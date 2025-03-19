AI и наука на сцене: бесплатная лаборатория от Университета ИТМО и Александринского театра

Как искусственный интеллект и современные технологии меняют искусство? Исследовать этот феномен можно став участником уникального онлайн-проекта.

Во все времена люди искусства одними из первых реагировали на перемены. Сегодня театральные сцены становятся все более технологичными, что трансформирует и формы самовыражения.

Искусственный интеллект и нейроинтерфейсы — не область фантастики, а элементы, порождающие новый сценический язык. У авторов постановок появляется возможность вплести научные разработки в ткань спектаклей.

Пространство эксперимента: «Театр: Алгоритмы будущего»

Александринский театр совместно с творческой командой университета ИТМО запускают набор в лабораторию «Театр: Алгоритмы будущего». Участие в проекте бесплатное. Занятия с мастерами проходят в онлайн-формате.

У всех, кто пройдет отбор, будет два месяца глубокого погружения в теорию синтеза искусства и технологий. Итогом проекта станет создание собственных концепций постановок.

Динамика программы: от идеи к воплощению

Первый этап лаборатории — теоретический. Завершится модуль питчингом идей. Лучшие замыслы получат возможность дальнейшей доработки и будут воплощены в жизнь на Новой сцене Александринского театра.

Лучший проект войдет в репертуар театра, а наиболее перспективные постановщики получат рекомендации для реализации своих идей.

Кто может принять участие?

Лаборатория открыта для молодых авторов, готовых к экспериментам и интересующимся передовыми технологиями.

Заявки принимаются до 14 апреля. Все подробности на сайте проекта.