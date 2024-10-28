Демон против лебедя. История балета «Шурале»

Балет «Шурале» — это знаковое произведение татарской культуры. В основе лежит сказка Габдуллы Тукая «Шурале», где автор использовал мотивы одноимённого народного произведения. Произведение интересно своей экзотикой и красотой, но, скорее всего, широкая публика бы так и не узнала о нём, если бы не его балетная версия. Автором музыки стал выдающийся татарский композитор Фарид Яруллин, балет «Шурале» навсегда внёс его творчество в историю мировой музыкальной культуры. Его постановка объединила в себе музыкальные и хореографические элементы, что добавило интересному сюжету глубокую эмоциональную насыщенность. Сегодня мы расскажем вам подробнее как о сказке Тукая, так и о балете. Вы поймёте, почему стоит почитать и посмотреть «Шурале».

Сюжет балета «Шурале»

Несмотря на сказочную атмосферу, текст затрагивает вечные темы борьбы добра и зла, мужества и предательства, любви и самопожертвования. Вот краткое содержание балета «Шурале». На лесную поляну спускается стая птиц, которая превращается в красивых девушек. Они оставляют свои крылья и убегают в чащу. Они не знают, что их подстерегает злой дух Шурале. Незаметно он крадёт крылья одной из девушек — прекрасной Сюимбике — а затем, когда остальные его замечают и улетают, пытается украсть героиню к себе в логово. Но её спасает главный герой, молодой охотник Али-Батыр. Он сразу влюбляется в неё, поэтому прогоняет Шурале и увозит девушку в свой дом. Герои готовятся сыграть свадьбу, но Шурале затаил обиду на героев. Он собирается не только помешать им, но расправиться и с Сюимбике, и с Али-Батыром.

История создания балета «Шурале»

Изначально идея переложить старинную татарскую сказку в балет пришла Яруллину во время учёбы в Московской консерватории. Поэма Тукая отлично подходила для музыкального произведения — по сути это было готовое либретто, которое нужно было адаптировать к сцене. Также сказочная тема с интересными поворотами в сюжете, экзотическая атмосфера, которая была в новинку для московской публики — всё говорило о том, что будет успех. Либретто балета «Шурале» Яруллин написал сам совместно с татарским писателем Ахметом Файзи и хореографом Леонидом Якобсоном. Последний также участвовал в создании будущего сценического воплощения этой поэмы. Сюжет сказки был переосмыслен таким образом, чтобы подчеркнуть борьбу света и тьмы, добра и зла, и наполнен символикой, отражающей древние народные традиции. Яруллин, Файзи и Якобсон смогли в балетную форму гармонично внести фольклорные татарские мотивы. Для этого Фарид Яруллин черпал вдохновение из народных мелодий и ритмов. Его музыка отличается необыкновенной мелодичностью и эмоциональной насыщенностью, волшебный мир буквально оживал на сцене, выпуская на сцену таинственных существ и могучих героев. И, возможно, композитор смог бы ещё при жизни прославиться, если бы не Вторая мировая война. Яруллин не смог закончить работу. Он погиб на фронте в 1943 году, так и не увидев свой балет на сцене.

Но его наработки не были забыты. Окончательную оркестровку произведения завершил композитор Фабий Витачек. И премьера всё же состоялась в 1945 году в Казанском государственном театре оперы и балета.

Дальнейший успех балета

Первое исполнение балета «Шурале» стало большим событием в культурной жизни Татарстана. Это был невероятный успех. Внезапно люди увидели, как сказка, которую им рассказывала бабушка на ночь, вдруг ожила на сцене. Балет сразу завоевал сердца зрителей. Однако всесоюзный успех к «Шурале» пришёл позже, когда Леонид Якобсон поставил собственную версию в Ленинграде, отдав татарскую сказку на суд опытным театралам. И они тоже с удовольствием её приняли. В Ленинграде балет был поставлен под названием «Али-Батыр», но со временем спектакль вернулся к своему оригинальному названию — «Шурале». Именно благодаря постановке Якобсона этот балет получил признание за пределами Татарстана. Вскоре он был показан и в столице, в Москве, «Шурале» в Большом театре стал символом нового этапа в развитии национальных балетных традиций.

После столичного успеха балет разлетелся по всему Союзу. Его ставили театры Риги, Саратова, Одессы, Челябинска, Львова — началось настоящее победное шествие «Шурале» по стране. Особой любовью зрителя пользовался спектакль 1968 года в НОВАТе, где роль Сюимбике исполнила великая Флора Кайдани. Годом позже «Шурале» появился в Башкирском театре оперы и балета, эта постановка особое внимание уделила национальному колориту в сюжете и танцах.

