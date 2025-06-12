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Киноафиша События Цискаридзе выйдет на сцену МХТ в драматической роли

Цискаридзе выйдет на сцену МХТ в драматической роли

12 июня 2025 10:26 Проверено редакцией
Цискаридзе выйдет на сцену МХТ в драматической роли

Николай Цискаридзе перевоплотится во французского короля Людовика XIV в постановке на сцене МХТ им. Чехова.

Мир знает его, как великого артиста балета и преподавателя. Настало время примерить новое амплуа — выйти на сцену в драматической постановке.

Сыграть короля Франции Николаю Цискаридзе предложил Константин Хабенский, который исполняет одну из ведущих ролей в постановке «Кабала святош».

До того, как Константин Юрьевич предложил Николаю Максимовичу место в составе постановки — они были незнакомы. Цискаридзе уже ни раз говорил и обещал самому себе — выходить на сцену только в танце. Однако он всегда восхищался Хабенским и называет его одним из своих любимых актеров, поэтому он не смог отказать. Хабенский же уверил Цискаридзе, что давно присматривался к нему и уверен, что роль будет сыграна блестяще.

О том, что Цискаридзе сыграет в МХТ стало известно не так давно — артист держал паузу, потому что боялся, что может не справиться. Однако репетиции начались уже зимой 2025 и проходят успешно.

Николай Максимович известен своей скрупулезной внимательностью к деталям и ответственностью перед важными задачами — готовясь к (во всех смыслах) новой для себя роли он перечитал всю возможную литературу, посмотрел десятки постановок, узнал о своем герое все возможное.

Постановку по пьесе Булгакова покажут уже осенью, в новом театральном сезоне. В афише не будет громкой фамилии артиста балета Цискаридзе — в драматической роли на сцену выйдет Максим Николаев (псевдоним-перифраз имени и отчества). Так он хочет провести четкую грань между разными творческими амплуа.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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