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Киноафиша События Баста выступит с двумя грандиозными концертами в «Лужниках» летом 2025 года

Баста выступит с двумя грандиозными концертами в «Лужниках» летом 2025 года

6 декабря 2024 09:30 Проверено редакцией
Баста выступит с двумя грандиозными концертами в «Лужниках» летом 2025 года

Популярный российский рэпер Баста готовит уникальное событие: два масштабных сольных концерта подряд на Большой спортивной арене «Лужников». Выступления пройдут 27 и 28 июня 2025 года и соберут в общей сложности до 150 тысяч зрителей.

Эти концерты станут частью празднования 45-летнего юбилея артиста. Ранее Баста уже установил рекорд, собрав на своем концерте в «Лужниках» 70 тысяч человек, став первым исполнителем в России с таким достижением. Теперь музыкант намерен вновь удивить публику и установить новый рекорд, проведя два концерта подряд на крупнейшей площадке страны.

Ожидается, что шоу станет не только масштабным музыкальным событием, но и ярким праздником для всех поклонников творчества Басты.

Илья Голубев
Илья Голубев
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