Ноты балета «Шурале» стали доступны для широкого круга исполнителей, и это позволяет воссоздавать музыку балета в самых разных интерпретациях. Поэтому появлялись были и частные версии спектакля. Например, от коллектива «Хореографические миниатюры» в 1985 году. Это не балетная труппа, в своё время их можно было назвать студией современного танца. Они поставили только часть сцен из «Шурале», однако это показало, что балет может быть интересен даже без чёткого сюжета.

Особенности хореографии, постановки и музыки

Танцевальные сцены особенно запоминаются своей необычной хореографией, которая непривычна в традиционном балетном искусстве. Это и было целью авторов — создать нетипичное произведение, которое бы раскрыло дух татарской сказки. Так, например, танец Шурале из балета «Шурале» передаёт всю дикость и необузданность нечеловеческого характера этого злого лесного духа. В контрасте с этим, танец девушек-птиц из балета «Шурале» — лёгкий и воздушный, напоминающий полёт птиц, символизирующий свободу и чистоту.

Пластика движений танцоров часто поддерживается игрой света и тени, когда на заднике сцены пляшут странные изломанные силуэты или, наоборот, сцена освещается так, что артисты как будто находятся на небесах. Балет создаёт впечатление чего-то сверхъестественного, волшебного, пугающего, но при этом манящего.

Музыкальная основа спектакля тоже имеет свои особенности. Есть один факт, который показывает, насколько она самобытна. Так, музыка балета «Шурале» была собрана в отдельную сюиту для исполнения на концертной сцене. Зрители могут услышать волшебные мелодии Яруллина и вне театра, в оркестровом исполнении. Некоторые из самых известных коллективов мира вносят сюиту из балета «Шурале» в свои концертные программы, например, от Казанского оркестра La Primavera. То есть музыка Яруллина — полноценный самостоятельный герой балета.

Не менее важным элементом балета был костюмированный и сценический антураж. Так как это сказка, оформление должно погружать зрителя в атмосферу магии, ничего не должно сбивать настрой. Поэтому леса, где разворачиваются события, наполнены мистическими тенями и таинственными фигурами, что создаёт ощущение, будто зрители оказываются в мире, где волшебство — это часть реальности.

Экранизация балета «Шурале»

Фильм по балету был только вопросом времени. Киностудия «Лентелефильм» собрала сильную творческую группу — Олег Рябоконь (режиссёр), Игорь Науман (оператор), Вера Зелинская и Лариса Луконина (художники-постановщики). Это был телевизионный фильм, он не был в прокате. Однако размах был большой, декорации и костюмы прекрасно отражали дух балета Яруллина. Главные роли исполнили Татьяна Бережная (Сюимбике), Вадим Бударин (Али-Батыр) и Николай Остальцов (Шурале). История полностью повторяла сюжет балета. Только в отличие от театра, где всё же чувствуется условность происходящего, зрители увидели настоящую магию, где чудеса случались у них на глазах.

Но создатели фильма решили не просто экранизировать текст. Они добавили в картину стихи татарских поэтов — Тукая, Давли, Джалиля, Файзи. Их произведения внесли в ленту невероятную эмоциональную глубину — радость от победы над инфернальным злом и трагедия молодых влюблённых людей ещё точнее попадали в душу зрителя.

Но, конечно, ничего бы не получилось без хореографов. Нинель Кургапкина и Александр Шавров создали по-настоящему завораживающие танцевальные композиции. Неудивительно, что такой труд на каждом этапе создания фильма привёл к его большому успеху.

Балет «Шурале» сегодня

На сегодняшний день балет «Шурале» является классикой татарского балета, оставаясь в репертуарах многих театров России и за рубежом. В 2009 году его постановка «Шурале» была возобновлена в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, что ещё раз доказало его неугасаемую популярность. Балет до сих пор идёт на сцене Казанского государственного театра оперы и балета и является одним из наиболее посещаемых спектаклей.

Таким образом, история создания балета «Шурале» — это история не только одного музыкального произведения, но и целой культуры. Балет представляет собой уникальное слияние классических и народных традиций, интересно раскрывающие вечную тему борьбы добра и зла. Важным аспектом спектакля является его способность переносить зрителей в мир волшебства, сохраняя при этом глубокие нравственные и философские темы.