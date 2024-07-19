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Киноафиша События Диана Арбенина не боится смерти, но боится детей

Диана Арбенина не боится смерти, но боится детей

19 июля 2024 07:22 Проверено редакцией
Диана Арбенина не боится смерти, но боится детей

Знаменитая певица Диана Арбенина дала большое интервью «Снобу», где рассказала свои чувства насчёт возраста, о том, как она держит себя в физической и психологической форме и о своих будущих детях.

Арбенина не ощущает свои 50 лет, хотя допускает, что это осознание может «накрыть» её. Чтобы не впадать в уныние и рефлексию она занимается спортом и ходит на уроки бокса, это помогает оставаться на позитиве. Также это даёт энергию избежать страха смерти. Хотя Арбенина всё ещё чувствует себя бессмертной, даже после смерти отца и близкого друга из команды — директора Ларисы Пальцевой.

Особой откровенностью стала фраза певиц о том, что она хотела родить ещё одного ребёнка, но отказалась. Арбенина призналась, что это связано со страхом старости, как будто она хотела «заменить» уже взрослых детей младенцем. Поэтому Диана отказалась от этой идеи, хотя медицинских противопоказаний нет. Просто решение показалось ей малодушным.

Диана Арбенина, рассуждая о возрасте и страхах, не забывает и о своей музыкальной деятельности. Солистка группы «Ночные снайперы» продолжает вдохновлять поклонников своей энергией и искренностью, отраженными в её творчестве. Под её руководством «Ночные снайперы» остаются одной из самых узнаваемых и любимых рок-групп в России, объединяя в себе силу и глубокую эмоциональность.

Илья Голубев
Илья Голубев
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