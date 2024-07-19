Безруков разгромил непрофессиональных актёров

Сергей Безруков, актёр и худрук Губернского театра , сразу чувствует, когда играет с артистом без образования.

Работа с такими людьми всегда связана с трудностями. Артист сказал, что освоение актёрского мастерства невозможно без специального образования и тех знаний, которые предоставляет вуз с именем.

Безруков подчеркнул, что актёрство — это профессия со своими навыками. Всем желающим попасть в этот мир деятель посоветовал сначала получить образование. А молодым артистам Безруков посоветовал наблюдать за жизнью и постоянно будить свою фантазию. Только так можно научиться испытывать сильные эмоции персонажей из знаменитых произведений.