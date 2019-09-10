19 сентября на российские экраны выходит фильм «Слон и бабочка», который зарубежные критики уже успели оценить по достоинству:

«Слон и Бабочка» - новое прочтение стиля братьев Дарденн, трогательное произведение искусства, где хороший парень узнает свою дочь, и понимает, насколько сильно хочет быть отцом. Это «Крамер против Крамера», но лишь с одним из них» — Variety

«Фильм невероятно увлекает во многом благодаря сильной и убедительной игре маленькой Лины Дуайон, которая очень естественно смотрится на экране» — Los Angeles Times

«Это простая история, но то, как она рассказана – чистая магия. Постановка просто удивительна! Большая часть фильма показана нам глазами ребёнка, она пропитана радостью открытий и беззаботностью детства» — Eye For Film

Синопсис: Антуан приезжает в Брюссель после пятилетнего отсутствия, где когда-то был счастлив и влюблен. Он решает зайти в гости к своей бывшей девушке Камилле. Она совсем не рада его видеть и спешит на важную деловую встречу. Она почти опаздывает на самолет, а дома остается маленькая дочь и няня не берет трубку. Камилла в панике вынуждена просить Антуана присмотреть за её очаровательной пятилетней дочерью Эльзой до прихода няни. Время, проведенное с Эльзой, полностью меняет взгляды Антуана на жизнь.