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Киноафиша События 7 августа в рамках фестиваля «Окно в Европу» пройдёт показ фильма «Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал»

7 августа в рамках фестиваля «Окно в Европу» пройдёт показ фильма «Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал»

4 августа 2022 14:00 Проверено редакцией
7 августа в рамках фестиваля «Окно в Европу» пройдёт показ фильма «Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал»

В рамках показа пройдёт короткий опен-ток с участниками проекта: Ириной Рубинштейн, Анной Каменевой и Кристиной Кретовой.

Режиссёрский дебют писательницы Кристины Кретовой и автора песен Анны Каменевой, который уже успел взять приз Стамбульского кинофестиваля, - это не просто кино, это фильм-размышление, снятый в ходе необычного женского автопробега по неизведанным дорогам вдоль озера Байкал. Во время своего путешествия петербурженки встретились с соотечественницами, живущими в Сибири: шаманкой, ламой, главой общины старообрядцев, директором градообразующего предприятия, высокопоставленной чиновницей, художницей и многими другими. Во время тёплых встреч героини фильма говорили о жизни, работе, женском счастье, секрете успеха и сложностях, встреченных на жизненном пути. Отрывки этих разговоров и удивительная красота дорог Прибайкалья и легли в основу сценария.

Площадкой для показа фильма на одном из самых авторитетных мероприятий в стране в сфере киноиндустрии, станет Библиотека Алвара Аалто в Выборге. И это неслучайное совпадение: отправной точкой для съёмок является книга Кристины «Антихрупкие: женщины в истории России». После выхода книги у режиссёров и возникла идея пообщаться с современницами, и через многообразие женских лиц раскрыть разнообразие нашей страны. Ведь, испокон веков женщины России принимали активное участие в жизни родных мест: создавали, творили и оберегали, и, если книга повествует об исторических личностях, то фильм посвящён людям 21 века.

Отзывы с закрытых фестивальных показов подтверждают тезис о том, что сейчас у зрителей есть запрос на настоящие ценности, неподдельный портрет личности, искренность и совместную рефлексию. О женщинах в России, их пути, смысле жизни.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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