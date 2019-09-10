Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События 19 сентября на российские экраны выходит фильм «Слон и бабочка»

19 сентября на российские экраны выходит фильм «Слон и бабочка»

10 сентября 2019 10:38 Проверено редакцией
19 сентября на российские экраны выходит фильм «Слон и бабочка»

Трогательную картину о взаимоотношениях отца и дочери спродюсировали обладатель премии «Оскар» Мартин Скорсезе и победители Канн братья Дарденн.

19 сентября на российские экраны выходит фильм «Слон и бабочка», который зарубежные критики уже успели оценить по достоинству:

«Слон и Бабочка» - новое прочтение стиля братьев Дарденн, трогательное произведение искусства, где хороший парень узнает свою дочь, и понимает, насколько сильно хочет быть отцом. Это «Крамер против Крамера», но лишь с одним из них» — Variety

«Фильм невероятно увлекает во многом благодаря сильной и убедительной игре маленькой Лины Дуайон, которая очень естественно смотрится на экране» — Los Angeles Times

«Это простая история, но то, как она рассказана – чистая магия. Постановка просто удивительна! Большая часть фильма показана нам глазами ребёнка, она пропитана радостью открытий и беззаботностью детства» — Eye For Film

Синопсис: Антуан приезжает в Брюссель после пятилетнего отсутствия, где когда-то был счастлив и влюблен. Он решает зайти в гости к своей бывшей девушке Камилле. Она совсем не рада его видеть и спешит на важную деловую встречу. Она почти опаздывает на самолет, а дома остается маленькая дочь и няня не берет трубку. Камилла в панике вынуждена просить Антуана присмотреть за её очаровательной пятилетней дочерью Эльзой до прихода няни. Время, проведенное с Эльзой, полностью меняет взгляды Антуана на жизнь.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фоторамки и картины – прошлый век: вот 3 способа недорого украсить стены – выглядит круто, а комната кажется больше
Стала мыть полы соленой водой — перемену в доме заметила вся семья: вот зачем добавляю соль в ведро
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Пока на НТВ фанатеют по Брагину из «Первого отдела», на ТВ-3 обожают еще 4-х героев: от «нереально классного» до «мачо»
За 2 года до хита Меньшова в СССР вышла другая «Москва слезам не верит»: зрители не оценили, зато за границей пришлась ко двору
В этом детективе по Агате Кристи всего 3 серии, а он «на голову выше» многих: не поверите, но его снял Доктор Хаус
7 российских сериалов так хороши, что перестаешь ругать наше кино: №1 даже напоминает «Игру в кальмара»
«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой
«Хочу простую человеческую котлету! И пройти тест без ошибок»: вспомните фильмы СССР по цитате об этом блюде
Детективов много, но этот с Паламарчуком и оценкой 8.0 «стоит посмотреть»: «сюжет лихо закручен, а дуэт супер»
95% критиков в восторге от этой «уморительно смешной» новинки с Джоном Синой: до российских экранов шедевр доберется 10 сентября
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше