Читать Киноафишу теперь можно через приложение SQUID

Многие пользователи уже оценили новый информационный агрегатор, который собирает новости в персональную ленту по интересам.

Топ новости, Развлечения, Кино, Спорт, Юмор и еще много других рубрик созданы специально для Вас.

Материалы Киноафиши также вошли в наиболее популярные рубрики приложения SQUID, помогая ознакомиться читателям с последними новостями из сферы киноиндустрии и шоу-бизнеса.

Как это работает? Очень просто: в SQUID можно выбрать любые темы, которые вам интересны, например, «Кино» – и вы будете постоянно получать последние новости из сферы киноиндустрии, в том числе с Киноафиши.

Что удобно? В SQUID можно читать новости на сайте автора, прямо в статье подчеркивать интересные моменты и делиться интересными новостями с друзьями в соцсетях.

Как установить?

Приложение доступно в Google Store и AppStore абсолютно бесплатно, без регистрации и смс. Доступно читателям в России, странах Европы, Азии и Латинской Америки.