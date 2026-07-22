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Киноафиша События Cosmoscow 2026: что ждет гостей главной ярмарки современного искусства России

Cosmoscow 2026: что ждет гостей главной ярмарки современного искусства России

22 июля 2026 16:20 Проверено редакцией
Cosmoscow 2026: что ждет гостей главной ярмарки современного искусства России

Близится осень, а вместе с ней и Cosmoscow - ярмарка современного искусства, где посетителей ждут десятки галерей, встречи с художниками и аукцион. Рассказываем о том, почему это стоить увидеть.

В начале сентября в Москву съедутся самые разные художники и поклонники современного искусства (галеристы, коллекционеры, созерцатели).

О выставке: что? где? о чем?

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в столице уже в 14 раз. Местом проведения станет выставочное пространство «Тимирязев Центр». В 2026 ярмарка продлится три дня - с 4 по 6 сентября. По традиции накануне открытия, 3 сентября, состоится превью для тех, кто хочет окунуться в пространство Cosmoscow уже со знанием дела и экспозиции.

Проект был основан в 2010 коллекционером Маргаритой Пушкиной. Изначально идея была в том, чтобы поклонники современного искусства и его авторы смогли найти друг другу, но за годы жизни у Cosmoscow стало больше глубины (хотя первичные смыслы все еще имеют центральное значение).

Сегодня это место, где обсуждают новые тенденции арт-рынка, и дают старт большим музейным проектам, и ведут открытый диалог между художниками и зрителями. В календаре проекта не только основная ярмарка, но и менее масштабные события, которое проводят в разные сезоны.

Какой будет Cosmoscow 2026

К этому году заявки прислали 190 галерей. Они разбросаны по всему миру: в разных городах России, странах Азии и ближнего зарубежья. Однако до ярмарки добрались не все. Организаторы сохраняют формат курируемой ярмарки, где каждый участник проходит экспертный отбор. При оценке заявок учитываются не только репутация галереи, но и концепция стенда, качество представленных работ и целостность проекта.

Тем, кому сложно доехать до «Тимирязев Центра», организаторы предложили цифровой формат участия. Работы будут размещены на онлайн-платформе TEO.

Какие секции представят на ярмарке

Экспозиция займет два этажа, а пространство «Тимирязев Центра» будет тематически зонировано.

Галереи разделили по шести блокам: «База» (проекты, имеющие свое пространство), «Контур» (шоурумы или онлайн-платформы), «Тираж» (проекты о печатной графике и тиражном искусстве), «Дизайн» (коллекции оригинальных дизайн-проектов), «Цифра» (коллекции о новых медиа и цифровом искусстве), «Сообщества» (культурные инициативы, образовательные проекты и пр.).

Не только выставка

Каждый год Cosmoscow создает место для диалога и создает масштабную публичную программу, которая помогает осмыслить и почувствовать современные искусство. В 2026 гостей ждут лекции, дискуссии, встречи с художниками, кураторами и представителями арт-индустрии, а также специальные проекты культурных институций и фондов. По традиции состоится и благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow, средства от которого направят на поддержку российского современного искусства.

Новый визуальный образ ярмарки

Каждый год для Cosmoscow подыскивают новый стиль. В 2026 для оформления черпали вдохновение в творчестве Игоря Самолета. Его уникальность в любви к случайному, несовершенному кадру - ежесекундному отпечатку неповторимого мига реальности. Одним из главных визуальных символов года стала камера моментальной печати, изображенная на длинной чековой ленте.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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