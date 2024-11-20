Анастасия Волочкова — балет, богатство и романы самой скандальной балерины России

Биография балерины Анастасии Волочковой — это сложный, своеобразный путь балерины, у которой был резкий старт, звёздные партнёры, роли в главных театрах и свои проекты. Это одно из самых популярных имён среди артистов этого жанра. Анастасия Волочкова в молодости покорила главные русские сцены — Большой и Мариинку. Красота и наивность юной девушки покорила и зрителей, и хореографов, что оказало явное влияние на карьеру Анастасии Волочковой. Сегодня мы расскажем её историю. Жизнь Анастасии Волочковой, её путь, знаковые роли, мужчины, дети и многое другое в новой статье Киноафиши.

Влияние родителей и первый балет в жизни Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова родилась зимой 1976 в Санкт-Петербурге, тогда ещё Ленинграде. Сейчас балерине 49 лет. Ее родители — приятные, интеллигентные люди. Отец Анастасии — Юрий, был спортсменом, чемпионом по настольному теннису, а мама Тамара работала инженером и гидом. Любовь к искусству была у Анастасии с раннего детства. Во многом на это повлияла мама, которая устраивала культурные походы по музеям и театрам.

Родители Анастасии Волочковой развелись, когда она была еще подростком. По словам балерины — именно она подтолкнула маму и папу к этому шагу, потому что чувствовала, что в их паре нет любви. Родители остались в хороших, дружеских отношениях. Став известной балериной Анастасия подарила Юрию и Тамаре по собственной квартире.

Это было уже после первых триумфов, а началось все в пять лет. Тогда маленькая Настя впервые увидела «Щелкунчика» в Мариинском театре. Грандиозность, масштаб и красота действа на сцене поразили впечатлительную девочку. Выйдя из зала за руку с мамой, Анастасия сказала ей, что будет балериной. И сдержала свое детское слово. Родители поддержали мечту дочери.В девятилетнем возрасте Анастасии Волочкова впервые попыталась попасть в балетное училище. Тогда она была симпатичной, стройной маленькой девочкой, которая совсем не обладала сценической пластикой: растяжка — никакая, прыжок — едва ли заметный, выворотность — отсутствует, гибкость — скорее теоретическая. Но, как и во многих вещах, главным было стремление к мечте. Не просто цель, а жгучее, обжигающее желание — путеводная звезда.

Несмотря на энтузиазм, девочку сначала не приняли в Вагановское училище: члены комиссии прямо заявили молодой девушке, что она бесталанна. Однако художественный руководитель Константин Сергеев разглядел потенциал и желание Анастасии стать балериной. Он дал ей шанс — полгода испытательного срока на курсе.

Учёба в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой стала центром ее существования. Но ограничиваться только обязательной программой девочке казалось недостаточным — она понимала, что без усилий свыше норм успеха ей не добиться. Родители Анастасии, видя ее настойчивость, пошли навстречу: в квартире появился балетный станок, аккуратно вмонтированный в стену. Именно у этого станка, каждый день, строго по расписанию, шли дополнительные, домашние тренировки. Домашним балетным “репетитором” Анастасии Волочковой была Эльвира Кокорина — когда-то она обучала саму Агриппину Ваганову. Пять лет они вместе шли к результатам, через боль, слезы, радости и восторг. Трудолюбие — всегда вознаграждается. Первым преподавателем Анастасии Волочковой в училище стала Наталья Дудинская. Она — легенда, живая история сцены. Она выбрала Волочкову в свой класс. Не по одолжению, не случайно, а как лучшую ученицу Академии.

Так уже во время учёбы Волочкова начала выступать на сцене Мариинского театра. На выпускном экзамене она исполнила партию Одетты-Одилии из «Лебединого озера», завоевав высшие оценки педагогов.

Начало карьеры Анастасии Волочковой

Волочкова окончила Академию русского балета имени А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге, а это одно из самых престижных учебных заведений для артистов балета в мире. Неудивительно, что трудолюбивую актрису взяли в Мариинский театр. Анастасия Волочкова сыграла на его сцене множество главных партий: Одетта-Одиллия в «Лебедином озере», Никия в «Баядерке», Аврора в «Спящей красавице». Во многих спектаклях её партнёром был знаменитый Фарух Рузиматов — звезда Мариинского театра.

Её выступления отмечались критиками за высокую техничность и драматизм. Однако работа в Мариинке была недолгой: скоро вокруг Волочковой начали разворачиваться интриги из-за зависти к её стремительной карьере. Когда напряжённая атмосфера внутри театра достигла пика, она покинула родной Петербург.

