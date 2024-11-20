Анастасия Волочкова — балет, богатство и романы самой скандальной балерины России
Биография балерины Анастасии Волочковой — это сложный, своеобразный путь балерины, у которой был резкий старт, звёздные партнёры, роли в главных театрах и свои проекты. Это одно из самых популярных имён среди артистов этого жанра. Анастасия Волочкова в молодости покорила главные русские сцены — Большой и Мариинку. Красота и наивность юной девушки покорила и зрителей, и хореографов, что оказало явное влияние на карьеру Анастасии Волочковой. Сегодня мы расскажем её историю. Жизнь Анастасии Волочковой, её путь, знаковые роли, мужчины, дети и многое другое в новой статье Киноафиши.
Влияние родителей и первый балет в жизни Анастасии Волочковой
Анастасия Волочкова родилась зимой 1976 в Санкт-Петербурге, тогда ещё Ленинграде. Сейчас балерине 49 лет. Ее родители — приятные, интеллигентные люди. Отец Анастасии — Юрий, был спортсменом, чемпионом по настольному теннису, а мама Тамара работала инженером и гидом. Любовь к искусству была у Анастасии с раннего детства. Во многом на это повлияла мама, которая устраивала культурные походы по музеям и театрам.
Родители Анастасии Волочковой развелись, когда она была еще подростком. По словам балерины — именно она подтолкнула маму и папу к этому шагу, потому что чувствовала, что в их паре нет любви. Родители остались в хороших, дружеских отношениях. Став известной балериной Анастасия подарила Юрию и Тамаре по собственной квартире.
Это было уже после первых триумфов, а началось все в пять лет. Тогда маленькая Настя впервые увидела «Щелкунчика» в Мариинском театре. Грандиозность, масштаб и красота действа на сцене поразили впечатлительную девочку. Выйдя из зала за руку с мамой, Анастасия сказала ей, что будет балериной. И сдержала свое детское слово. Родители поддержали мечту дочери.В девятилетнем возрасте Анастасии Волочкова впервые попыталась попасть в балетное училище. Тогда она была симпатичной, стройной маленькой девочкой, которая совсем не обладала сценической пластикой: растяжка — никакая, прыжок — едва ли заметный, выворотность — отсутствует, гибкость — скорее теоретическая. Но, как и во многих вещах, главным было стремление к мечте. Не просто цель, а жгучее, обжигающее желание — путеводная звезда.
Несмотря на энтузиазм, девочку сначала не приняли в Вагановское училище: члены комиссии прямо заявили молодой девушке, что она бесталанна. Однако художественный руководитель Константин Сергеев разглядел потенциал и желание Анастасии стать балериной. Он дал ей шанс — полгода испытательного срока на курсе.
Учёба в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой стала центром ее существования. Но ограничиваться только обязательной программой девочке казалось недостаточным — она понимала, что без усилий свыше норм успеха ей не добиться. Родители Анастасии, видя ее настойчивость, пошли навстречу: в квартире появился балетный станок, аккуратно вмонтированный в стену. Именно у этого станка, каждый день, строго по расписанию, шли дополнительные, домашние тренировки. Домашним балетным “репетитором” Анастасии Волочковой была Эльвира Кокорина — когда-то она обучала саму Агриппину Ваганову. Пять лет они вместе шли к результатам, через боль, слезы, радости и восторг. Трудолюбие — всегда вознаграждается. Первым преподавателем Анастасии Волочковой в училище стала Наталья Дудинская. Она — легенда, живая история сцены. Она выбрала Волочкову в свой класс. Не по одолжению, не случайно, а как лучшую ученицу Академии.
Так уже во время учёбы Волочкова начала выступать на сцене Мариинского театра. На выпускном экзамене она исполнила партию Одетты-Одилии из «Лебединого озера», завоевав высшие оценки педагогов.
Начало карьеры Анастасии Волочковой
Волочкова окончила Академию русского балета имени А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге, а это одно из самых престижных учебных заведений для артистов балета в мире. Неудивительно, что трудолюбивую актрису взяли в Мариинский театр. Анастасия Волочкова сыграла на его сцене множество главных партий: Одетта-Одиллия в «Лебедином озере», Никия в «Баядерке», Аврора в «Спящей красавице». Во многих спектаклях её партнёром был знаменитый Фарух Рузиматов — звезда Мариинского театра.
Её выступления отмечались критиками за высокую техничность и драматизм. Однако работа в Мариинке была недолгой: скоро вокруг Волочковой начали разворачиваться интриги из-за зависти к её стремительной карьере. Когда напряжённая атмосфера внутри театра достигла пика, она покинула родной Петербург.
