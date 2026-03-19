Более 600 музыкантов: чем еще удивит Международный Джазовый Фестиваль в Санкт-Петербурге 2026

Юсуповский сад, филармония, городские парки и джаз-клубы на неделю превратятся в большую сцену. В июле в Санкт-Петербурге пройдет вновь прийдет Jazz Festival. Билеты уже доступны к покупке.

Летом Санкт-Петербург вновь будет охвачен звуками джаза. Целую неделю - с 21 по 27 июля - музыка будет звучать на крупнейших концертных площадках и в городских пространствах Петербурга. Билеты на все концерты фестиваля уже доступны к покупке.

Saint Petersburg Jazz Festival - это международный проект, который задуман как открытое культурное событие, где музыка становится частью городской среды. Художественный руководитель фестиваля - саксофонист и народный артист РФ Игорь Бутман.

Новый фестиваль с большими амбициями

Не смотря на то, что Saint Petersburg Jazz Festival появился совсем недавно - впервые фестиваль прошел в 2024 - он уже занял заметное место в культурной жизни страны. Уже первый форум собрал несколько тысяч поклонников джаза. Одна из причин успеха проекта в том, что организаторы сделали ставку на масштабную программу и разнообразие форматов - от крупных концертов под открытым небом до камерных клубных выступлений.

В 2026 фестиваль набирает обороты: за неделю выступят более 600 музыкантов, представляющих разные направления джаза. Так создатели хотят показать все разнообразие жанра. По замыслу создателей, фестиваль должен стать не только серией концертов, но и платформой для общения артистов, продюсеров и слушателей.

Концерты на главных площадках города

Музыкальная программа фестиваля развернется сразу на нескольких знаковых сценах Санкт-Петербурга: Большой зал Филармонии им. Шостаковича, Юсуповский сад, Площадь Искусств, парк «Озеро Долгое» и культурное пространство «Севкабель Порт».

Каждая площадка будет иметь собственную атмосферу и формат концертов. Так в филармонических залах пройдут крупные премьерные выступления, а в городских садах и парках состоятся open-air концерты, куда можно прийти всей семьей и услышать живой джаз под открытым небом.

Некоторые события фестиваля пройдут за пределами центра города. Например, часть программы планируется провести в музее-заповеднике «Петергоф», что позволит объединить музыкальный фестиваль с историческим контекстом места.

Торжественное открытие и финальный концерт

Традиционно фестиваль начинается большим концертом в Большой зал Филармонии им. Шостаковича. Джазовый оркестр представит специальную программу - интерпретацию симфонической сказки Сергей Прокофьев «Петя и волк». В постановке участвуют актеры театра и кино.

Финалом фестивальной недели станет масштабный проект «Джаз от первого лица» - музыкальный спектакль, рассказывающий о развитии джаза в России и мире.

Звезды российской и мировой сцены

На фестивальных площадках выступят известные джазовые исполнители и артисты других музыкальных жанров, представляющие специальные программы. Среди участников - певица Полина Гагарина, группа Uma2rman, бельгийский коллектив Zap Mama, а также джазовая вокалистка из Армении Мариам Мерабова. На сцене появятся и ведущие российские джазовые музыканты, включая квартет Игоря Бутмана, пианистов и инструментальные ансамбли.

Клубная программа и джаз в городе

В ведущих джаз-клубах Санкт-Петербурга состоится более 140 выступлений. Клубные концерты традиционно считаются одной из самых живых частей фестиваля: здесь можно услышать импровизации музыкантов в камерной атмосфере, познакомиться с молодыми коллективами и увидеть неожиданные совместные проекты артистов.

В клубах проходят ночные джем-сейшены - неформальные музыкальные встречи, на которых исполнители разных стран и направлений играют вместе, создавая новые импровизационные композиции прямо на сцене. Одним из самых ярких событий фестиваля станет Jazz Parade - шествие музыкантов по улицам города. Оркестры и ансамбли проходят по историческим аллеям Летнего сада.

Такие открытые события делают фестиваль доступным для широкой аудитории: многие концерты можно услышать бесплатно, просто гуляя по центру города.

Лекции, мастер-классы и профессиональная программа

Фестиваль включает не только концертную, но и образовательную часть. В течение недели пройдут лекции, мастер-классы и встречи с музыкантами, где слушатели смогут узнать больше об истории джаза и его настоящем. Для профессионального сообщества организуется специальная программа, в которую входят конкурс джазовых композиторов с вручением всероссийской джазовой премии.

Организаторы уверены, что фестиваль станет новой культурной традицией города - событием, которое каждый год будет собирать на берегах Невы тысячи слушателей, объединенных любовью к свободной и импровизационной музыке.