Анастасия Волочкова, источник: Legion-Media

Большой театр в жизни Анастасии Волочковой

Одной из самых значимых вех в её карьере стала работа в Большом театре в Москве. Здесь она блестяще исполнила партии в таких классических постановках, как: Жизель в одноимённом балете, Китри в «Дон Кихоте», Зарема в «Бахчисарайском фонтане». Здесь она часто выходила на сцену с великим Николаем Цискаридзе, их дуэты в «Лебедином озере» и «Дон Кихоте» покоряли зрителей своей гармонией и эмоциональностью.

Николай Цискаридзе, источник: Legion-Media

Спектакли с Анастасией Волочковой неизменно собирали залы. Однако и здесь всё складывалось непросто. Новый директор Большого театра Анатолий Иксанов внезапно не продлил контракт с самой популярной солисткой. Сначала он предложил ей поработать несколько месяцев, а после окончательно уволил с довольно обидной мотивировкой — вес Анастасии Волочковой якобы не подходит под норму. Что вполне было публичным оскорблением.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, Анастасия подала на театр в суд и выиграла судебное разбирательство, доказав, что её отставка была незаконной. Она вернулась в труппу, но атмосфера была ужасна. Также директор потребовал у всей мужской части труппы подписать официальный отказ быть партнёрами Анастасии. И это сделали все, кроме Николая Цискаридзе. Поэтому Волочкова ушла из театра.

Жизнь Анастасии Волочковой после Большого театра

После оглушительного триумфа, когда к ногам артистки сыпались миллионы роз, ей пришлось спуститься с небес Большого на землю Краснодара. Тогда Анастасия Волочкова приняла предложение Юрия Григоровича — гения, хореографа, который в кратчайшие сроки создал труппу в провинции из провинции и сделал её известной на весь мир.

Сотрудничество продлилось целых пять лет. Пять сезонов, полных премьер, антрактов, аплодисментов.

Однако для Анастасии это была чужая сцена. В 2009 что-то надломилось. Волочкова начала пропадать. Репетиции шли — без неё. Её имя все еще привлекало с афиш, но в спектаклях она не участвовала.

Волочкова ушла. Тихо. По-английски.

Дальнейшая карьера Волочковой

После ухода из Большого Анастасия сосредоточилась на сольной карьере. Она создала несколько авторских проектов, сочетая элементы классического и современного балета. Так её первый проект «Детям России», «Лестница в небо», «Балерина в Зазеркалье цирка». Нельзя сказать, что критика лестно о них высказывалась, однако они были коммерчески успешными.

Премьера спектакля «Леди» с Анастасией Волочковой, Театр Эстрады, Москва. Источник: Legion-Media

Также балерина активно гастролировала за границей, представляя русский балет на мировых сценах. Красота Анастасии Волочковой помогла ей организовать выступления в Лондоне, Париже, Токио, Нью-Йорке и других крупных городах. Среди самых заметных ролей Принцесса Лебедь в «Лебедином озере» на сцене Ковент-Гарден и Никия в «Баядерке» в Королевском театре в Мадриде.

Также Волочкова внесла значительный вклад в популяризацию балета среди широкой аудитории. Она участвовала в телепроектах, организовывала мастер-классы и благотворительные концерты, делая искусство более доступным. Частично поэтому её знает так много людей, не интересующихся балетом. Однако более вероятно, что вы знаете её по другой причине.

Анастасия Волочкова в своем гимнастическом зале. Источник: Legion-Media

Скандалы Анастасии Волочковой

Имя Анастасии Волочковой давно стало синонимом не только таланта и грации, но и громких событий, которые вызывают бурные обсуждения в обществе. Скандалы вокруг балерины сопровождают её карьеру уже много лет, и в каждом случае они только подогревают интерес публики.

Например, часто обсуждались её эксцентричные выходы в эфире телешоу и откровенные фотосессии. Многие критиковали её за стремление привлекать к себе внимание пошлыми образами. Так шпагат Анастасии Волочковой стал нарицательным, в сети постоянно появлялись фотографии, где раздвинутые ноги Волочковой в бикини появлялись в разных экзотичных местах. Хотя Волочкова настаивала, что это лишь часть её артистической натуры.

Не меньший резонанс вызвало её участие в политической жизни страны. Анастасия выступала с резкими заявлениями о коррупции в сфере культуры, а также обвиняла чиновников в том, что они пытаются заглушить её голос. Мало кто помнит, но в 2009 году она хотела баллотироваться на должность мера Сочи. Но этому забавному событию не дали случиться, кандидатуру не зарегистрировали.

В последние годы Волочкова оказалась в центре обсуждений из-за своих публикаций в социальных сетях. Многие её посты вызывают противоречивые эмоции: от восхищения за свободу самовыражения до бурной критики за то же самое. Наиболее обсуждаемыми стали фотографии, сделанные на Мальдивах, где балерина предстала в необычных позах, которые вызвали волну мемов в интернете. Но наибольший интерес у публики вызывала личная жизнь Волочковой. Её нужно выделить в отдельный пункт.

