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Киноафиша События 12-14 июля на берегу Финского залива прошел IV фестиваль живого кино Кинолес 2019

12-14 июля на берегу Финского залива прошел IV фестиваль живого кино Кинолес 2019

19 июля 2019 16:03 Проверено редакцией
12-14 июля на берегу Финского залива прошел IV фестиваль живого кино Кинолес 2019

Целью фестиваля было показать зрителю лучшие российские короткометражные фильмы последних двух лет, а также дать возможность каждому окунуться в мир киноискусства.

Главный кинематографический open-air фестиваль Кинолес прошел на берегу Финского залива в пос. Ольгино с 12 по 14 июля.

В конкурсной программе участвовало 14 фильмов, которые прежде уже успели проявить себя на российских и международных кинофестивалях. После просмотров на кино-поляне проводилось зрительское голосование, которое определило призовые места.

Фильмами-победителями фестиваля Кинолес 2019 стали: 1 место - «Взятка», реж. Алексей Харитонов 2 место - «Франка», реж. Митрий Семенов-Алейников 3 место - «Отец», реж. Тимур Квеквескири

Помимо конкурсной программы, на фестивале была представлена обширная досуговая и образовательная программа. В этом году на фестивале было 4 шатра, каждый из которых имел свою программу открытых мастер-классов. Кроме того, на фестивальном пляже проходили занятия по йоге от преподавателей сообщества Generation Yoga и была организована спортивная зона с активностями для всей семьи.

В рамках Фестиваля можно было поучаствовать в особом конкурсе - Киноквесте, сняв короткометражное кино по специальному заданию всего за один день. Участником Киноквеста мог стать любой желающий, кто интересуется кино и хочет попробовать себя в роли режиссера, оператора, актера. Каждая команда тянула жребий, по которому определялся жанр, обязательная локация и название будущего фильма. Всего в Киноквесте приняли участие 38 команд. Показ фильмов проходил в третий день фестиваля, а на церемонии закрытия фестиваля командам-победителям были вручены призы от партнеров и спонсоров мероприятия.

Бесспорным победителем Киноквеста 2019 стала команда «Упсс» с фильмом «День за два», реж. Даниил Визжалов и Ева Перейра. Второе место заняла команда «Newcomers» с фильмом «Треугольник». Третье место – команда «Студия KARAСь» с фильмом «Хорошо смеяться последним».

Помимо Киноквеста и мастер-классов все три дня фестиваля работала сцена, на которой проходили творческие встречи с профессиональными кинематографистами, выступления музыкальных групп, а также главное событие фестиваля - вечерние кинопоказы конкурсной программы фестивальных короткометражек, на которые собиралось до 400 зрителей одновременно.

Не смотря на то, что погода вела себя как принято в Санкт-Петербурге, опен-эйр подарил посетителям атмосферу легкости и дружбы. В том числе, для гостей выступали музыкальные группы, которые не дали замерзнуть и показали, что музыка творит чудеса. В этом году выступили: Jeeva project, Анна Каренина, PletNEVA, Русский бэнд, Посторонние, Квинтет Четырех.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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