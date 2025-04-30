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Киноафиша События Данила Козловский выйдет на сцену в день своего сорокалетия

Данила Козловский выйдет на сцену в день своего сорокалетия

30 апреля 2025 12:30 Проверено редакцией
Данила Козловский выйдет на сцену в день своего сорокалетия

В свой день рождения Данила Козловский сделает подарок близким — бесплатный спектакль. Поклонники не видели артиста в театре целых три года.

С 2022 года Данила Козловский покинул сцену театра. И вот, к своему 40-летию, он возвращается.

Сначала в сети стали появляться афиши, кричащие о том, что 20 июня Данила Козловский покажет спектакль FRANK в Москве, на сцене театра Эстрады.

Поклонники удивились, кто-то даже решил, что это обман. Однако Козловский в личном Telegram-канале подтвердил — спектакль действительно состоится. И добавил, что впервые после долгого перерыва он выйдет на сцену 3 мая — так он “не отпразднует” свое сорокалетие, а сделает подарок друзьям, родственникам, волонтерам-медикам и всем тем, кого он сам решит пригласить на этот показ.

А уже 20 июня будет показ для зрителей, билеты уже можно приобрести.

FRANK — моноспектакль с музыкой, черным костюмом и безумной харизмой. Эту историю Данила Козловский режиссировал в тандеме с Саввой Савельевым.

В спектакле Козловский поет песни Френка Синатры, но не только этим обусловлено название. Frank — не только имя, но и «откровенность» — так слово переводится с английского.

В итоге зрители смотрят не спектакль по кем-то придуманной пьесе, а правдивую и искреннюю историю Данилы Козловского, где он рассказывает о любви, отношениях, переосмыслении себя, своего творчества и любимых песнях.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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