Личная жизнь Волочковой: мужья и дети

Так роман Анастасии Волочковой и бизнесмена, политика Сулеймана Керимова завершился разрывом, который, по словам балерины, и привёл к сложностям в её карьере в Большом театре. Она неоднократно намекала на шантаж и угрозы, с которыми ей пришлось столкнуться, однако в открытую об этих обстоятельствах говорить отказывалась.

Следующим избранником Анастасии Волочковой стал бизнесмен, доктор юридических наук Игорь Вдовин. Их отношения начались в середине 2000-х годов и развивались бурно. В 2007 году пара устроила роскошную свадьбу, которая была организована как символическая церемония, без официальной регистрации. Торжество проходило с невероятным размахом: приглашённые знаменитости, дорогие наряды и масштабное оформление подчёркивали важность события. В браке у пары родилась дочь Ариадна. Поэтому, если вы хотели знать, есть ли дети у Анастасии Волочковой — да.

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин, источник: Legion-Media

Однако уже через год после свадьбы пара рассталась. Причиной стали разногласия, в том числе и финансовые. Анастасия позже утверждала, что Вдовин занял у неё крупную сумму денег, которую так и не вернул. Этот конфликт стал публичным и активно обсуждался в СМИ.

В 2013 балерина познакомилась с бизнесменом с Дальнего Востока Бахтияром Салимовым. Вместе они были около года. Их роман был красивым, с охапками роз, дорогими подарками и ухаживаниями. Причиной разрыва стала разница часовых поясов и большое расстояние — Бахтияр был не готов бросить дело всей жизни и уехать в Москву, а Волочкова не хотела покидать столицу.

Также в личной жизни Волочковой появлялся другой скандальный бизнесмен — Сергей Полонский. Хотя их роман официально не был подтверждён, они неоднократно появлялись вместе на различных мероприятиях. Полонский, славящийся своими эксцентричными деяниями, Анастасия, склонная к эпатажу, составляли яркую пару. Однако дальше лёгкого романа всё не пошло.

Анастасии Волочковой приписывают множество интрижек, которые, возможно, были яркими пиар-акциями. Из-за этих романов Анастасия в свое время была постоянной героиней скандальных телешоу, где то она, то ее избранники обвиняли друг-друга в изменах, кражах и лжи. Среди этих мужчин — банщик Сергей, водитель Александр, тверской предприниматель Влад, загадочный безработный Олег.

Несколько лет обложки желтой прессы пестрели снимками Анастасии Волочковой с Никитой Джигурдой — они и сами подогревали интерес к своей “паре” видеороликами и фотографиями с неоднозначным подтекстом. Сейчас звезды не общаются, Анастасия обвинила Никиту в хайпе на ее имени и в том, что он слил в сеть видео, не предназначенные для публики.

В 2024 году таблоиды стали писать об отношениях Анастасии Волочковой и Прохора Шаляпина. Скандальная пара всюду появлялась вместе, публиковала видео с признаниями в любви из купелей и бани. Был даже слух о том, что Анастасия ждет ребенка от певца. Однако отношения прекратились. Таблоиды затихли.

Есть слух, что даже актёр Джим Керри влюбился в Волочкову. Якобы он прилетел на частном самолёте на её спектакль и после всю ночь гулял с актрисой.

Также не так давно в интервью Анастасия Волочкова рассказала про свой роман с Фарухом Рузиматовым. По её словам, он стал её первым мужчиной, к которому она до сих пор относится с большим уважением.

Сейчас сердце балерины свободно.

Анастасия Волочкова сейчас

На 2024 год Анастасия Волочкова продолжает творческую деятельность. Она активно участвует в телепроектах, пишет книги и занимается благотворительностью. Хотя её жизнь и карьера неоднократно становились объектом скандалов, она остаётся востребованной артисткой.

Анастасия Волочкова, источник: Legion-Media

На сегодняшний день Анастасия утверждает, что её сердце открыто для любви, но она стала осторожнее в выборе партнёров. Её часто видят в обществе мужчин, но Волочкова предпочитает держать их личности в тайне, чтобы избежать лишнего внимания прессы. Если вы задаётесь вопросом, сколько лет Анастасии Волочковой, то ей 48 лет, но она сама с гордостью говорит: «Возраст для женщины — это всего лишь цифры».

Кстати, дом Анастасии Волочковой также обсуждается среди фанатов, как и жизнь самой балерины. Кто-то говорит, что он отражает её утончённый вкус и любовь к роскоши. А кто-то говорит, что это пошлость и цыганщина. Тем не менее, это довольно большой особняк, где она устраивает музыкальные и театральные вечера для своих друзей.

Она почти не появляется на сцене. В 2023 году Волочкова представила шоу «Одержимость», но сейчас его почти не показывают.