Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События День Грузии пройдет 28 июля в пространстве «Циферблат»

День Грузии пройдет 28 июля в пространстве «Циферблат»

22 июля 2019 14:59 Проверено редакцией
День Грузии пройдет 28 июля в пространстве «Циферблат»

28 июля на фестивале «День Грузии» в Циферблате пройдёт кинопоказ и лекция о грузинской кухне.

28 июля гости в свободном пространстве «Циферблат» смогут посмотреть комедийно-драматический фильм «Не горюй!», снятый известным советским режиссёром Георгием Данелией в 1969 году.

Картина покажет Грузию конца XIX века и расскажет о молодом враче, который недавно вернулся в родной город после окончания образования и не готов к обязанностям, которые хотят переложить на него другие члены семьи. Интересно, что фильм был снят по роману «Мой дядя Бенджамен» французского писателя Клода Тилье — режиссёр изменил историю и перенёс героев в грузинские реалии.

Показ этого фильма — ещё и дань памяти таланту Данелии: режиссёр скончался в апреле этого года.

Начало показа — 17:30.

28 июля на фестивале «День Грузии» в свободном пространстве «Циферблат» также можно будет услышать лекцию Лизы Бондарь о грузинской кухне — «Кулинарное путешествие по Грузии: регионы, еда и традиции». Грузия — не совсем однородная по своей культуре страна: в каждом её регионе своё коронное блюдо и свои кулинарные традиции. Благодаря лекции Лизы вы сможете познакомиться с ними и, планируя следующее путешествие в эту прекрасную страну, сможете составить целый кулинарный маршрут.

Вечером планируется ужин. На нём блюда, о которых расскажет Лиза, можно будет попробовать, а заодно и провести время в приятной компании.

Начало лекции — 13:30, ужин будет в 17:30.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чайные пакетики кидаю в чугунную сковороду и «тушу» полчаса: старый нагар отлетает от струи воды
Старую пластиковую бочку режу по бокам — и получаю многоэтажную грядку: в магазине такой цены не сложат
Скупаю в Fix Price и на «Авито» простые свечи: нашла дома 7 применений, о которых раньше даже не догадывалась
Пока на НТВ фанатеют по Брагину из «Первого отдела», на ТВ-3 обожают еще 4-х героев: от «нереально классного» до «мачо»
«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой
Новый российский детектив обогнал даже «Дом дракона»: «включила из любопытства, а выключать не хочется»
Детективов много, но этот с Паламарчуком и оценкой 8.0 «стоит посмотреть»: «сюжет лихо закручен, а дуэт супер»
95% критиков в восторге от этой «уморительно смешной» новинки с Джоном Синой: до российских экранов шедевр доберется 10 сентября
«Интерстеллар», безусловно, крутой, но точно не самый «прибыльный»: зато эти 3 фильма Нолана урвали по $1 000 000 000+
Устюгов в «Ментовских войнах» крут, но ему в спину дышат ещё 4 героя: топ-5 сериалов «про ментов» по мнению зрителей
В этом детективе по Агате Кристи всего 3 серии, а он «на голову выше» многих: не поверите, но его снял Доктор Хаус
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше