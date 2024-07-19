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Киноафиша События Безруков разгромил непрофессиональных актёров

Безруков разгромил непрофессиональных актёров

19 июля 2024 08:26 Проверено редакцией
Безруков разгромил непрофессиональных актёров

Сергей Безруков, актёр и худрук Губернского театра, сразу чувствует, когда играет с артистом без образования.

Работа с такими людьми всегда связана с трудностями. Артист сказал, что освоение актёрского мастерства невозможно без специального образования и тех знаний, которые предоставляет вуз с именем.

Безруков подчеркнул, что актёрство — это профессия со своими навыками. Всем желающим попасть в этот мир деятель посоветовал сначала получить образование. А молодым артистам Безруков посоветовал наблюдать за жизнью и постоянно будить свою фантазию. Только так можно научиться испытывать сильные эмоции персонажей из знаменитых произведений.

Илья Голубев
Илья Голубев
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