затем группа подписала контракт с лейблом Real Records. Регулярные концерты, продающиеся альбомы, приглашения на фестивали — казалось, дальше только больше и выше.

Творческие разногласия Сургановой и Арбениной

Но с 2001 года появляются слухи о том, что Сурганова планирует покинуть группу. Хотя долгое время на все вопросы журналистов обе девушки отвечали отрицательно, в 2003 году Сурганова просто не появилась на концерте. Когда толпа начала скандировать её имя, Арбенина объявила, что Светлана покинула группу. Как потом они обе говорили, это было совместное решение — Диана попросила Светлану уйти. По её мнению, Сурганова не достаточно выкладывалась в работе, поэтому развитие группы начало стагнировать. Так осталась только одна солистка группы «Ночные снайперы».

Новый этап карьеры Арбениной

Оставшись в одиночестве, Арбенина начала пробовать новое звучание и новых музыкантов. В 2005 году выпустила шоу «Симаджа» в сотрудничестве с японцем Кадзуфуми Миядзавой, сначала в России, потом в Японии. Потом идут другие сотрудничества, сначала с «Би-2», затем несколько песен с Шурой. Альбомы «Ночных снайперов» выходят один за одним: «SMS», «Бонни & Клайд», «Армия2009». Песни из них появляются в качестве саундтреков к фильмам — в копилке Дианы такие ленты, как «Кандагар» и «Мы из будущего-2». Альбом «4» 2012 года группа презентует не только в России, но и в странах СНГ, Прибалтики, Германии, Израиле, Канаде и США. Успехи группы можно перечислять долго. Это и регулярные гастроли по всей стране, и серия концертов по Юго-Восточной Азии, где позже Арбенина даже записала новый альбом. Группа становилась хедлайнером фестиваля «Нашествие». А в 2018 году на 25-летие она исполнила лучшие песни «Ночных снайперов» на огромном концерте, где, неожиданно, на сцену с Арбениной вышла Светлана Сурганова. После двух альбомов «Невыносимая лёгкость бытия» и «O2» новые альбомы не выходили четыре года. Возможно, «Улисс» вышел бы раньше, однако Арбенина чуть не закопала свою карьеру.

Отмены концертов Арбениной

После февраля 2022 года певица публично осудила действия России на Украине, в частности, выпустила антивоенную песню «Не молчи». Заявления певицы привели к массовой отмене выступлений «Ночных снайперов» по всей стране. Арбенина вскоре поменяла позицию, что позволило ей продолжать выступать и записывать альбомы, поэтому в 2024 году вышел «Улисс». Певица неоднократно говорила, что не собирается покидать Россию.

Диана Арбенина. Личная жизнь

Личная жизнь Дианы редко афишировалась. Она вышла замуж за Константина Арбенина и взяла его фамилию, но этот брак был фиктивным — певице нужна была прописка в Петербурге. В 2010 году у неё родились двойняшки, она в нескольких интервью подчёркивала, что это её родные дети, но не раскрыла личность их отца. Певица также пробовала себя в литературе. Книги Дианы Арбениной продаются во многих книжных магазинах страны, в основном это тексты её стихов, картины и проза.

Диана Арбенина. 2024 год

Сегодня репутация Арбениной ещё не восстановилась. В России концертов пока нет, в афише «Ночных снайперов» только выступления за пределами страны. Однако она всё ещё одна из самых востребованных музыкантов РФ, не просто так был заявлен снимается документальный фильм о Диане Арбениной, а «Ночных снайперов» можно послушать на всех музыкальных сервисах.

Диана Арбенина. Новости

В одном из свежих интервью Диана Арбенина говорила, что не боится смерти и не чувствует свой возраст. Также она поделилась тем, что снова хотела завести детей, однако передумала. Она поняла, что таким образом внутренне хотела заменить взрослых детей новым малышом, что показалось ей малодушным.