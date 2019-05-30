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Киноафиша События «Далласский клуб покупателей» возвращается на экраны

«Далласский клуб покупателей» возвращается на экраны

30 мая 2019 16:13 Проверено редакцией
«Далласский клуб покупателей» возвращается на экраны

Гуманистическая драма Жана-Марка Валле основана на реальной истории о Роне Вудфорте. Фильм получил 3 премии «Оскар» и много других наград.

По просьбам зрителей большом экране вновь покажут «Далласский клуб покупателей» Жана-Марка Валле с выдающимися актёрскими работами Мэттью МакКонахи и Джареда Лето.

Сюжет фильма охватывает реальный период жизни Рона Вудруфа, заболевшего в 1986 году СПИДом — в то время еще полностью не изученной болезнью. Работая электриком, Рон одновременно жульничает на ставках ковбойских родео, у него проблемы с алкоголем, наркотиками и женщинами. Из-за несчастного случая на работе Рон узнаёт, что он болен СПИДом и жить ему остается тридцать дней. Герой пытается противиться этому, но болезнь настойчиво дает о себе знать. Борясь за жизнь, Рон вынужден отправиться в Мексику за запрещёнными в США лекарствами. Вместе с мексиканским доктором они организуют подпольную сеть сбыта лекарств — «Далласский клуб покупателей».

Для Мэттью МакКонахи роль Вудруфа стала одной из самых больших и сложных. Герой вызывает разные эмоции: от отвращения до глубокого уважения, но что самое важное — он живой, неоднозначный человек, за историей которого интересно следить.

Смотрим картину в июне 2019 на языке оригинала (английский) с русскими субтитрами:

Москва - 4 июня, 19:30 —к/ц «Космос» (Пр. Мира, 109)

Санкт-Петербург - 14 июня, 21:00 —к/ц «Родина» (Караванная ул, 12)

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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