Большой театр в жизни Анастасии Волочковой
Одной из самых значимых вех в её карьере стала работа в Большом театре в Москве. Здесь она блестяще исполнила партии в таких классических постановках, как: Жизель в одноимённом балете, Китри в «Дон Кихоте», Зарема в «Бахчисарайском фонтане». Здесь она часто выходила на сцену с великим Николаем Цискаридзе, их дуэты в «Лебедином озере» и «Дон Кихоте» покоряли зрителей своей гармонией и эмоциональностью.
Спектакли с Анастасией Волочковой неизменно собирали залы. Однако и здесь всё складывалось непросто. Новый директор Большого театра Анатолий Иксанов внезапно не продлил контракт с самой популярной солисткой. Сначала он предложил ей поработать несколько месяцев, а после окончательно уволил с довольно обидной мотивировкой — вес Анастасии Волочковой якобы не подходит под норму. Что вполне было публичным оскорблением.
Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, Анастасия подала на театр в суд и выиграла судебное разбирательство, доказав, что её отставка была незаконной. Она вернулась в труппу, но атмосфера была ужасна. Также директор потребовал у всей мужской части труппы подписать официальный отказ быть партнёрами Анастасии. И это сделали все, кроме Николая Цискаридзе. Поэтому Волочкова ушла из театра.
Жизнь Анастасии Волочковой после Большого театра
После оглушительного триумфа, когда к ногам артистки сыпались миллионы роз, ей пришлось спуститься с небес Большого на землю Краснодара. Тогда Анастасия Волочкова приняла предложение Юрия Григоровича — гения, хореографа, который в кратчайшие сроки создал труппу в провинции из провинции и сделал её известной на весь мир.
Сотрудничество продлилось целых пять лет. Пять сезонов, полных премьер, антрактов, аплодисментов.
Однако для Анастасии это была чужая сцена. В 2009 что-то надломилось. Волочкова начала пропадать. Репетиции шли — без неё. Её имя все еще привлекало с афиш, но в спектаклях она не участвовала.
Волочкова ушла. Тихо. По-английски.
Дальнейшая карьера Волочковой
После ухода из Большого Анастасия сосредоточилась на сольной карьере. Она создала несколько авторских проектов, сочетая элементы классического и современного балета. Так её первый проект «Детям России», «Лестница в небо», «Балерина в Зазеркалье цирка». Нельзя сказать, что критика лестно о них высказывалась, однако они были коммерчески успешными.
Также балерина активно гастролировала за границей, представляя русский балет на мировых сценах. Красота Анастасии Волочковой помогла ей организовать выступления в Лондоне, Париже, Токио, Нью-Йорке и других крупных городах. Среди самых заметных ролей Принцесса Лебедь в «Лебедином озере» на сцене Ковент-Гарден и Никия в «Баядерке» в Королевском театре в Мадриде.
Также Волочкова внесла значительный вклад в популяризацию балета среди широкой аудитории. Она участвовала в телепроектах, организовывала мастер-классы и благотворительные концерты, делая искусство более доступным. Частично поэтому её знает так много людей, не интересующихся балетом. Однако более вероятно, что вы знаете её по другой причине.
Скандалы Анастасии Волочковой
Имя Анастасии Волочковой давно стало синонимом не только таланта и грации, но и громких событий, которые вызывают бурные обсуждения в обществе. Скандалы вокруг балерины сопровождают её карьеру уже много лет, и в каждом случае они только подогревают интерес публики.
Например, часто обсуждались её эксцентричные выходы в эфире телешоу и откровенные фотосессии. Многие критиковали её за стремление привлекать к себе внимание пошлыми образами. Так шпагат Анастасии Волочковой стал нарицательным, в сети постоянно появлялись фотографии, где раздвинутые ноги Волочковой в бикини появлялись в разных экзотичных местах. Хотя Волочкова настаивала, что это лишь часть её артистической натуры.
Не меньший резонанс вызвало её участие в политической жизни страны. Анастасия выступала с резкими заявлениями о коррупции в сфере культуры, а также обвиняла чиновников в том, что они пытаются заглушить её голос. Мало кто помнит, но в 2009 году она хотела баллотироваться на должность мера Сочи. Но этому забавному событию не дали случиться, кандидатуру не зарегистрировали.
В последние годы Волочкова оказалась в центре обсуждений из-за своих публикаций в социальных сетях. Многие её посты вызывают противоречивые эмоции: от восхищения за свободу самовыражения до бурной критики за то же самое. Наиболее обсуждаемыми стали фотографии, сделанные на Мальдивах, где балерина предстала в необычных позах, которые вызвали волну мемов в интернете. Но наибольший интерес у публики вызывала личная жизнь Волочковой. Её нужно выделить в отдельный пункт.
