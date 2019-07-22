День Грузии пройдет 28 июля в пространстве «Циферблат»

28 июля на фестивале «День Грузии» в Циферблате пройдёт кинопоказ и лекция о грузинской кухне.

28 июля гости в свободном пространстве «Циферблат» смогут посмотреть комедийно-драматический фильм «Не горюй!», снятый известным советским режиссёром Георгием Данелией в 1969 году.

Картина покажет Грузию конца XIX века и расскажет о молодом враче, который недавно вернулся в родной город после окончания образования и не готов к обязанностям, которые хотят переложить на него другие члены семьи. Интересно, что фильм был снят по роману «Мой дядя Бенджамен» французского писателя Клода Тилье — режиссёр изменил историю и перенёс героев в грузинские реалии.

Показ этого фильма — ещё и дань памяти таланту Данелии: режиссёр скончался в апреле этого года.

Начало показа — 17:30.

28 июля на фестивале «День Грузии» в свободном пространстве «Циферблат» также можно будет услышать лекцию Лизы Бондарь о грузинской кухне — «Кулинарное путешествие по Грузии: регионы, еда и традиции». Грузия — не совсем однородная по своей культуре страна: в каждом её регионе своё коронное блюдо и свои кулинарные традиции. Благодаря лекции Лизы вы сможете познакомиться с ними и, планируя следующее путешествие в эту прекрасную страну, сможете составить целый кулинарный маршрут.

Вечером планируется ужин. На нём блюда, о которых расскажет Лиза, можно будет попробовать, а заодно и провести время в приятной компании.

Начало лекции — 13:30, ужин будет в 17:30.