Безруков разгромил непрофессиональных актёров
Сергей Безруков, актёр и худрук Губернского театра, сразу чувствует, когда играет с артистом без образования.
Работа с такими людьми всегда связана с трудностями. Артист сказал, что освоение актёрского мастерства невозможно без специального образования и тех знаний, которые предоставляет вуз с именем.
Безруков подчеркнул, что актёрство — это профессия со своими навыками. Всем желающим попасть в этот мир деятель посоветовал сначала получить образование. А молодым артистам Безруков посоветовал наблюдать за жизнью и постоянно будить свою фантазию. Только так можно научиться испытывать сильные эмоции персонажей из знаменитых произведений.
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