Личная жизнь Волочковой: мужья и дети
Так роман Анастасии Волочковой и бизнесмена, политика Сулеймана Керимова завершился разрывом, который, по словам балерины, и привёл к сложностям в её карьере в Большом театре. Она неоднократно намекала на шантаж и угрозы, с которыми ей пришлось столкнуться, однако в открытую об этих обстоятельствах говорить отказывалась.
Следующим избранником Анастасии Волочковой стал бизнесмен, доктор юридических наук Игорь Вдовин. Их отношения начались в середине 2000-х годов и развивались бурно. В 2007 году пара устроила роскошную свадьбу, которая была организована как символическая церемония, без официальной регистрации. Торжество проходило с невероятным размахом: приглашённые знаменитости, дорогие наряды и масштабное оформление подчёркивали важность события. В браке у пары родилась дочь Ариадна. Поэтому, если вы хотели знать, есть ли дети у Анастасии Волочковой — да.
Однако уже через год после свадьбы пара рассталась. Причиной стали разногласия, в том числе и финансовые. Анастасия позже утверждала, что Вдовин занял у неё крупную сумму денег, которую так и не вернул. Этот конфликт стал публичным и активно обсуждался в СМИ.
В 2013 балерина познакомилась с бизнесменом с Дальнего Востока Бахтияром Салимовым. Вместе они были около года. Их роман был красивым, с охапками роз, дорогими подарками и ухаживаниями. Причиной разрыва стала разница часовых поясов и большое расстояние — Бахтияр был не готов бросить дело всей жизни и уехать в Москву, а Волочкова не хотела покидать столицу.
Также в личной жизни Волочковой появлялся другой скандальный бизнесмен — Сергей Полонский. Хотя их роман официально не был подтверждён, они неоднократно появлялись вместе на различных мероприятиях. Полонский, славящийся своими эксцентричными деяниями, Анастасия, склонная к эпатажу, составляли яркую пару. Однако дальше лёгкого романа всё не пошло.
Анастасии Волочковой приписывают множество интрижек, которые, возможно, были яркими пиар-акциями. Из-за этих романов Анастасия в свое время была постоянной героиней скандальных телешоу, где то она, то ее избранники обвиняли друг-друга в изменах, кражах и лжи. Среди этих мужчин — банщик Сергей, водитель Александр, тверской предприниматель Влад, загадочный безработный Олег.
Несколько лет обложки желтой прессы пестрели снимками Анастасии Волочковой с Никитой Джигурдой — они и сами подогревали интерес к своей “паре” видеороликами и фотографиями с неоднозначным подтекстом. Сейчас звезды не общаются, Анастасия обвинила Никиту в хайпе на ее имени и в том, что он слил в сеть видео, не предназначенные для публики.
В 2024 году таблоиды стали писать об отношениях Анастасии Волочковой и Прохора Шаляпина. Скандальная пара всюду появлялась вместе, публиковала видео с признаниями в любви из купелей и бани. Был даже слух о том, что Анастасия ждет ребенка от певца. Однако отношения прекратились. Таблоиды затихли.
Есть слух, что даже актёр Джим Керри влюбился в Волочкову. Якобы он прилетел на частном самолёте на её спектакль и после всю ночь гулял с актрисой.
Также не так давно в интервью Анастасия Волочкова рассказала про свой роман с Фарухом Рузиматовым. По её словам, он стал её первым мужчиной, к которому она до сих пор относится с большим уважением.
Сейчас сердце балерины свободно.
Анастасия Волочкова сейчас
На 2024 год Анастасия Волочкова продолжает творческую деятельность. Она активно участвует в телепроектах, пишет книги и занимается благотворительностью. Хотя её жизнь и карьера неоднократно становились объектом скандалов, она остаётся востребованной артисткой.
На сегодняшний день Анастасия утверждает, что её сердце открыто для любви, но она стала осторожнее в выборе партнёров. Её часто видят в обществе мужчин, но Волочкова предпочитает держать их личности в тайне, чтобы избежать лишнего внимания прессы. Если вы задаётесь вопросом, сколько лет Анастасии Волочковой, то ей 48 лет, но она сама с гордостью говорит: «Возраст для женщины — это всего лишь цифры».
Кстати, дом Анастасии Волочковой также обсуждается среди фанатов, как и жизнь самой балерины. Кто-то говорит, что он отражает её утончённый вкус и любовь к роскоши. А кто-то говорит, что это пошлость и цыганщина. Тем не менее, это довольно большой особняк, где она устраивает музыкальные и театральные вечера для своих друзей.
Она почти не появляется на сцене. В 2023 году Волочкова представила шоу «Одержимость», но сейчас его почти не показывают.